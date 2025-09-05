NSƯT Chiều Xuân, Khánh Huyền xúc động kể về NSND Phạm Thị Thành

Tối 3/9, NSND Phạm Thị Thành qua đời ở nhà riêng vì tuổi cao, sức yếu khiến bạn bè, giới sân khấu bàng hoàng thương tiếc. Nhiều học trò của bà đã chia sẻ những câu chuyện khó quên về nữ đạo diễn tài năng.

NSƯT Sĩ Tiến, Bá Anh, Vân Dung và dàn nghệ sĩ của Nhà hát Tuổi trẻ đến thăm NSND Phạm Thị Thành trong dịp gần đây (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, NSƯT Sĩ Tiến - Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ - cho biết, đạo diễn Phạm Thị Thành là người góp công sáng lập Nhà hát Tuổi trẻ. Nữ nghệ sĩ là một người tràn đầy nhiệt huyết và đau đáu với nền sân khấu nước nhà.

"Cô Thành là người luôn khuyến khích người trẻ sáng tạo. Cô uốn nắn cho chúng tôi từng chút một từ kỹ thuật biểu diễn, dàn dựng đến tư duy sân khấu. Nhiều nghệ sĩ đã trưởng thành, tự tin hơn khi được cô chỉ bảo, đào tạo...", ông Sĩ Tiến kể.

NSƯT Chiều Xuân thì nhớ lại, đạo diễn Phạm Thị Thành là người dàn dựng nhiều vở kịch nổi tiếng, có tiếng vang. Lúc chập chững bước chân vào con đường nghệ thuật, Chiều Xuân đã được xem nhiều vở kịch của tác giả Lưu Quang Vũ do NSND Phạm Thị Thành dàn dựng.

Đó là nguồn cảm xúc đẹp đẽ chắp cánh cho những ước mơ chinh phục những vai diễn của chị và đồng nghiệp sau này.

"Trong lúc làm việc cô Thành nghiêm khắc nhưng bên ngoài cô rất dễ tính và vui vẻ, tạo không khí thoải mái cho mọi người...", NSƯT Chiều Xuân nhận xét.

Diễn viên Khánh Huyền thấy buồn và xót xa khi biết tin NSND Phạm Thị Thành qua đời. Chị trải lòng, ngoài mẹ của mình ra, NSND Phạm Thị Thành và NSND Bạch Diệp là 2 người phụ nữ giúp chị trưởng thành hơn.

"Một người đã giúp tôi sống với nghề và tỏa sáng trên sân khấu, một người tin tưởng, cho tôi những vai diễn đầy thử thách trên truyền hình. Giờ đây, cả mẹ, cô Bạch Diệp và nay là cô Thành đều đã đi xa. Tôi luôn thương nhớ những người phụ nữ, những người thầy, những người mẹ mà tôi vô cùng yêu quý, kính trọng", Khánh Huyền bộc bạch.

Khi biết tin nữ đạo diễn tài năng qua đời, NSƯT Bùi Như Lai - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội - đau buồn. Anh luôn biết ơn vì NSND Phạm Thị Thành đã truyền cho mình và các thế hệ diễn viên của Nhà hát Tuổi trẻ (nơi anh từng công tác) những bài học quý giá về diễn xuất, dàn dựng sân khấu.

Các nghệ sĩ: NSND Ngọc Huyền, Lê Khanh, Lan Hương đến thăm NSND Phạm Thị Thành vào tháng 2 năm nay (Ảnh: Facebook nhân vật).

Vào tháng 2 năm nay, các nghệ sĩ như: NSND Lê Khanh, NSND Lan Hương, NSND Ngọc Huyền đã đến thăm đạo diễn Phạm Thị Thành. Lúc đó nữ nghệ sĩ còn khoẻ mạnh, nhưng đã suy giảm trí nhớ, bà không nhớ được tên các học trò của mình.

"Một người uyên bác, học rộng, một đạo diễn tài ba như cô mà giờ đây không còn nhận ra chúng tôi, những học trò cưng của cô là ai nữa. Thương cô thật nhiều, mãi biết ơn... ", NSND Ngọc Huyền chia sẻ.

NSND Phạm Thị Thành sinh năm 1941, trong dòng tộc có truyền thống khoa bảng. Cha của bà là ông Phạm Khắc Hòe - người có công lớn trong việc vận động vua Bảo Đại thoái vị và được Chủ tịch Hồ Chí Minh tin tưởng.

Ông là người soạn thảo chiếu thoái vị cho vua Bảo Đại ngày 22/8/1945.

NSND Phạm Thị Thành được thừa hưởng tình yêu văn chương từ người cha và giọng ca Huế người mẹ. Ngay từ bé, bà ấp ủ ước mơ theo đuổi nghệ thuật.

Năm 14 tuổi, bà gia nhập Đoàn văn công Trung ương, có cơ hội gặp gỡ và nên duyên với NSND Đào Mộng Long.

Năm 1970, bà được Nhà nước cử sang Nga học đạo diễn sân khấu. Sau 7 năm, bà về nước và cùng đạo diễn Hà Nhân viết đề án thành lập Nhà hát Tuổi Trẻ.

Đề án được chấp nhận, năm 1987, Nhà hát Tuổi Trẻ được thành lập. Bà Hà Nhân làm Giám đốc, nữ đạo diễn Phạm Thị Thành làm Phó Giám đốc.

Khóa học đầu tiên có nhiều người sau này trở thành nghệ sĩ có tên tuổi như NSND Lan Hương, NSND Lê Khanh, NSƯT Chí Trung...

NSND Phạm Thị Thành làm đạo diễn hơn 200 vở kịch, trong đó gần 20 vở giành huy chương vàng và một số vở đoạt huy chương bạc.

Bà đạo diễn cho lễ kỷ niệm 990 năm Thăng Long - Hà Nội, 330 năm thành lập Khánh Hòa, 100 năm Đà Lạt, Festival Huế…

NSND Phạm Thị Thành là đạo diễn tài năng của ngành sân khấu Việt Nam (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Giai đoạn 1991-1996, bà giữ vị trí Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, sau đó là Cục phó Cục Nghệ thuật Biểu diễn.

Bà còn là Phó Chủ tịch Hiệp hội UNESCO Việt Nam, Ủy viên Ban chấp hành Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam, đại biểu Hội đồng nhân dân TP Hà Nội, tham gia công tác giảng dạy tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.