NTK Việt gây ấn tượng với lụa Lãnh Mỹ A, tranh Nguyễn Gia Trí tại Italy

Lần thứ 2 đến Italy - một trong bốn kinh đô thời trang bậc nhất thế giới - NTK Phan Đăng Hoàng (SN 2000) mang đến bộ sưu tập (BST) LACQUER với 42 mẫu thiết kế được lấy cảm hứng từ tranh sơn mài truyền thống của họa sĩ Nguyễn Gia Trí.

Nhà thiết kế gen Z khéo léo chọn các gam màu rực rỡ - những mảng màu thường thấy trong tranh của danh họa Nguyễn Gia Trí - đồng thời sử dụng các chất liệu truyền thống như da, nhung, đũi, lụa tơ tằm đến từ những làng nghề tại Việt Nam.

Từng chi tiết, từng lớp vải như các lớp sơn phủ lên nhau, tạo nên tác phẩm thời trang như những bức tranh sơn mài.

Những thiết kế của Phan Đăng Hoàng lấy cảm hứng từ tranh của danh họa Nguyễn Gia Trí (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Lụa Lãnh Mỹ A được Phan Đăng Hoàng sử dụng khéo léo, phối hợp với các mảng đan lát thủ công. Những chi tiết thêu tay, đính kết tỉ mỉ... đều đòi hỏi thời gian, độ tỉ mỉ cao.

Các màu sắc đỏ, xanh neon, xám, be, hồng… được sử dụng đa dạng. Đây đều là những gam màu mang hơi thở của sự trẻ trung, tạo sự kết nối giá trị giữa truyền thống và hiện đại, đồng thời phù hợp với dòng chảy thời trang của thế giới.

NTK sinh năm 2000 bày tỏ: “42 mẫu thiết kế mang tinh thần mới mẻ, hơi thở đương đại với những phom dáng lần đầu tiên tôi thử nghiệm. Đó là điều tôi rất tâm đắc.

Mỗi thiết kế không chỉ là trang phục để mặc, mà còn là một tác phẩm. Khi kỹ thuật thủ công, chất liệu bản địa và tinh thần sáng tạo đương đại được đặt cạnh nhau, chúng trở thành những “lớp sơn” mang câu chuyện riêng".

Lụa Lãnh Mỹ A xuất hiện tại Tuần lễ Thời trang Milan trong BST của Phan Đăng Hoàng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Phan Đăng Hoàng cho biết, lần trở lại này có nhiều vất vả và khó khăn hơn khi anh “đơn thân độc mã” nơi xứ người với 200kg hành lý. Các thiết kế được thực hiện kỳ công. Mỗi ngày, Phan Đăng Hoàng đều làm việc ở xưởng 16-17 tiếng và liên tục suốt nhiều tháng.

Ngay sát giờ diễn, anh còn gặp một số trục trặc nhưng vẫn gấp rút hoàn thiện trước khi BST được trình diễn. "Sau tất cả, có lẽ tình yêu với thời trang và niềm tự hào dân tộc đã cho tôi nhiều sức mạnh đến vậy”, NTK gen Z nói.

NTK gen Z Phan Đăng Hoàng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Phan Đăng Hoàng cho biết, những tràng pháo tay, lời khen ngợi của khán giả và truyền thông quốc tế chính là món quà đặc biệt mà anh nhận được.

Chia sẻ sau buổi trình diễn, NTK xúc động nói: “Tôi tự hào khi được mang tiếng nói, bản sắc, văn hóa, nét đẹp dân tộc của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế”.