Con gái Bình Minh: Tuổi 17 chân dài như hoa hậu, chơi thể thao cừ khôi

Gần đây, cô bé An Nhiên (SN 2009, biệt danh Sally) - con gái lớn của diễn viên Bình Minh và bà xã Anh Thơ - nhận được sự quan tâm của khán giả. Hôm 7/3, Bình Minh chia sẻ ảnh An Nhiên trên trang cá nhân, khoe thành tích vô địch cầu lông đôi nữ tại một giải đấu học đường của con gái.

Trước đó, trong bộ ảnh đón Tết Bính Ngọ vừa qua, An Nhiên cũng trở thành tâm điểm khi xuất hiện cùng bố mẹ và em gái. Diện áo dài truyền thống, con gái lớn của Bình Minh được khen về gương mặt xinh xắn, khí chất cá tính và ngoại hình ngày một ra dáng thiếu nữ trưởng thành.

Đặc biệt, An Nhiên gây ấn tượng bởi vóc dáng mảnh mai, đôi chân dài thẳng tắp cùng chiều cao 1,76m vượt trội. So với gương mặt bầu bĩnh thời bé, hiện tại An Nhiên có đường nét thanh tú, mềm mại hơn. Khán giả để lại nhiều bình luận động viên con gái Bình Minh thi hoa hậu.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, doanh nhân Anh Thơ cho biết, con gái lớn của chị thừa hưởng chiều cao từ bố nên có vóc dáng khá lý tưởng.

"Từ năm 4 tuổi, An Nhiên đã được học bơi. Càng lớn, con càng bộc lộ sở thích về thể thao, thường xuyên tham gia đội tuyển bơi lội, cầu lông tại trường học. Nhờ chăm vận động thể chất, con gái tôi rèn luyện được sự bền bỉ, dẻo dai và phát triển chiều cao khá tốt. Ngoài ra, tôi cũng luôn chú trọng chế độ dinh dưỡng hợp lý cho các con", vợ siêu mẫu Bình Minh chia sẻ.

Trong mắt vợ chồng Bình Minh - Anh Thơ, con gái lớn ngoan ngoãn, tự lập từ bé. Theo học tại một trường quốc tế ở TPHCM, cô bé An Nhiên luôn ý thức tự giác học tập, có thành tích tốt. Không chỉ học giỏi các môn văn hóa, cô bé còn tích cực tham gia các hoạt động đoàn đội, nhiệt tình thi đấu thể dục thể thao, văn nghệ.

Năm 2024, An Nhiên từng được "kình ngư" Ánh Viên trực tiếp đào tạo môn bơi lội. Thời gian gần đây, cô bé thường xuyên tập luyện, thi đấu cầu lông và đạt nhiều giải thưởng.

Sinh ra trong gia đình giàu có, có bố mẹ là người nổi tiếng nhưng An Nhiên sống giản dị. Cô bé thích để mặt mộc, mặc trang phục đơn giản, hiếm khi chưng diện.

Mái tóc đen dài cùng đường nét khuôn mặt cá tính giúp cô bé tạo nét khác biệt, được khen "có tố chất người mẫu ảnh". Thi thoảng, An Nhiên thực hiện một vài bộ ảnh để làm mẫu bán áo thun tại trường học.

Theo doanh nhân Anh Thơ, cô bé An Nhiên không có hứng thú tham gia showbiz. "Từ năm An Nhiên học lớp 7, con đã thể hiện năng khiếu hội họa, làm mô hình. Tương lai con sẽ theo ngành kiến trúc, thiết kế nội thất.

May mắn là từ nhỏ, con theo ba mẹ đi du lịch nhiều nơi, có cơ hội được chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc đẹp. Con hình thành đam mê tìm hiểu ý nghĩa lịch sử, vẻ đẹp của những công trình, niềm yêu thích cái đẹp trong mỹ thuật", doanh nhân Anh Thơ cho hay.

Bà xã Bình Minh cho biết thêm, vợ chồng chị theo sát con trong việc học tập, nhưng luôn tôn trọng ý kiến, mong muốn của con: "Quan điểm dạy con của chúng tôi là định hướng, phân tích cho con trong các vấn đề, nhưng quyết định vẫn ở con. Nhờ đó, các bé có không gian phát triển thoải mái, không bị kèm cặp căng thẳng và vẫn giữ được sự gắn kết cùng gia đình".

Bình Minh từng cho biết, con gái An Nhiên có vóc dáng cao lớn hơn bạn bè đồng trang lứa nhưng tính cách vẫn vô tư. Các con ngoan ngoãn, khỏe mạnh là niềm hạnh phúc lớn nhất với vợ chồng siêu mẫu.

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán sum vầy cùng gia đình, vợ chồng Anh Thơ - Bình Minh hiện bận rộn trong nhiều dự án. Bên cạnh công việc kinh doanh, Anh Thơ cho biết cô và ông xã luôn ưu tiên chăm sóc, nuôi dạy các con.

"Chúng tôi luôn khuyến khích các con hướng về cộng đồng thông qua các việc làm ý nghĩa đúng với độ tuổi. Gia đình tôi cũng muốn lan tỏa tinh thần sống tích cực, chia sẻ năng lượng đẹp đến mọi người. Trong thời buổi bùng nổ thông tin và mạng xã hội, vai trò của cha mẹ rất quan trọng đối với sự phát triển của con cái", Anh Thơ chia sẻ.

Bình Minh sinh năm 1981, quê ở Lạng Sơn. Anh từng đoạt giải Siêu mẫu ấn tượng trong cuộc thi Tìm kiếm người mẫu thời trang châu Á 2002, đoạt danh hiệu Người mẫu nam xuất sắc của năm tại lễ trao giải Người mẫu Việt Nam 2008. Ngoài diễn thời trang, Bình Minh còn đóng phim, làm MC. Thời đỉnh cao sự nghiệp, anh gắn liền với hình ảnh phong độ, lịch lãm, được biết đến với biệt danh "nam thần màn ảnh". Bình Minh tham gia nhiều phim như: Chuyện tình xa xứ, Giao lộ định mệnh, Cô gái xấu xí, Người mẫu, Vật chứng mong manh, Nữ sát thủ, Cá rô anh yêu em, Khát vọng thượng lưu... Năm 2008, Bình Minh kết hôn cùng doanh nhân Lê Anh Thơ. Vợ chồng anh có 2 con là An Nhiên (SN 2009) và An Như (SN 2012). Năm 2021, anh thông báo tạm dừng hoạt động nghệ thuật để tập trung kinh doanh và chăm sóc gia đình. Năm 2025, Bình Minh xác nhận anh đang tham gia một phim điện ảnh sau nhiều năm rời xa màn ảnh.

