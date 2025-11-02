Nữ ca sĩ sở hữu dáng vóc gợi cảm nhất Hàn Quốc sắm căn hộ hơn 3 triệu USD

Theo truyền thông Hàn Quốc, khu biệt thự cao cấp Arcadia Signature, thuộc làng Achiul, được hoàn thiện vào năm 2023, gồm 8 căn (6 căn tiêu chuẩn và 2 căn penthouse).

Momo được cho là đã mua căn hộ có diện tích 221m2, gồm 3 phòng ngủ, 1 phòng làm việc, 3 phòng tắm, có vườn riêng và tầm nhìn hướng ra sông Hàn cùng núi Achasan.

Momo vừa chi hơn 3 triệu USD để sắm căn hộ cao cấp tại Hàn Quốc (Ảnh: Instagram).

Arcadia Signature nổi tiếng với hệ thống an ninh nghiêm ngặt, lối vào riêng biệt và không gian sống kín đáo, yên tĩnh. Đây cũng là nơi sinh sống của nhiều nghệ sĩ, nhân vật nổi tiếng tại Hàn Quốc như Park Jin Young (ông chủ tập đoàn JYP), vợ chồng Hyun Bin - Son Ye Jin, nhạc sĩ Moon Hee Jun (thành viên nhóm H.O.T.), nhà văn Park Wan Seo và họa sĩ Lee Seong Ja.

Điều khiến người hâm mộ bất ngờ là toàn bộ giao dịch được nữ ca sĩ trẻ thanh toán bằng tiền mặt, cho thấy tiềm lực tài chính đáng nể của nữ thần tượng người Nhật. Theo trang Naver, Momo hiện nằm trong nhóm nghệ sĩ ngoại quốc giàu có nhất Kpop (nhạc trẻ Hàn Quốc) hiện nay.

Căn hộ tại Arcadia Signature không phải là bất động sản đầu tiên của Momo. Cô còn sở hữu căn hộ riêng ở Cheongdam-dong, Seoul (Hàn Quốc) và một bất động sản tại Kyoto (Nhật Bản).

Momo (SN 1996) lớn lên tại Nhật Bản, ra mắt cùng nhóm nhạc nữ xứ Hàn TWICE vào năm 2015. Nữ ca sĩ gây ấn tượng bởi vóc dáng đồng hồ cát, chiều cao 1,63m và phong cách biểu diễn gợi cảm.

Cô từng chia sẻ rằng, trong thời gian làm thực tập sinh, bản thân phải ăn kiêng nghiêm ngặt để duy trì vóc dáng. Những năm gần đây, Momo tập trung rèn luyện thể hình và duy trì chế độ ăn uống cân bằng hơn để có thân hình săn chắc, quyến rũ.

Momo sở hữu hình thể đẹp và khả năng vũ đạo ấn tượng (Ảnh: News).

Không chỉ là vũ công chính của nhóm TWICE, Momo còn nổi tiếng với khả năng vũ đạo đáng kinh ngạc, được mệnh danh là một trong những nữ thần tượng sở hữu kỹ năng nhảy ấn tượng của Kpop.

Một trong những điểm ấn tượng của cô chính là thân hình đẹp, khoe trọn những đường nét quyến rũ khi thể hiện những bước nhảy. Dáng vóc đẹp của Momo từng giúp video vũ đạo Fancy do cô thực hiện vào năm 2019 đạt tới 20 triệu lượt xem trên YouTube.

Trên trang cá nhân, cô thường đăng tải các video hướng dẫn tập luyện, thu hút hàng triệu lượt xem, lan tỏa năng lượng tích cực.

Tháng 10, Momo là một trong 4 thành viên của TWICE biểu diễn tại chương trình Victoria's Secret Fashion Show 2025 (Đêm diễn thời trang của Victoria's Secret) tại New York (Mỹ). Dù màn trình diễn gây tranh cãi, sự xuất hiện của Momo và các thành viên còn lại trong TWICE đã giúp dòng áo lót của Victoria's Secret được tiêu thụ với số lượng ấn tượng trong tháng qua.