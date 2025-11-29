Nữ biên kịch "Thư giãn cuối tuần" vượt trầm cảm, trở lại với âm nhạc

Hát đám cưới từ năm 17 tuổi với cát-xê 200.000 đồng

Hà Trịnh (nghệ danh cũ là Diệu Hà) sinh ra tại Yên Định (Thanh Hóa), trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật: bố là kỹ sư, mẹ là giáo viên. Từ nhỏ, cô vừa học giỏi, vừa là “cây văn nghệ” của trường.

Tưởng sẽ theo nghề giáo như bố mẹ, nhưng một lần tình cờ nhìn thấy thông tin tuyển sinh diễn viên của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thanh Hoá (nay là Đại học Văn hoá - Thể thao và Du lịch Thanh Hoá) đã khiến cô rẽ hướng.

Từ năm 17 tuổi, Hà Trịnh bắt đầu tự đi hát đám cưới, hội làng và các sự kiện nhỏ để phụ giúp gia đình.

Hà Trịnh là nữ biên kịch từng viết kịch bản cho chương trình “Thư giãn cuối tuần” (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Hà Trịnh bộc bạch: “Nhà tôi đông con, bố mẹ đều làm công chức với đồng lương eo hẹp nên kinh tế khá khó khăn. Dù có học bổng, tôi vẫn phải tự lo chi phí sinh hoạt. Mỗi lần đi hát, tôi chỉ được trả 200.000-300.000 đồng, nhưng đó là những đồng tiền đầu tiên giúp tôi tự nuôi sống bản thân mà không phải xin bố mẹ”.

Trong quá trình học, Hà Trịnh tích cực tham gia ca hát và từng bước tìm cơ hội vào nghề. Nhưng khi bắt đầu đi diễn, cô nhanh chóng chạm mặt góc tối của môi trường biểu diễn. Trong các chuyến diễn tỉnh, cô chứng kiến nhiều đồng nghiệp trẻ, đặc biệt là diễn viên múa, bị đưa đi “gặp gỡ” doanh nghiệp.

Có lần, cô và một người bạn bị yêu cầu ngồi lên xe riêng của nhà tài trợ. Nhận thấy điều đó đi ngược hoàn toàn với giá trị mình theo đuổi, Hà Trịnh lập tức bước xuống và kéo bạn rời đi...

“Môi trường như vậy không xứng đáng để mình đánh đổi”, cô thẳng thắn nói. Quyết định này giúp cô giữ được phẩm giá, nhưng cũng khiến con đường nghệ thuật chững lại khi nhiều cơ hội tưởng chừng rộng mở bất ngờ khép lại.

Tốt nghiệp diễn viên tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thanh Hoá, Hà Trịnh ra Hà Nội dự thi vào khoa Biên kịch của Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Cô đỗ thêm vào hệ Trung cấp Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nhưng phải dừng sau gần một năm vì 2 trường cách xa, không đủ chi phí đi lại và cũng chưa biết lái xe máy.

“Ước gì khi đó tôi đủ dũng cảm, đủ nhận thức, hoặc có một người giàu kinh nghiệm để phân tích và động viên. Lúc ấy tôi quá trẻ, thiếu bản lĩnh nên thay vì bước tiếp, tôi lại chọn né tránh. Bây giờ, tôi hiểu rằng chỉ cần đủ đam mê và dũng khí, luôn có cách để đi đến tận cùng. Trên đời này, cái đẹp và những giá trị thật đều có chỗ đứng”, Hà Trịnh nói.

Dù tạm gác lại con đường ca hát vì điều kiện không cho phép, Hà Trịnh vẫn tiếp tục làm nghề bằng việc viết kịch bản. Tuy vậy, cuộc sống của cô lại rẽ sang một hướng khác khi trở thành mẹ. Sân khấu thêm một lần lùi xuống, nhường chỗ cho việc chăm con, dạy tiếng Việt trực tuyến và làm công việc phía sau hậu trường.

Nhìn vào tưởng như đó chỉ là quãng nghỉ tự nhiên, nhưng ít ai biết Hà Trịnh từng trải qua giai đoạn trầm cảm sau sinh. Không đi khám, cô tự tìm hiểu qua sách y học và tâm lý để nhận diện vấn đề của mình.

“Có thời điểm tôi phản ứng rất chậm khi ra ngoài. Tôi vẫn nói chuyện bình thường nhưng nhiều tình huống không phản xạ kịp, cảm giác mình ngờ nghệch. Thậm chí tối về mới nghĩ ra lẽ ra lúc đó mình phải xử lý như thế nào”, cô kể.

Nhận ra không thể mãi chìm trong cảm giác trì trệ, Hà Trịnh tự nhắc mình: “Không được! Mình phải quay lại cuộc đời, quay lại ca hát và làm những điều mình thích”.

Khi con gái thứ 2 tròn 2 tuổi, cô bắt đầu thu âm trở lại, dồn toàn bộ tiền tích góp cho album Nghìn trùng xa cách, thậm chí nhờ chồng hỗ trợ thêm để biến đam mê thành hiện thực.

Sau khi trải qua trầm cảm sau sinh và nhiều thử thách nghề nghiệp, Hà Trịnh quyết định trở lại với đam mê âm nhạc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Tôi ngưỡng mộ giọng hát sắc sảo của Diva Hà Trần”

Trong hành trình trau dồi giọng hát, Hà Trịnh bày tỏ sự ngưỡng mộ sâu sắc với ca sĩ Hà Trần (Trần Thu Hà) không chỉ bởi kỹ thuật và phong cách biểu diễn mà còn vì tư duy âm nhạc tinh tế và cách xử lý bài hát đầy cảm xúc.

Theo Hà Trịnh, cô ấn tượng với chất giọng sang trọng và khả năng phát triển đa dạng của đàn chị, nhất là khi Hà Trần tham gia chương trình The Mask Singer Vietnam 2022 (Ca sĩ mặt nạ), thể hiện từ nhạc trẻ đến nhiều dòng nhạc khác nhau, luôn biến mỗi ca khúc thành một câu chuyện sống động, truyền tải cảm xúc đến khán giả.

“Giọng hát của chị Hà Trần đầy sức hút. Dù bài hát khó hay quãng rộng đến đâu, chị đều vượt qua một cách dễ dàng. Tôi tin đó là nhờ kinh nghiệm tích lũy và rèn luyện, cùng sự sáng tạo không ngừng, chứ không chỉ là bản năng.

Chị nghiên cứu kỹ từng bài, từ cách phát âm, bỏ nhỏ, đến những đoạn luyến láy, chuyển giọng giả sang giọng thật, pha trộn giọng thật mềm mại, tinh tế, để thể hiện trọn vẹn từng chữ ca từ và dẫn người nghe đến tận cùng cảm xúc”, Hà Trịnh nhận xét.

Ngoài ra, cô cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ với Diva Hồng Nhung và danh ca Thái Thanh, bởi cách 2 giọng ca này thổi hồn vào những sáng tác của Trịnh Công Sơn và Phạm Duy luôn để lại dấu ấn sâu sắc, vẹn nguyên trong trái tim người nghe.

Học hỏi từ những nghệ sĩ mà mình ngưỡng mộ, Hà Trịnh thừa nhận đôi khi tiếc nuối vì thiếu nền tảng thanh nhạc, do việc học tại nhạc viện đã dừng lại quá sớm, nên vẫn còn nhiều hạn chế về kỹ thuật.

Tuy vậy, cô luôn tìm cách bù đắp những khoảng trống này. Thay vì chỉ dựa vào kỹ thuật, Hà Trịnh tận dụng kiến thức biên kịch, kinh nghiệm diễn xuất cùng trực giác âm nhạc để tạo dấu ấn cá nhân trong cách xử lý ca khúc, nhằm chạm đến trái tim người nghe.

Kỹ năng diễn xuất giúp cô tự tin trên sân khấu, trong khi tư duy biên kịch mang đến cho mỗi ca khúc chiều sâu và cảm xúc riêng. Hà Trịnh quan niệm: “Làm nghệ thuật, chưa cần biết hay hay dở, nhưng được là mình và chẳng giống ai đã là một thành công”.

“Hiện tôi vẫn học thanh nhạc hàng tuần với thầy riêng. Với người bắt đầu muộn như tôi, việc học và rèn luyện liên tục là điều không bao giờ thừa”, cô bày tỏ.

Hà Trịnh cho biết cô, ngưỡng mộ ca sĩ Hà Trần và xem giọng hát, phong cách biểu diễn của đàn chị là hình mẫu để học hỏi trong nghề (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hà Trịnh hiện sở hữu kênh TikTok với hơn 100.000 lượt theo dõi. Ban đầu, cô chỉ hát online để gặp gỡ thêm khán giả, nhưng dần dần, đây trở thành duyên để cô tiếp cận nhiều người yêu nhạc.

Hằng ngày, cô dành từ 1 đến 2 tiếng để hát trực tuyến, trừ những ngày ốm hoặc có việc đột xuất. Khung giờ cô chọn là 4-6 giờ sáng, vừa thuận tiện cho việc chăm con nhỏ vào buổi tối, vừa tránh trùng với lịch diễn bên ngoài.

Dù gặt hái thành công trên mạng, Hà Trịnh khẳng định cảm giác đứng trước khán giả trực tiếp mang đến trải nghiệm hoàn toàn khác biệt và sống động, thứ mà không nền tảng trực tuyến nào có thể thay thế.

Chính tình yêu với sân khấu trực tiếp và khát khao chia sẻ âm nhạc trọn vẹn đã thôi thúc Hà Trịnh tổ chức minishow Tóc mai sợi vắn sợi dài, nơi cô vừa được hát, vừa cảm nhận phản ứng trực tiếp từ khán giả. Minishow diễn ra tối 15/12 tại Hà Nội, không bán vé, chủ yếu dành cho những khán giả yêu mến được mời và tặng vé.

Chương trình còn có sự góp mặt của các khách mời như: MC Nguyễn Hữu Chiến Thắng, Nhật Trường, Ann Nguyễn và ban nhạc Màu Nước.