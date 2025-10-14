NSND Nguyễn Thanh Tùng tự hào gia đình 3 thế hệ "giữ lửa" cải lương

NSND Nguyễn Thanh Tùng là tên tuổi gạo cội của sân khấu cải lương phía Bắc. Ông từng nhận Huy chương vàng với vai Đô đốc Lê Ngân trong vở Vụ án một Vương phi năm 1990 tại Hải Phòng.

Ở tuổi ngoài 70, NSND Nguyễn Thanh Tùng vẫn nhớ như in những năm tháng rong ruổi cùng đoàn cải lương, những đêm thức trắng dựng vở. Nghệ sĩ cho biết, hơn 45 năm theo nghề, điều ông trăn trở chính là giữ lửa cải lương.

Khi ông được phong danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân cùng lúc với con trai của mình, ông nói rằng đó là minh chứng cho câu “hổ phụ sinh hổ tử”, không phải vì danh hiệu đến muộn hay sớm, mà đến đúng lúc.

Ông chia sẻ: "Nhiều người cho rằng cải lương đang “hấp hối, thụt lùi” trước sức mạnh của các dòng nhạc thị trường, nhưng tôi tin nếu được truyền tải đúng cách, giới trẻ sẽ có cơ hội yêu mến nó".

Đó chính là tinh thần “giữ lửa truyền thống” mà NSND Nguyễn Thanh Tùng dành cho những thế hệ tiếp nối trong gia đình.

Nghệ sĩ Nguyễn Thanh Tùng và con trai - nghệ sĩ Mạnh Hùng - cùng nhận danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Là con trai của NSND Thanh Tùng, Nguyễn Mạnh Hùng lớn lên giữa tiếng đàn, lời ca vọng cổ. Nhưng anh không chọn đi theo vết chân của cha một cách an toàn, mà từng bước định hình con đường riêng, sáng tạo và đầy tâm huyết.

Khi còn là nghệ sĩ trẻ, anh mang trong mình hoài bão làm mới cải lương, giúp khán giả trẻ tiếp cận với loại hình nghệ thuật truyền thống. Anh nhìn nhận rằng thế hệ cha ông đã đóng góp rất nhiều, thế hệ của mình phải có trách nhiệm làm mới, để bản hùng ca cải lương không ngừng vang vọng.

Khánh An (SN 2006), con gái của NSND Mạnh Hùng, ngay từ nhỏ đã được cha và ông nội "truyền lửa". Cô từng đoạt nhiều giải thưởng âm nhạc như Huy chương vàng đơn ca măng non, Top 10 "Thần tượng tương lai", Quán quân "Thần tượng bolero nhí 2018" và Á quân "Giọng hát Việt nhí 2019".

Năm 2024, Khánh An tiếp tục bước lên sân khấu lớn khi tham gia chương trình "Solo cùng bolero 2024" và giành vị trí Á quân.

NSND Nguyễn Thanh Tùng và cháu nội - ca sĩ Khánh An (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Là thế hệ thứ ba trong gia đình theo đuổi nghệ thuật, Khánh An chọn con đường dân ca, bolero. Dù vậy, cô vẫn luôn thể hiện lòng tôn kính và biết ơn dành cho cải lương - môn nghệ thuật đã theo cả 3 thế hệ gia đình.

Trong một số tiết mục giao thoa giữa bolero và vọng cổ, Khánh An gây ấn tượng với giọng ca nội lực, cách luyến láy đặc trưng. “Tôi không chọn nghề mà nghề chọn tôi. Và tôi biết, tôi không thể quay lưng với máu nghệ thuật truyền thống chảy trong người mình”, Khánh An bày tỏ.

Khánh An vẫn giữ quan điểm sẽ không phụ lòng mong mỏi của ông nội và cha, hai người đã nuôi dưỡng niềm đam mê âm nhạc nơi cô.

Hoàng Thư