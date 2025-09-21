NSND Tự Long tham gia đêm nghệ thuật tưởng nhớ Đức Thánh Trần

Ngày 20/9, tại hội nghị triển khai lễ hội truyền thống Đền Trần Thương và tưởng niệm 725 năm ngày mất Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn đã diễn ra tại UBND xã Trần Thương (tỉnh Ninh Bình).

Ban tổ chức cho biết, bên cạnh phần lễ, chương trình nghệ thuật Âm vang Trần Thương - Ngàn năm sử tích được nhiều người mong chờ tham dự.

Tổng đạo diễn Lê Thế Song chia sẻ về chương trình nghệ thuật (Ảnh: Thúy Hiền).

Tác giả Lê Thế Song - Tổng đạo diễn chương trình nghệ thuật - cho biết, Âm vang Trần Thương - Ngàn năm sử tích được tổ chức với mong muốn tạo dấu ấn tại Lễ hội Đền Trần Thương. Trên vùng đất có nhiều lớp trầm tích văn hóa, lịch sử, Ban tổ chức mong muốn lan tỏa những giá trị truyền thống đến với đông đảo người dân và du khách.

Ông Lê Thế Song chia sẻ thêm, kịch bản đêm nghệ thuật được dàn dựng công phu, kết hợp hệ thống âm thanh, ánh sáng, màn hình LED và các hiệu ứng hiện đại với nghệ thuật múa, nhạc và kịch, mang đến một không gian đậm chất sử thi.

"Đáng chú ý là các ca khúc mới, được sáng tác riêng cho chương trình, cùng sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng nhằm truyền tải những thông điệp ý nghĩa đến khán giả…", ông Song nói.

Lễ khai mạc Lễ hội đền Trần Thương năm 2025 được tổ chức tại sân khấu ngoài trời - Quảng trường Đền Trần Thương, với thời lượng dự kiến 100 phút.

Chương trình được tổ chức quy mô lớn, đầu tư về âm thanh, ánh sáng, sân khấu, trên một sân khấu hiện đại gần 700 mét vuông và sự góp mặt của 300 diễn viên múa, các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng.

Có thể kể đến như: NSND Thúy Ngần, NSND Tự Long, NSƯT Việt Hoàn, MC Mỹ Lan, Quán quân Sao Mai Quách Mai Thy, Á quân Sao Mai điểm hẹn Nguyễn Ngọc Anh, NSƯT Lê Hằng… hứa hẹn sẽ mang đến nhiều dấu ấn và xúc cảm nghệ thuật.

Chương trình khắc họa hình tượng Đức Thánh Trần, Phật Hoàng Trần Nhân Tông, Nhị vị Vương Cô, Bà chúa Miễu và góp phần lý giải câu ca lưu truyền trong dân gian về Đức Thánh Trần: Sống Kiếp Bạc, thác Trần Thương, quê hương Bảo Lộc.

Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình nhấn mạnh rằng, Âm vang Trần Thương - Ngàn năm sử tích được đầu tư công phu, mang nhiều ý nghĩa, vì vậy cần chú trọng kết cấu và lựa chọn kỹ lưỡng các tiết mục nhằm tạo dấu ấn, dư âm lan tỏa các giá trị văn hóa, lịch sử của vùng đất giàu bề dày truyền thống này.

Chương trình được tổ chức góp phần giữ gìn bản sắc truyền thống, đồng thời quảng bá hình ảnh, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, thu hút khách tham quan đến với Ninh Bình - vùng đất của những di sản lâu đời.

NSND Tự Long cùng dàn nghệ sĩ nổi tiếng sẽ tham dự đêm nhạc tưởng nhớ Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn (Ảnh: Ban tổ chức).

Ông Lê Đức Nhượng - Chủ tịch UBND xã Trần Thương - cho biết, hằng năm, địa phương có 2 lễ hội gắn liền với di tích trọng điểm Đền Trần Thương, trong đó có lễ hội phát lương vào đầu năm và lễ hội tưởng nhớ người Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo vào tháng 8 âm lịch.

Các hoạt động ý nghĩa, đặc biệt là chương trình nghệ thuật Âm vang Trần Thương - Ngàn năm sử tích được tổ chức dịp này hứa hẹn sẽ là một dấu ấn quảng bá nét đẹp văn hóa, con người của vùng đất địa linh nhân kiệt.

Chương trình Âm vang Trần Thương - Ngàn năm sử tích sẽ được tổ chức vào tối 9/10 tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đền Trần Thương, dự kiến chương trình thu hút khoảng 10.000 người tham dự.