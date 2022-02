Con gái thành viên nhóm Spice Girls từng chứng kiến mẹ bị đánh đập

Phoenix - Con gái của ca sĩ Mel B, thành viên nhóm nhạc nữ đình đám Spice Girls - mới đây đã tiết lộ rằng cô từng chứng kiến mẹ bị bố dượng là Stephen Belafonte bạo hành.

Mel B chia tay Stephen, 46 tuổi vào năm 2017 và tuyên bố chồng cũ đã lạm dụng tình cảm và bạo hành cô trong cuộc hôn nhân kéo dài 10 năm của họ. Trước những cáo buộc của vợ cũ, Stephen Belafonte đã kịch liệt phủ nhận.

Mel B dự tiệc Quả Cầu Vàng (Video: MaximoTV).

Phoenix, 22 tuổi, mới đây đã chia sẻ về những trải nghiệm đau khổ của cô khi còn nhỏ và phải chứng kiến mẹ bị cha dượng đánh đập. Phoenix nói với tờ The Sun rằng: "Tôi lẻn ra khỏi phòng của mình và nhìn qua một khoảng trống ở cầu thang chỉ để kiểm tra xem mẹ có ổn không".

"Sau đó tôi trở về phòng của mình ở tầng hầm. Nhưng vài phút sau, tôi nghe thấy nhiều tiếng la hét và những tiếng động mạnh. Tôi sững người nhưng tôi biết mình không thể làm gì được". Phoenix thừa nhận cô rơi vào tình trạng khó ngủ sau khi phải chứng kiến cảnh này và cô mô tả rằng, đó chính là "cuộc sống gia đình".

Mel B (ảnh nhỏ) từng chia sẻ ảnh bị chồng bạo hành. Con gái cô cũng rất đau lòng khi nhớ lại quá khứ "ác mộng" của mẹ (Ảnh: WireImage, Women's Aid).

Chứng kiến một số cuộc tấn công tồi tệ nhất đối với mẹ mình, Phoenix nhớ lại cô đã quá sợ hãi, còn quá trẻ và quá bất lực khi không có nơi nào để cầu cứu vào thời điểm đó. Khi vụ việc xảy ra, Phoenix chỉ biết trở về phòng và nằm trên giường nhìn chằm chằm vào bóng tối một cách kinh hãi.

Mẹ của Phoenix, ca sĩ Mel B sau đó nói rằng cô cảm thấy rất đáng lo ngại khi biết rằng con gái đã chứng kiến những chuyện tồi tệ như vậy. Nữ ca sĩ nói: "Biết về những gì con gái đã chứng kiến khiến tôi vô cùng đau khổ".

Mel B và chồng Stephen bí mật kết hôn năm 2007 và chia tay vào năm 2017. Cặp đôi có chung một cô con gái, Madison Brown Belafonte, 10 tuổi. Ngoài ra Mel có 2 người con từ các mối quan hệ trước đó bao gồm Phoenix, con gái của Mel B với chồng cũ Jimmy Gulzar và Angel Iris Murphy Brown, con của Mel B với bạn trai Eddie Murphy.

Thành viên nhóm Spice Girls từng tuyên bố, cô không chỉ bị chồng bạo hành mà còn bị thao túng tài chính trong cuộc hôn nhân với Stephen và vì thế cô không có quyền kiểm soát tiền do chính mình làm ra.

Mel B thừa nhận mặc dù cô ấy nổi tiếng là mẫu phụ nữ tự tin và thẳng thắn, mạnh mẽ nhưng cô lại cảm thấy bản thân hoàn toàn bị mắc kẹt và cô đơn trong cuộc hôn nhân của mình.

Mel B và chồng Stephen Belafonte (Ảnh: Getty Images).

Nữ ca sĩ tài năng từng chia sẻ với tờ The Sun rằng: "Tôi sống trong cảm giác tê liệt vì sợ hãi, tôi thức dậy run rẩy vì một cơn ác mộng khác. Tôi không thể thở được cho đến khi tôi biết rằng tôi đã an toàn và các con của tôi đã an toàn. Điều này xảy ra trong nhiều năm - kể cả sau khi tôi rời bỏ người bạn đời bạo hành của mình - nhưng đây là thực tế của việc sống sót sau một mối quan hệ bị lạm dụng".

"Theo nghĩa đen, tôi muốn xóa sạch mọi liên hệ với người bạn đời bạo hành nhưng việc xóa bỏ ký ức và bắt đầu sửa chữa những tổn thương về mặt tinh thần thì khó hơn nhiều. Tôi luôn nhớ về việc mình từng sống trong một mối quan hệ bị kiểm soát và áp bức như thế nào. Tôi có nhu cầu tìm kiếm trật tự mới trong cuộc sống của chính mình".

Mel B và chồng ngày còn hạnh phúc (Video: TMI.BUZZ).

Tháng trước, Mel đã được trao giải vì nỗ lực của cô với tổ chức từ thiện Women's Aid - tổ chức hoạt động trong lĩnh vực bạo lực gia đình nhằm giúp đỡ những người cũng bị bạo hành trong các mối quan hệ. Nữ ca sĩ U50 được ca ngợi vì các hoạt động từ thiện giúp đỡ phụ nữ dễ bị tổn thương. Mel B cho biết việc nhận được giải thưởng khiến cô vô cùng tự hào khi nhớ đến tất cả những người phụ nữ mà cô đã gặp trong quá trình làm công việc này.

Melanie Brown sinh năm 1975 nổi tiếng từ những năm 90 với tư cách là thành viên của nhóm nhạc nữ đình đám Spice Girls, trong đó cô có biệt danh là Scary Spice. Với hơn 100 triệu đĩa bán ra trên toàn thế giới, Spice Girls là nhóm nữ có album bán chạy nhất mọi thời đại.

Mel B cũng có sự nghiệp solo khá thành công sau khi nhóm Spice Girls tan rã. Bên cạnh đó, từ năm 2007, Mel B đã khẳng định vị thế là một giám khảo tài năng và cá tính thông qua các chương trình truyền hình như America's Got Talent, The Voice Kids Australia, Lip Sync Battle UK, Celebrity Juice....