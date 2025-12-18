NSƯT Bùi Như Lai nhận bằng khen của Bộ Văn hoá

Ngày 17/12, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập (17/12/1980-17/12/2025), đồng thời kỷ niệm 66 năm truyền thống đào tạo ngành Sân khấu - Điện ảnh Việt Nam (1959-2025).

Tại lễ kỷ niệm, TS.NSƯT Bùi Như Lai - Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội - cho rằng, lễ kỷ niệm không chỉ là dịp để tự hào về những thành tựu đã đạt được mà còn là thời điểm xác định tầm nhìn, trách nhiệm trong giai đoạn phát triển mới.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch - đánh giá cao những đóng góp của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội đối với sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực văn hóa - nghệ thuật của đất nước trong suốt 45 năm qua.

Ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch - chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: Ban tổ chức).

Đồng thời, lãnh đạo Bộ bày tỏ mong muốn nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Một trong những điểm nhấn quan trọng của lễ kỷ niệm là lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục chu kỳ 2 và 3 chương trình đào tạo của trường, gồm: Diễn viên Kịch, Điện ảnh - Truyền hình, Đạo diễn Điện ảnh, Huấn luyện Múa.

Trong những năm qua, nhà trường đã đào tạo hàng nghìn nghệ sĩ, đạo diễn, diễn viên, nhà sáng tạo, nhiều người trở thành NSND, NSƯT nhà giáo và nhà quản lý văn hóa có uy tín, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của nền văn hóa nghệ thuật Việt Nam đương đại.

Có thể kể ra trong số đó có thể kể đến như: Nghệ sĩ Xuân Hinh, NSND Trung Hiếu, NSND Công Lý, NSND Xuân Bắc...

Thứ trưởng Tạ Quang Đông trao bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu tại lễ kỷ niệm (Ảnh: Ban tổ chức).

Trong khuôn khổ buổi lễ, nhiều tập thể và cá nhân cán bộ, giảng viên của trường được Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch vinh danh, khen thưởng vì những đóng góp nổi bật trong giảng dạy, nghiên cứu và sáng tạo nghệ thuật.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã trao bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu, trong đó có TS.NSƯT Bùi Như Lai và TS. Phạm Đắc Thi - Phó Hiệu trưởng nhà trường.