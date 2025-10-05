Như Huỳnh tiết lộ "hạnh phúc nhân đôi" khi được vinh danh nghệ sĩ tiêu biểu

Chương trình do Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam chỉ đạo nội dung, phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình tổ chức thực hiện, nhằm tôn vinh những nghệ sĩ có nhiều đóng góp nổi bật cho sân khấu nước nhà.

NSƯT Như Huỳnh là một trong những giọng ca cải lương tiêu biểu của khu vực phía Nam được xướng tên bởi hành trình cống hiến bền bỉ và những sản phẩm đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc của cô suốt nhiều năm qua.

NSƯT Như Huỳnh được vinh danh đúng ngày sinh nhật (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Không chỉ là một trong những nghệ sĩ được vinh danh, NSƯT Như Huỳnh còn mang đến chương trình tiết mục đặc biệt mang tên "Nắng gió phương Nam", với lời vọng cổ do NSƯT Hoàng Thành sáng tác.

Trong bộ áo dài truyền thống, nữ ca sĩ khiến khán phòng như lắng đọng với giọng ca ngọt ngào. "Dù ở sân khấu nào, tôi vẫn muốn giữ cái hồn phương Nam - nơi tôi sinh ra và lớn lên bằng cải lương”, NSƯT Như Huỳnh tâm sự.

Đáng nói, sự kiện vinh danh rơi đúng vào ngày sinh nhật của Như Huỳnh, khiến khoảnh khắc này trở nên đặc biệt với nữ nghệ sĩ hơn bao giờ hết. Sau khi bước xuống sân khấu, NSƯT Như Huỳnh vẫn không giấu được sự xúc động.

Nữ nghệ sĩ chia sẻ: “Được nhận danh hiệu cao quý này vào đúng ngày sinh của mình là một điều tôi không thể nào quên. Tôi luôn nhắc nhở bản thân sống hết mình vì sân khấu và hôm nay, sân khấu đã tặng lại cho tôi món quà lớn nhất vào đúng ngày tôi bước sang tuổi mới. Chắc chắn đây sẽ là sinh nhật đẹp nhất trong đời tôi”.

NSƯT Như Huỳnh trong tiết mục "Nắng gió phương Nam" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bên cạnh sự nghiệp biểu diễn, NSƯT Như Huỳnh còn được biết đến là nghệ sĩ không ngừng nỗ lực gìn giữ nghệ thuật cải lương - một loại hình truyền thống đang đứng trước nhiều thách thức.

Năm 2024, NSƯT Như Huỳnh gặt hái nhiều giải thưởng lớn như "Gương mặt Nghệ sĩ tiêu biểu" lĩnh vực cải lương, bằng khen "Diễn viên cải lương xuất sắc" tại Lễ trao giải thưởng sân khấu năm 2024…