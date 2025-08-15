Bộ Văn hoá mong muốn lan toả bản sắc Việt Nam trên môi trường số

Sáng 15/8, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã tổ chức phát động cuộc thi Bản sắc.

Sự kiện là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) và Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Ngành Văn hóa (28/8/1945-28/8/2025).

Cuộc thi "Bản sắc" do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phát động (Ảnh: Lạc Thành).

Cuộc thi là cơ hội để mỗi người dân Việt Nam cùng nhau viết tiếp câu chuyện vẻ vang của dân tộc bằng ngôn ngữ của thời đại số. Thông qua việc sử dụng các nền tảng truyền thông số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), cuộc thi sẽ góp phần lan tỏa mạnh mẽ các giá trị văn hóa, tinh thần Việt Nam đến cộng đồng trong nước và quốc tế.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Nguyễn Hữu Ngọc - Phó Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch - mong muốn các đồng chí lãnh đạo, đại diện các vụ, cục, đơn vị chức năng cùng toàn thể đại biểu có mặt hãy trở thành một “KOL - người có ảnh hưởng, dẫn dắt dư luận", để lan tỏa cuộc thi này tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Bộ cũng như trên toàn quốc, thông qua các nền tảng số của đơn vị và trang mạng xã hội cá nhân.

"Cuộc thi được kỳ vọng trở thành một điểm nhấn truyền thông giàu sức lan tỏa, khơi dậy niềm yêu thích và tìm hiểu về văn hóa dân tộc trên các nền tảng số. Với việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, Ban tổ chức mong muốn mang đến một sân chơi văn hóa hiện đại, công bằng và khách quan.

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch kỳ vọng, Bản sắc sẽ trở thành điểm nhấn truyền thông ý nghĩa, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tình yêu văn hóa Việt Nam, đồng thời tạo môi trường kết nối cộng đồng trên các nền tảng số hiện đại, công bằng và sáng tạo", ông Nguyễn Hữu Ngọc nhấn mạnh.

Theo đó, cuộc thi được thiết kế với hai phần chính: Vodcast Đối thoại bản sắc là phần thi sáng tạo, khuyến khích thí sinh sản xuất các video ngắn (vodcast) để chia sẻ những trải nghiệm, câu chuyện, và góc nhìn độc đáo về các chủ đề liên quan đến bản sắc văn hóa Việt Nam.

Cùng với đó là phần thi trắc nghiệm Hiểu biết bản sắc tập trung vào kiến thức về truyền thống lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, du lịch và con người Việt Nam. Các câu hỏi sẽ đề cập đến những thành tựu nổi bật của ngành Văn hóa trong 80 năm qua, giúp người tham gia củng cố và mở rộng hiểu biết của mình.

Ông Chu Tiến Đạt - Đại diện đơn vị được giao chủ trì, phối hợp tổ chức sự kiện - cho biết, cuộc thi không chỉ đơn thuần là một sân chơi để tìm ra những tác phẩm xuất sắc, mà sẽ trở thành một phong trào, một lời hiệu triệu đầy cảm hứng gửi đến tất cả các bạn trẻ Việt Nam.

Cuộc thi sẽ là nơi các bạn thỏa sức sử dụng nền tảng truyền thông số, ứng dụng cả AI để tạo ra các tác phẩm độc đáo.

"Chúng tôi không tìm kiếm những thước phim theo kiểu truyền thông, mà mong đợi những góc nhìn mới mẻ, những câu chuyện truyền cảm hứng, những cách thể hiện trẻ trung, lôi cuốn về truyền thống của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch", ông Đạt nói.

Thời gian qua, ca sĩ Hòa Minzy được đánh giá cao khi lan tỏa văn hóa Việt trên môi trường số thông qua MV "Bắc Bling" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cuộc thi dành cho tất cả công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam, không giới hạn độ tuổi, giới tính hay nghề nghiệp.

Thời gian nhận tác phẩm từ 15/8 đến 25/8. Ban tổ chức bình chọn Vodcast và thi kiến thức từ 28/8 đến 6/9.