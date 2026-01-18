Hình ảnh hiếm hoi của NSND Trung Anh và Quốc Tuấn ở tuổi 65 gây "bão”

Đây được xem là hình ảnh hiếm hoi ở thời điểm hiện tại của diễn viên Quốc Tuấn, nhanh chóng tạo sự quan tâm lớn từ công chúng.

Đăng kèm bức ảnh, NSND Trung Anh viết: “Chào 61 đỉnh cao muôn trượng. 61 đây mà có cao lắm đâu. Mấy chục năm làm nghề, giờ cả hai mới làm chung một dự án điện ảnh. Rất trân trọng bạn, cả về nghề lẫn tư cách là một con người”.

Trong khung hình, 2 nam nghệ sĩ cùng diện suit lịch lãm, toát lên vẻ bảnh bao, phong độ nhưng vẫn giữ được nét giản dị, gần gũi vốn có.

Bức ảnh lập tức gây “bão”, hiện thu hút hơn 45.000 lượt thích và hơn 2.000 bình luận. Dưới bài đăng của NSND Trung Anh, nhiều khán giả bày tỏ sự yêu mến, ngưỡng mộ và gửi lời chúc sức khỏe tới 2 nghệ sĩ cùng tuổi.

NSND Trung Anh (trái) và diễn viên Quốc Tuấn hội ngộ (Ảnh: Facebook nhân vật).

Không ít ý kiến cho rằng, chỉ nhìn bức ảnh cũng đủ gợi lại ký ức về những bộ phim truyền hình quen thuộc, mộc mạc gắn liền với tuổi thanh xuân của nhiều thế hệ khán giả.

Nhiều người dành lời trân trọng cho NSND Trung Anh và nghệ sĩ Quốc Tuấn không chỉ ở năng lực chuyên môn, mà còn ở nhân cách, sự chân thành và đam mê bền bỉ với nghề.

“Cả 2 nghệ sĩ của lòng dân là đây ạ, ai cũng yêu mến và kính trọng 2 anh từ tính cách đến chuyên môn”; “Hai chú đều là những diễn viên và những con người mà rất nhiều người thuộc nhiều thế hệ trân trọng, yêu mến sâu sắc. Cháu kính chúc 2 chú nhiều sức khỏe và niềm vui”; “Khi 2 anh nhập vai, em luôn thấy sự mộc mạc, chân thành và niềm đam mê của 2 anh trong vai diễn”; “Yêu 2 nhân vật kể cả trong phim và ngoài đời. Rất ngưỡng mộ. Chúc 2 chú vẫn giữ được phong độ và diễn xuất thật cuốn hút người xem”... là những bình luận của khán giả.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSND Trung Anh cho biết, đã rất lâu rồi nam nghệ sĩ và diễn viên Quốc Tuấn mới có dịp hội ngộ. Trước đó, dù cùng hoạt động nghệ thuật nhiều năm, cả hai chưa từng có cơ hội đóng chung trong bất kỳ dự án nào.

Hiện tại, NSND Trung Anh vẫn giữ kín thông tin về dự án điện ảnh mà 2 nghệ sĩ cùng tham gia, cũng như thời điểm bộ phim dự kiến ra rạp.

Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi hình ảnh của nghệ sĩ Quốc Tuấn xuất hiện trên mạng xã hội, bởi nam diễn viên không sử dụng Facebook hay các nền tảng trực tuyến khác.

Ngay cả khi có phim mới ra mắt, anh cũng thường vắng mặt tại các buổi công chiếu và gần như kín tiếng với truyền thông.

Quốc Tuấn trong phim "Người thổi tù và hàng tổng" (Ảnh: Chụp màn hình).

Trước đó, hồi tháng 10, trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí, Quốc Tuấn cho biết, anh đang tham gia một dự án điện ảnh, được quay tại Cần Giờ. Tác phẩm do đạo diễn trẻ Lê Bảo thực hiện - người từng gây chú ý với phim Vị - tranh giải tại Liên hoan phim Berlin.

“Phim này tôi đảm nhận vai chính. Ê-kíp đã quay gần 3 tháng và đang ở giai đoạn cuối, dự kiến ra mắt năm 2026.

Trước đó, tôi vẫn tham gia điện ảnh nhưng chủ yếu là vai nhỏ trong các phim Người vợ cuối cùng của Victor Vũ hay 2 phim độc lập: Cu li không bao giờ khóc và Mưa trên cánh bướm. Còn vai diễn trong dự án lần này dài hơi, đòi hỏi nhiều cảm xúc và chiều sâu hơn”, anh chia sẻ.

Nói về nghề, Quốc Tuấn cho rằng, diễn viên chỉ thật sự “sống trong vai” khi hiểu nhân vật và nắm được ý đồ của đạo diễn.

“Khi cảm được nhân vật, người diễn viên không cần gồng mình nữa. Cảm xúc tự nhiên tuôn ra, và khi đó họ thật sự tự do, như đang dạo chơi trong cảm xúc”, anh bộc bạch.

Với vai diễn mới, anh thừa nhận từng khá căng thẳng vì tâm lý nặng nề, nhưng sau 1 tuần, mọi thứ dần trở nên dễ chịu hơn: “Khi đã hiểu nhân vật, hiểu nhịp phim, mọi thứ trôi chảy hơn nhiều. Cảm giác ấy là điều mà diễn viên nào cũng mong có được”.

Về đời tư, Quốc Tuấn chọn cuộc sống lặng lẽ để toàn tâm chăm sóc con trai - Bôm - mắc hội chứng Apert (bệnh xương cứng sớm cục bộ, hẹp đường thở), một căn bệnh hiếm gặp trên thế giới.

Năm 2021, anh nghỉ hưu sau 19 năm gắn bó với Hãng phim truyện Việt Nam.

Quốc Tuấn từng chia sẻ rằng, cuộc sống mỗi ngày của anh trôi qua đều "rất quay cuồng" trong nhịp sống hối hả.

Mọi lịch trình của bản thân đều phụ thuộc vào thời gian biểu của con, song nhìn Bôm trưởng thành mỗi ngày, anh cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc. Ước mơ của anh là mãi được đồng hành cùng con trên chặng đường sắp tới.

Còn NSND Trung Anh cũng đang nhận được sự quan tâm của khán giả khi đảm nhận vai ông Sách trong bộ phim chính luận Lằn ranh.

Ở những tập đầu, nhân vật của nam diễn viên gạo cội xuất hiện với hình ảnh một chính khách điềm tĩnh, liêm chính, giàu kinh nghiệm.

NSND Trung Anh từng chia sẻ rằng, đây là lần đầu tiên anh vào vai một lãnh đạo tỉnh ủy, với lượng thoại chính luận dày và diễn biến tâm lý phức tạp, nhiều tầng lớp.

Trong giai đoạn đầu phim, Phó Bí thư Sách hiện lên là người sắc sảo, phát ngôn chuẩn mực, thường xuyên nhấn mạnh quan điểm “đặt lợi ích người dân lên trên hết”.

Tuy nhiên, càng về những tập sau, nhân vật ông Sách dần khiến khán giả đặt ra nghi vấn về sự trong sạch, khi những góc khuất phía sau vẻ ngoài điềm tĩnh, nguyên tắc dần được hé lộ.

NSND Trung Anh trong phim chính luận "Lằn ranh" đang phát sóng trên VTV (Ảnh: VFC).

Từng để lại dấu ấn sâu đậm với vai ông Sơn trong phim Về nhà đi con và được khán giả trìu mến gọi là “ông bố quốc dân”, nhưng NSND Trung Anh thừa nhận ngoài đời mình không hẳn hiền lành như hình tượng trên màn ảnh.

Trung Anh bật mí: “Có lúc tôi cũng nóng tính lắm, không hiền như khán giả thường nghĩ”.

Do tính chất công việc sân khấu và phim ảnh nên Trung Anh thường xuyên phải đi xa. Phần lớn việc chăm sóc, nuôi dạy con cái trong gia đình được nam nghệ sĩ giao phó cho vợ.

“Ngày xưa, vì công việc sân khấu nên tôi đi suốt, có khi 4 tháng liền không ở nhà. Thế nên việc quản lý, dạy con chủ yếu do bà xã gánh vác”, Trung Anh tâm sự.

Dù bận rộn, cả hai vợ chồng vẫn giữ nguyên tắc chung: Không áp đặt con cái phải theo con đường nghệ thuật như bố, mà để các con tự do lựa chọn tương lai của mình.