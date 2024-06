Thực hư Phan Đinh Tùng "sống khỏe cả đời" nhờ bài hát chúc mừng sinh nhật

Lời tòa soạn: Làng nhạc Việt Nam và thế giới có nhiều ca khúc mang sức sống mãnh liệt, được nhiều thế hệ khán giả yêu thích. Đặc biệt, những ca khúc ấy còn được cho là mang về doanh thu "khủng" cho nhạc sĩ, ca sĩ sở hữu bản hit đó. Báo điện tử Dân trí trân trọng giới thiệu loạt bài Nghệ sĩ "sống khỏe" cả đời nhờ một bản hit, lật mở những câu chuyện hậu trường, những bí mật thú vị xung quanh các ca khúc "quốc dân" và những bản hit quốc tế được nhiều người yêu thích.

Sự thật thú vị về "Khúc hát mừng sinh nhật"

Khúc hát mừng sinh nhật do Phan Đinh Tùng sáng tác, ra mắt năm 2004. Đến nay, ca khúc này được xem là một trong những bài hát về chủ đề sinh nhật được ưa chuộng nhất tại Việt Nam, gắn bó với nhiều thế hệ khán giả.

Bài hát có cấu trúc đơn giản, điệp khúc dễ nhớ, được lấy cảm hứng từ bài hát Happy birthday to you - nhạc phẩm do nhạc sĩ người Mỹ Mildred Jane Hill sáng tác năm 1893.

Ít ai biết rằng Happy birthday to you có tên gọi ban đầu là Good morning to all (Tạm dịch: Chào buổi sáng đến mọi người). Sau đó, tác giả đổi thành Happy birthday to you. Trải qua 131 năm, ca khúc này đã trở thành nét văn hóa đại chúng, được hát ở hàng trăm triệu bữa tiệc sinh nhật mỗi năm, là "ca khúc phổ biến nhất trong tiếng Anh" theo ghi nhận của sách Kỷ lục Guinness.

Tại Việt Nam, Khúc hát mừng sinh nhật gắn với tên tuổi ca sĩ, nhạc sĩ Phan Đinh Tùng. Bài hát được phát ở nhiều chương trình, tiệc sinh nhật lớn nhỏ, có sức sống bền bỉ và được khán giả "thuộc nằm lòng".

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ca sĩ - nhạc sĩ Phan Đinh Tùng thừa nhận: "Tôi gặp may mắn với bài hát này".

Nam nghệ sĩ cho biết ban đầu khi sáng tác bài hát, anh không suy nghĩ, kỳ vọng quá nhiều. Anh khẳng định tư duy để tạo nên ý tưởng viết nhạc là mấu chốt, còn việc sáng tác rất nhanh gọn.

"Từ những từ quen thuộc của bài Happy birthday to you, tôi nghĩ đến việc tạo nên một bài hát dành riêng cho người Việt Nam. Đó phải là bài hát dễ nhớ, dễ hát, là ca khúc mà công chúng dễ dàng sử dụng khi chúc mừng sinh nhật nhau. Tôi viết ca khúc này chỉ trong vòng 30 phút. Khi bài hát đạt được thành công ngoài mong đợi, tôi vỡ òa vì hạnh phúc", Phan Đinh Tùng nói.

MV "Khúc hát mừng sinh nhật" - Phan Đinh Tùng (Video: YouTube)

Trên YouTube, MV Khúc hát mừng sinh nhật được Phan Đinh Tùng đăng tải ngày 19/11/2016. Sau 7 năm, video đạt hơn 260 triệu lượt xem với tốc độ tăng view đều đặn. Nhiều khán giả dự đoán vui bài hát này trong tương lai sẽ đạt 1 tỷ lượt xem vì "còn trẻ em chào đời là còn tăng view".

Nói về bối cảnh trong MV, Phan Đinh Tùng hé lộ ban đầu vì không có kinh phí nên anh dùng cảnh đi hát ở phòng trà ghép vào video. Sau khi ca khúc thành "bản hit quốc dân", nam ca sĩ bàn với đạo diễn về việc làm hình ảnh đẹp hơn, chuẩn bị 1.000 cây nến để không gian ghi hình trông rực rỡ.

Sáng tác một bài, "sống khỏe" cả đời?

Chính vì mức độ phổ biến của Khúc hát mừng sinh nhật, nhiều khán giả cho rằng thu nhập tác quyền từ bản hit này có thể giúp Phan Đinh Tùng "sống dư dả cả đời", không lo chuyện kinh tế. Dù bài hát đã có 20 năm tuổi, giai điệu vẫn được cho là không lỗi thời và giữ sức sống bền bỉ cho đến hiện tại lẫn trong tương lai.

Về vấn đề này, Phan Đinh Tùng phản hồi với phóng viên Dân trí: "Thực ra, tiền tác quyền Khúc hát mừng sinh nhật tôi nhận được không quá cao. Bài hát được sử dụng mỗi ngày, ở mọi nơi, từ văn phòng công ty cho đến nhà hàng... Tuy nhiên, tiền tác quyền không tương ứng như tần suất công chúng sử dụng và không nhiều như mọi người nghĩ.

Tôi không rõ hình thức đối soát để thu tiền tác quyền ra sao, tuy nhiên thu nhập là chuyện tế nhị. Tôi nghĩ rằng phần thưởng tinh thần mới là quan trọng nhất. Hy vọng trong tương lai, những bất cập về việc thu tiền tác quyền sẽ được cải thiện".

Video ca khúc hiện đạt 260 triệu lượt xem sau 7 năm phát hành trên YouTube (Ảnh: Chụp màn hình).

Đầu tháng 6, mạng xã hội rộ lên thông tin cho rằng doanh thu mà Phan Đinh Tùng nhận được từ lượt xem YouTube là rất lớn. Về vấn đề này, nam ca sĩ từ chối phản hồi với phóng viên.

Theo cách tính của trang Social Blade (chuyên trang thống kê độc lập), kênh YouTube của Phan Đinh Tùng có doanh thu từ 779 USD (19 triệu đồng) đến 12.500 USD (320 triệu đồng) một tháng. Tính theo năm, con số sẽ rơi vào khoảng 9.300 USD (240 triệu đồng) đến 149.600 USD (3,8 tỷ đồng).

Một chuyên gia về mạng xã hội trao đổi với phóng viên Dân trí rằng những số liệu trên Social Blade chỉ mang tính tham khảo bởi thu nhập từ YouTube bên cạnh tiêu chí lượt xem còn dựa vào nhiều yếu tố liên quan đến cách tính tỷ lệ từng kênh, lượt bật quảng cáo, thời điểm bật quảng cáo, người dùng từng quốc gia...

Về ước tính doanh thu, ông Nguyễn Lạc Huy ("Huy NL", người sáng lập Schannel, một trong những mạng lưới truyền thông lớn tại Việt Nam) cho biết con số trung bình sẽ là "1 triệu lượt xem nhận 4-6 triệu đồng". Tuy nhiên, đây chưa phải là số tiền cuối cùng về tay chủ kênh mà phải trừ thêm một số khoản phí, thuế thu nhập.

Như vậy, với 260 triệu lượt xem, khoản thu nhập mà Phan Đinh Tùng nhận được từ MV Khúc hát mừng sinh nhật ước tính dao động từ 1 đến 1,5 tỷ đồng.

Ca sĩ Phan Đinh Tùng ở tuổi 49 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Những năm qua, bên cạnh việc sáng tác và biểu diễn nhạc trẻ, Phan Đinh Tùng thử sức thêm nhiều dòng nhạc như nhạc tiền chiến, bolero. Chia sẻ thêm về cuộc sống hiện tại, Phan Đinh Tùng cho biết anh vẫn đi thu âm, lưu diễn trong và ngoài nước, hoạt động nghệ thuật đều đặn.

Ở tuổi 49, Phan Đinh Tùng có hôn nhân bình yên bên vợ kém 12 tuổi và 2 con. Từ khi kết hôn vào năm 2012, anh cân bằng công việc để dành thời gian chăm sóc gia đình.

Gần đây, nam ca sĩ tham gia chương trình truyền hình thực tế Anh trai vượt ngàn chông gai. Nói vui về những thử thách, chông gai trong show, Phan Đinh Tùng hé lộ anh phải "ủ mưu, tính toán chiến thuật" để "đấu" với nhiều nam nghệ sĩ khác.

"Đã lâu rồi tôi mới được sống và làm việc hết mình như vậy. Tôi hy vọng mang đến những tiết mục đặc sắc cho khán giả, tạo được hình ảnh mới mẻ của bản thân sau nhiều năm làm nghề", nghệ sĩ chia sẻ.