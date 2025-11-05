NSƯT Kiều Hưng - "giọng ca cách mạng huyền thoại" của Việt Nam - qua đời

Theo thông tin từ gia đình NSƯT Kiều Hưng, nam nghệ sĩ gạo cội đã trút hơi thở cuối cùng vào rạng sáng ngày 30/10 tại Bệnh viện Vivantes Friedrichshain (Đức), hưởng thọ 88 tuổi.

Anh Kiều Hải - con trai của NSƯT Kiều Hưng - thông báo tin buồn trên trang cá nhân: “Giọng ca vàng huyền thoại của âm nhạc Việt Nam, người hát Tình ca đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ, nghệ sĩ suốt đời cống hiến cho quê hương, đất nước và nhân dân, đã vĩnh viễn ra đi”.

Anh Kiều Hải thông tin thêm, vì gia đình có một số người thân ở xa nên chưa thể sắp xếp ngày tổ chức tang lễ, gia đình sẽ thông báo cụ thể sau.

NSƯT Kiều Hưng qua đời ở tuổi 88 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Sự ra đi của NSƯT Kiều Hưng để lại niềm tiếc thương sâu sắc cho công chúng, đặc biệt là thế hệ khán giả đã lớn lên cùng những ca khúc bất hủ của đất nước.

Dưới bài đăng của anh Kiều Hải, nhiều khán giả bày tỏ niềm xúc động: “Kính tiễn ông - giọng ca quý hơn vàng về miền vĩnh cửu”, “Giọng hát bất diệt đã để lại dấu ấn trong trái tim chúng ta mãi mãi cùng thời gian”, “Mong ông yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng”...

NSƯT Kiều Hưng tên đầy đủ là Kiều Tất Hưng, sinh năm 1937 tại Hà Đông (nay là TP Hà Nội). Ông là một trong những giọng ca nam trung (Baritone) xuất sắc nhất, để lại dấu ấn trong giai đoạn từ thập niên 1960 đến 1980 của âm nhạc Việt Nam.

Ngay từ thời học sinh, ông đã nổi tiếng với khả năng ca hát, từng tham gia Đội văn nghệ nghiệp dư của Thành đoàn Thanh niên Hà Nội.

Năm 1957, khi vừa tròn 20 tuổi, ông chính thức được tuyển chọn vào Đoàn Văn công Trung ương (tiền thân của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam hiện nay), bắt đầu hành trình nghệ thuật chuyên nghiệp.

Suốt 6 năm công tác tại Đoàn Văn công Trung ương, nghệ sĩ Kiều Hưng đã lăn lộn biểu diễn trên khắp các chiến trường, mặt trận, từ hải đảo xa xôi đến các trận địa pháo tầm thấp, tầm cao trong những ngày Mỹ bắt đầu bắn phá miền Bắc.

Giọng hát của ông còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao cho bộ đội và nhân dân.

Năm 1995, gia đình nghệ sĩ Kiều Hưng sang Đức định cư. Ông đều đặn tham gia các chương trình âm nhạc cộng đồng phục vụ bà con người Việt xa xứ.

Năm 1966, ông được cử sang Liên Xô (cũ) để tu nghiệp về âm nhạc, cùng khóa với những tên tuổi lớn như ca sĩ Trung Kiên, nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn, Trần Thu Hà.

Sau khi về nước, sự nghiệp của ông thăng hoa rực rỡ và nhanh chóng ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng.

NSƯT Kiều Hưng được mệnh danh là một trong những người thể hiện thành công nhất các ca khúc cách mạng và trữ tình. Ông gắn liền với loạt tác phẩm kinh điển, tiêu biểu như: Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người, Tiếng hát thành phố mang tên Người, Việt Nam quê hương tôi, Âm thanh ngày mới, Rặng trâm bầu, Ngày mùa, Tình ca...

Năm 2014, NSƯT Kiều Hưng về nước và tham gia live show của ca sĩ Trọng Tấn (Ảnh: Facebook nhân vật).

Đánh giá về giọng hát của NSƯT Kiều Hưng, nhà phê bình âm nhạc Nguyễn Quang Long gọi ông là “giọng ca cách mạng huyền thoại”, một trong số ít nghệ sĩ có sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhiều thập kỷ.

Nhà phê bình Nguyễn Quang Long cho rằng chất "thép" của cách mạng được cố nghệ sĩ khéo léo ẩn giấu trong giọng ca ngọt ngào, êm ái, tạo nên một sự uyển chuyển, tinh tế hiếm thấy, tránh được sự ồn ào mà vẫn truyền tải trọn vẹn tinh thần Việt.

“Đó là giọng hát mà chạm đến bài nào, bài đó trở nên nổi tiếng. Kiều Hưng có chất giọng nam cao mạnh mẽ nhưng vẫn êm dịu, đậm đà tinh thần Việt, kết hợp nhuần nhuyễn giữa kỹ thuật châu Âu và màu sắc dân tộc”, anh nói.

Vào những năm cuối đời, NSƯT Kiều Hưng gặp nhiều khó khăn về sức khỏe. Năm 2008, ông không may bị tai biến. Vợ ông - bà Việt Bắc - đã kiên trì đồng hành, chăm sóc và hỗ trợ chồng trong suốt quá trình tập phục hồi chức năng.

Dù sức khỏe giảm sút, tình yêu nghệ thuật và sự mến mộ của khán giả vẫn luôn là nguồn động lực lớn với nghệ sĩ.

Năm 2012, ông đã xúc động xuất hiện trong chương trình Những ngôi sao sáng mãi do Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam tổ chức, nhận được những tràng pháo tay cổ vũ không dứt của người hâm mộ.

Lần cuối cùng ông trở về quê hương là vào năm 2014, tham gia show nhạc của ca sĩ Trọng Tấn.

Sự ra đi của NSƯT Kiều Hưng là một mất mát lớn đối với làng nhạc Việt. Ông được nhớ đến như một biểu tượng của dòng nhạc cách mạng, người đã dùng giọng hát của mình để khắc ghi lịch sử và tinh thần dân tộc vào lòng nhiều thế hệ người Việt.