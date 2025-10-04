NSND Trịnh Kim Chi dành toàn bộ tiền trong lễ cúng Tổ hỗ trợ bà con vùng lũ

NSND Trịnh Kim Chi - Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM, kiêm Trưởng Ban Ái hữu Nghệ sĩ TPHCM - chia sẻ, lễ giỗ Tổ là sự kiện không thể thiếu trong đời sống tinh thần của nghệ sĩ. Đây là dịp mọi người cùng tôn vinh những giá trị nghệ thuật truyền thống và bày tỏ lòng biết ơn đối với Tổ nghề.

"Dù bận tới đâu, năm nào tôi cũng cùng các đồng nghiệp tụ họp vào ngày giỗ Tổ, vừa hàn huyên vừa nhìn lại những năm tháng mình đã hoạt động, cống hiến cho nghệ thuật. Đó là cách chúng tôi nuôi dưỡng tình yêu, giữ lửa nghề", nghệ sĩ Trịnh Kim Chi tâm sự.

NSND Trịnh Kim Chi - Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM, kiêm Trưởng Ban Ái hữu Nghệ sĩ TPHCM - chủ trì lễ cúng Tổ sân khấu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nữ nghệ sĩ nói thêm rằng, bên cạnh việc tổ chức cúng tổ, những ngày này cô còn cùng nhiều đồng nghiệp chung tay gây quỹ, hướng về đồng bào miền Bắc gặp khó khăn do thiên tai, bão lũ.

Tại buổi lễ, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi thông báo cô sẽ dùng toàn bộ tiền đóng góp từ nghệ sĩ, nhà hảo tâm để hỗ trợ đồng bào miền Bắc khắc phục thiên tai, lũ lụt. Khi nhắc về những khó khăn mà người dân vùng bão lũ đang phải gánh chịu, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi không khỏi nghẹn ngào.

Nghệ sĩ Trịnh Kim Chi thông báo dùng toàn bộ tiền đóng góp từ nghệ sĩ, nhà hảo tâm để hỗ trợ đồng bào miền Bắc khắc phục thiên tai (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Tình hình sau cơn bão số 10 (Bualoi) ở miền Bắc khiến nhiều người gặp khó khăn. Mỗi ngày, tôi đều theo dõi tin tức và thật sự xót xa. Vào dịp giỗ Tổ nghề năm nay, Ban tổ chức quyết định dùng toàn bộ tiền cúng lễ từ các cô bác, anh, chị em nghệ sĩ góp vào quỹ để cứu trợ đồng bào.

Chúng tôi tiếp nhận đóng góp trong 3 ngày, tổng số tiền thu được từ Ban Ái hữu Nghệ sĩ - Hội Sân khấu TPHCM là 100 triệu đồng và tại Sân khấu Trịnh Kim Chi là 260 triệu đồng. Tôi cảm ơn các nghệ sĩ, đồng nghiệp và khán giả đã chung tay", nghệ sĩ Trịnh Kim Chi xúc động chia sẻ.

Đông đảo nghệ sĩ hội tụ nhân ngày cúng Tổ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ngoài ra, trong dịp cúng Tổ nghiệp năm nay, với vai trò Trưởng Ban Ái hữu Nghệ sĩ - Hội Sân khấu TPHCM, NSND Trịnh Kim Chi cũng tổ chức thăm hỏi, tặng quà đến nghệ sĩ neo đơn đang sinh sống tại Viện dưỡng lão Thị Nghè.