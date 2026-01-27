NSƯT Hải Điệp phim "Chuyện nhà Mộc" qua đời

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSND Thanh Ngoan - nguyên Giám đốc Nhà hát Chèo Việt Nam - cho biết, NSƯT Hải Điệp qua đời tối 26/1, hưởng thọ 84 tuổi, do tuổi cao sức yếu. Ông được an táng tại quê nhà Hưng Yên (Thái Bình cũ).

"Chú Hải Điệp là một người hiền lành, chăm chỉ, tâm huyết với nghề. Khi chú làm trưởng đoàn tại Nhà hát Chèo Việt Nam (nay là Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam), tôi là cấp dưới của chú.

Tôi và chú cùng 1 "cạ" đóng cặp với nhau ăn ý, nhất là ở vở diễn Vua Chổm. Chú có chuyên môn vững, hết lòng vì nghề", NSND Thanh Ngoan nói.

NSƯT Hải Điệp (trái) và diễn viên Như Trang trong lần hội ngộ tại một chương trình trên VTV (Ảnh: Chụp màn hình).

Nữ nghệ sĩ cho biết thêm, những năm cuối đời, NSƯT Hải Điệp bị lẫn do tuổi già, không còn nhớ những đồng nghiệp xưa.

NSƯT Hải Điệp tên thật là Nguyễn Duy Thổ, sinh năm 1942. Nghệ sĩ Hải Điệp có xuất phát điểm là diễn viên chèo.

Năm 17 tuổi, ông công tác ở Đoàn chèo Tổng cục Chính trị, sau đó gia nhập Nhà hát Chèo Việt Nam. Nghệ sĩ Hải Điệp nổi tiếng nhờ những vai trong Mối tình Điện Biên, Cuộc đời chị Tâm, Quan Âm Thị Kính.

Vai ông Mộc trong Chuyện nhà Mộc nổi tiếng, cũng đánh dấu lần đầu nghệ sĩ đóng phim truyền hình.

Phim xoay quanh cuộc sống gia đình ông Mộc, mô tả chân thực câu chuyện về những sĩ tử tỉnh lẻ “khăn gói quả mướp” lên thành phố luyện thi đại học. Ông Mộc bán lợn, bán thóc để đưa con gái lên thành phố ôn thi, mong con có tấm bằng đại học để cuộc sống khấm khá hơn.

NSND Trần Bảng là người giới thiệu nghệ sĩ Hải Điệp với đạo diễn của phim là NSND Trần Lực. Dù lần đầu đóng phim, NSƯT Hải Điệp vào vai ông Mộc nông dân chân chất, thuyết phục khán giả.

Ngoài Chuyện nhà Mộc, ông còn tham gia một số phim như: Bụi vàng, Hai Bình làm thủy điện...