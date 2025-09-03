NSƯT Ngọc Trinh từng bị bác sĩ cảnh báo ung thư, phải dừng đóng Mùi ngò gai

Thông tin nghệ sĩ Ngọc Trinh qua đời ở tuổi 52 để lại niềm tiếc thương lớn trong lòng khán giả. Những ngày qua, nhiều video, hình ảnh gắn với những dấu mốc sự nghiệp của chị được khán giả chia sẻ lại với niềm tiếc thương.

Mới đây, đoạn clip chia sẻ của Ngọc Trinh trong chương trình Vang bóng một thời năm 2021, thu hút sự quan tâm đặc biệt của khán giả khi nữ nghệ sĩ hiếm hoi nhắc lại biến cố phải rời vai Vy trong phim Mùi ngò gai dù đây là vai diễn giúp chị được đông đảo công chúng nhớ đến.

Nghệ sĩ Ngọc Trinh trong phim "Mùi ngò gai" (Ảnh: Chụp màn hình).

Ra mắt năm 2006, Mùi ngò gai là dự án hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc, đồng thời là bộ phim truyền hình dài tập đầu tiên khai thác đề tài ẩm thực, cụ thể là món phở.

Trong phim, Ngọc Trinh đảm nhận vai Vy (khi trưởng thành). Dù từng vấp phải ý kiến trái chiều vì ngoại hình có phần chững chạc hơn nhân vật, nhưng nhờ kinh nghiệm sân khấu cùng giọng nói đài từ chắc chắn, chị nhanh chóng chiếm được tình cảm của khán giả. Từ đó, danh xưng "Ngọc Trinh Mùi ngò gai" theo chị suốt gần hai thập kỷ.

Tuy nhiên, lịch quay dày đặc, cộng với việc sống một mình, ăn uống qua loa và làm việc cường độ cao khiến sức khỏe nữ diễn viên nhanh chóng xuống dốc. Trước ống kính, chị luôn giữ nụ cười tươi, hoàn thành vai diễn trọn vẹn. Nhưng sau mỗi cảnh quay, Ngọc Trinh lập tức xanh xao, nôn ói.

Sau gần một năm, sức khỏe của chị rơi vào tình trạng báo động. Đoàn phim buộc phải ngừng quay để đưa chị cấp cứu. Kết quả chẩn đoán cho thấy Ngọc Trinh bị trào ngược axit dạ dày nặng, bác sĩ cảnh báo nguy cơ biến chứng thành ung thư nếu tiếp tục làm việc. Trước tình thế ấy, chị buộc phải rút lui, nhường lại vai Vy cho Hồng Ánh.

NSƯT Ngọc Trinh chia sẻ ở chương trình "Vang bóng một thời" năm 2021 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trong chương trình, Ngọc Trinh nghẹn ngào kể lại rằng, thời điểm quay đến tập 50, chị liên tục xuất hiện triệu chứng nôn ói, nhưng vẫn chủ quan, nghĩ rằng "chuyện nhỏ". Chỉ đến khi bác sĩ đưa ra hai lựa chọn, chị mới buộc phải dừng lại.

"Bác sĩ nói với tôi với gương mặt rất căng thẳng: "Em chọn đi, một là cứ về quay phim như không có chuyện gì, hai là phải nhập viện ít nhất 3 tháng. Anh khẳng định với em là bao tử của em đang rất nặng, nội soi thấy có nhiều vấn đề. Nếu để lâu sẽ chuyển sang ung thư.

Ngày đó, tôi chủ quan, bỏ ăn thường xuyên, bệnh thì xem nhẹ. Đến khi vào bệnh viện, mọi thứ đã quá trễ", Ngọc Trinh day dứt chia sẻ.

Nữ nghệ sĩ mắc bệnh dạ dày mãn tính nhiều năm (Ảnh: Facebook nhân vật).

Mang trong mình căn bệnh dạ dày mãn tính, nhiều lần nghệ sĩ Ngọc Trinh được gia đình khuyên sang Mỹ để tiện cho việc điều trị và có người thân chăm sóc, chị vẫn quyết định ở lại Việt Nam.

"Ở Mỹ, chắc chắn cuộc sống sẽ ổn định hơn vì có gia đình chăm lo, hỗ trợ. Nhưng tôi nghĩ, dù ở đâu cũng phải lao động. Nếu ở Việt Nam không còn công ăn việc làm, có lẽ tôi sẽ nghĩ đến chuyện sang Mỹ để đổi đời. Nhưng hiện tại tôi vẫn được làm nghề, được cháy với đam mê, nên tôi không muốn đi", nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Linh cữu của chị được quàn tại quận 10, TPHCM. Lễ động quan được tổ chức ngày 4/9, sau đó mang đi hỏa táng tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa.