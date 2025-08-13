NSƯT Kiều Anh gây bất ngờ với diện mạo cụ bà

Trong một sự kiện âm nhạc mới đây, NSƯT Kiều Anh bất ngờ xuất hiện trong tạo hình "bà già xì tin" với mái tóc trắng xoá, búi cao, mặc áo dài gấm xanh pastel, cổ đeo vòng ngọc trai và chiếc gọng kính "nửa vầng trăng" đính pha lê khiến nhiều người bất ngờ.

Tạo hình mới gây nhiều chú ý của NSƯT Kiều Anh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên chia sẻ: "Tôi đã thử hình dung xem 30 năm nữa mình còn dám đi xem concert không. 74 tuổi con cháu rủ khả năng… vẫn đi! Đến nơi thì 50 phút sau mới vào tới sân khấu, đúng là già cả rồi chậm chạp quá. Các cháu nhìn nhìn, chắc thấy bà già kỳ kỳ".

Với giọng kể hài hước và diện mạo lạ lẫm, nữ diễn viên đã nhận được hiệu ứng tích cực từ bạn bè, khán giả.

"Bà xinh quá, cho cháu theo với", "Chưa thấy bà già nào hấp dẫn như này", "Bà già này chịu chơi nhất concert rồi"... là những nhận xét của khán giả dành cho Kiều Anh.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSƯT Kiều Anh cho biết, trước khi đi sự kiện, chị đã nghĩ ra tạo hình kiểu "bà già" để làm mới mình, tận hưởng những gì mình thích.

"Ban đầu, tôi muốn làm tạo hình của một bà già có nhiều nếp nhăn nhưng bạn trang điểm nói sẽ làm cho tôi thật xinh nên dù nhìn xuất hiện trong tạo hình của một bà cụ, trông tôi vẫn rất trẻ (cười). Chiếc kính dùng hôm đó tôi đã mua 10 năm nhưng cũng là một phụ kiện đặc biệt. Dù ngẫu hứng, tôi thấy tạo hình này rất thú vị và được nhiều người khen", Kiều Anh kể lại.

Kiều Anh hóa thân thành "cụ bà" khi tham dự một sự kiện âm nhạc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nữ diễn viên phim Cha tôi, người ở lại cho biết, vì trang điểm mất 2 tiếng nên chị vào sự kiện gần sát giờ, vì thế không chụp được nhiều ảnh.

Với diện mạo mới này Kiều Anh khiến bạn bè không nhận ra vì quá khác. "NSƯT Việt Anh, MC Thái Dũng ngồi cùng hàng ghế nhưng họ không nhận ra tôi, phải đến khi tôi chào họ mới bất ngờ vì diện mạo này...", Kiều Anh cho hay.

Khi được phóng viên hỏi: "Ở tuổi 43 nhưng Kiều Anh luôn được luôn được khen trẻ trung hơn tuổi, vậy chị có bí quyết gì không?". Nữ diễn viên nói: "Tôi là người khá vô tư, không nghĩ ngợi nhiều nên thường trẻ hơn tuổi".

Bên cạnh đó, nữ diễn viên có chế độ ăn uống khoa học, luyện tập yoga và gym từ nhiều năm nay. Kiều Anh cũng là một diễn viên múa, vì thế chị thường tập luyện để giải phóng năng lượng dư thừa khiến cho cơ thể luôn săn chắc, khoẻ mạnh.

Kiều Anh cho biết, chị vẫn độc thân: "Càng già, tôi càng thấy mình khó chiều nếu gật đại ai đó thì không ổn (cười). Có lẽ vì không yêu ai nên tôi mới trẻ như vậy. Tôi yêu cũng kiểu "đập đầu vào tường" nên sợ đau khổ lắm...".

Kiều Anh nhận mình vẫn độc thân (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

NSƯT Kiều Anh sinh năm 1981 tại Thái Nguyên, bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật từ năm 13 tuổi khi thi đỗ khoa múa Trường Nghệ thuật Quân đội. Chị từng được biết đến qua vai Nhung trong bộ phim Phía trước là bầu trời và được phong tặng danh hiệu NSƯT vào năm 2019.

Chị ghi dấu ấn qua các phim: Những công dân gương mẫu, Tình khúc Bạch dương, Hồ sơ cá sấu, Gia đình mình vui bất thình lình, Trạm cứu hộ trái tim, Cha tôi, người ở lại...