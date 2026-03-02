NSƯT Lê Mai ngồi xe đẩy, được 3 con gái là mỹ nhân Hà Thành đưa đi du lịch

Mới đây, NSND Lê Khanh đã chia sẻ về chuyến du lịch của gia đình tới miền Trung.

Theo đó, 3 con gái của NSƯT Lê Mai là Lê Vân, Lê Khanh, Lê Vi đã đưa mẹ của mình đi khám phá các địa danh như: Nha Trang (Khánh Hoà), Phú Yên (Đắk Lắk), Hội An (Đà Nẵng), Huế... sau thời gian nữ nghệ sĩ bị ốm.

NSƯT Lê Mai cùng các con gái và cháu ngoại ở sân bay (Ảnh: Facebook nhân vật).

Lê Khanh viết: "Mẹ bảo: “Chả biết còn sống được lâu nữa không mà hưởng phúc lộc của con vì năm nay 88 tuổi rồi”. Ba chị em lại thay nhau khích lệ mẹ cố gắng sống đến 108 tuổi, mẹ cứ vui khỏe và không được than tuổi già. Mẹ cười hiền, chẳng hứa, chẳng chối từ, mẹ vẫy tay và rạng rỡ chào khán giả trên hành trình du lịch của mình”.

Trong loạt hình ảnh được chia sẻ, NSƯT Lê Mai tươi tắn xuất hiện cùng các con gái ở nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng. Ở một số chặng đường đi bộ dài, bà được các con cho ngồi trên xe lăn, đưa đi nhiều nơi để khám phá vùng đất mới.

Bà hạnh phúc khi thấy con gái út Lê Vi về Việt Nam ăn Tết, đi du lịch cùng mẹ, chuyến đi còn có con trai của NSƯT Lê Vân.

Nghệ sĩ Lê Vi cho biết, sau trận ốm cuối năm 2025, sức khoẻ của nghệ sĩ Lê Mai giảm sút, bà bị suy giảm trí nhớ. Vì thế, chị và hai chị gái luôn muốn ở bên mẹ nhiều nhất để trò chuyện, khơi gợi những ký ức đẹp của nữ nghệ sĩ.

"Nhìn ánh mắt mẹ ngây ngô như một đứa trẻ, tôi chỉ muốn ôm mẹ vào lòng vỗ về. Mẹ gầy, chậm chạp và mệt mỏi hơn trước nhiều. Lần này không thấy mẹ bảo như mọi lần rằng, đừng lo cho mẹ, có chị Khanh đây rồi", chị chia sẻ.

Dịp năm mới Bính Ngọ 2026, Lê Vi cũng đã có những ngày ấm áp, hạnh phúc bên mẹ và các chị của mình.

Khi biết con gái Lê Vi sắp đi Pháp, nghệ sĩ Lê Mai rưng rưng như muốn khóc, bà ôm con vào lòng, hẹn ngày gặp lại.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSƯT Kim Xuyến - bạn thân của nghệ sĩ Lê Mai - cho biết, sau thời gian bị ốm, nghệ sĩ Lê Mai đang dần hồi phục, tinh thần phần chấn hơn.

"Chị ấy hơi lẫn nhưng khi tôi đến, chị vẫn nhận ra và hỏi: "Sao lâu không thấy em đến chơi?". Bị ốm nên chị ấy cũng không ra ngồi quán nước như thói quen hơn 10 năm qua", NSƯT Kim Xuyến kể.

Nghệ sĩ Lê Mai sinh năm 1938 tại Hải Phòng, bà xuất thân trong một gia đình có cả bố và mẹ đều hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, sân khấu. Cha của bà là nhà thơ - nhà viết kịch Lê Đại Thanh, hoạt động trong Đội kịch Trung ương cùng thời với Thế Lữ và Song Kim.

Hai người em trai của Lê Mai cũng tạo dựng tên tuổi trong lĩnh vực nghệ thuật là họa sĩ Lê Đại Chúc và đạo diễn, NSND Lê Chức.

Năm 1954, Lê Mai theo cha lên Hà Nội nhận công tác ở Đoàn kịch Trung ương do nhà văn, nhà viết kịch Học Phi khi đó làm trưởng đoàn. Tại đây, Lê Mai đã quen và kết hôn với nghệ sĩ Trần Tiến (sau là NSND). Nhưng do những rạn nứt trong quan hệ gia đình, hai người sau này đã ly hôn.

Nữ nghệ sĩ cùng Lê Vi, Lê Khanh (từ phải qua) trên máy bay (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ba người con gái của bà và NSND Trần Tiến đều trở thành những nghệ sĩ thành danh là Lê Vân, Lê Khanh và Lê Vi.

Ở tuổi 88, bà sống cùng gia đình con gái Lê Khanh trên phố Phan Đình Phùng, được các con chăm sóc tận tình, tỉ mỉ.