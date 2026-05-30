NSND Trần Hiếu di chuyển bằng xe lăn, thuê chung cư để ở

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, bà Minh Ngà - vợ NSND Trần Hiếu - cho biết, mới đây nam nghệ sĩ đã phải nhập viện 1 tuần do áp-xe răng đã di căn vào xương hàm, chân bị phù. Bên cạnh đó, các chỉ số của bệnh tim mạch, tiểu đường chưa ổn định nên ông phải vào bệnh viện để điều trị.

"Ông mới được ra viện vài ngày. Tôi và người giúp việc luôn nhắc ông uống thuốc, ép ông ăn đúng bữa. Bốn năm nay ông phải uống sữa dành cho người tiểu đường nên người lúc nào cũng mệt, ngoài 3 bữa chính, ông còn có bữa xế, ăn hoa quả nữa...", bà Ngà kể lại.

Do bị tràn dịch khớp gối nên NSND Trần Hiếu phải di chuyển bằng xe lăn. Bà Minh Ngà - vợ ông - là người chăm sóc nam nghệ sĩ hằng ngày (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo vợ NSND Trần Hiếu, do căn nhà ở phố Võng Thị bị chủ cũ lấy lại nên người cháu tên Bình của nam nghệ sĩ đã thuê cho ông bà một căn chung cư trên đường Minh Khai để ở.

"Bình thương ông lắm, anh ấy bỏ tiền ra thuê một căn chung cư giá 18 triệu đồng/tháng, rộng hơn 90m2 để chúng tôi ở. Về đây, không khí trong lành nên ông Hiếu cũng thấy khoẻ mạnh hơn một chút", bà Ngà kể lại.

Bà Ngà nói thêm, bác sĩ khuyến cáo nếu NSND Trần Hiếu đi từ 20m trở lên thì sẽ bị tràn dịch khớp gối. Thấy thế, con riêng của bà Ngà ở Thuỵ Sĩ đã mua tặng ông chiếc xe lăn để đi lại hàng ngày.

"Tôi thương ông Hiếu nên luôn chăm sóc ông tận tình, tuổi già cô đơn nhiều bệnh tật may có các cháu cũng quan tâm đến ông, nếu không chúng tôi không biết xoay sở làm sao", bà Ngà tâm sự.

Trước đó vào tháng 9/2025, bà Ngà từng đưa ông Trần Hiếu vào Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vì ung thư di căn, áp-xe răng, mũi, mủ trào lên xương hàm.

Sau khi phẫu thuật, ngày 23/9, NSND Trần Hiếu được chuyển sang Bệnh viện Lão khoa Trung ương để điều trị thận vì thời gian qua ông dùng nhiều thuốc, thận của ông yếu. Đầu tháng 10, ông được xuất viện về nhà và phải uống thuốc hằng ngày.

Hai năm nay, vợ chồng NSND Trần Hiếu chuyển từ TPHCM ra Hà Nội sinh sống. Bà Ngà là người chăm chút sức khỏe, giúp ông đến bệnh viện khám định kỳ, nhắc ông uống thuốc đầy đủ.

"Ông là người hay khóc, mới hôm qua ông cũng tủi thân, ngồi khóc một mình. Những lúc yếu lòng, ông nói: "Mình đừng bỏ tôi nhé". Tôi bảo ông yên tâm, tôi đã 73 tuổi và là con nhà tử tế nên sẽ luôn ở bên ông. Tôi và ông Hiếu đã 25 năm ở bên nhau, có đăng ký kết hôn nên không thể nói bỏ là bỏ được...", bà Ngà tâm sự.

NSND Trần Hiếu đã bước vào tuổi 90 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

NSND Trần Hiếu sinh năm 1936 tại Hà Nội. Năm 1954, ông tốt nghiệp khoa Thanh nhạc, Trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam). Sau đó, ông về làm ca sĩ tại Nhà hát Ca múa nhạc Trung ương.

Ông từng đi học tại Nhạc viện Sofia ở Bulgaria trong 3 năm. Từ năm 1986 đến năm 1991, ông là ca sĩ của Nhà hát Tuổi trẻ.

Ông nổi tiếng với các ca khúc như: Con voi (Nguyễn Xuân Khoát), Hò kéo pháo (Hoàng Vân), Lãnh tụ ca (Lưu Hữu Phước), Tôi là Lê Anh Nuôi, Anh quân bưu vui tính (Đàm Thanh)...

Ông còn là người đã đào tạo ra nhiều nghệ sĩ tài năng của nghệ thuật thanh nhạc như: Cố NSND Y Moan, NSND Thanh Hoa, NSND Quốc Hưng, NSND Tấn Minh, ca sĩ Trọng Tấn…