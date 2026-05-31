NSND Ngọc Trinh làm mới vở cải lương "Tiếng trống Mê Linh"

Với giới mộ điệu, Tiếng trống Mê Linh là một dấu son của sân khấu cải lương lịch sử, gắn với hình tượng Hai Bà Trưng, với khí phách quật khởi của dân tộc và nhiều lớp diễn bi tráng đã in sâu trong ký ức công chúng.

Mới đây, Đoàn nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ (Tây Ninh) quyết định dàn dựng vở Tiếng trống Mê Linh.

Một cảnh trong vở "Tiếng trống Mê Linh" của Đoàn nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ (Tây Ninh) (Ảnh: Ban tổ chức).

Việc tái dựng Tiếng trống Mê Linh được xem là thử thách lớn đối với ê-kíp thực hiện khi phải dung hòa giữa việc giữ gìn tinh thần nguyên tác với việc tạo nên sức sống mới phù hợp thị hiếu khán giả hôm nay.

Theo đó, Đoàn Nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ lựa chọn cách tiếp cận trẻ trung hơn nhưng vẫn tôn trọng những giá trị cốt lõi của tác phẩm.

Lựa chọn này cũng cho thấy nỗ lực xây dựng bản sắc trong giai đoạn mới. Thay vì đi theo lối an toàn bằng những vở dễ dựng, dễ diễn, đoàn chọn tác phẩm có sức nặng, đòi hỏi đầu tư từ kịch bản, lực lượng biểu diễn đến âm nhạc, mỹ thuật, phục trang, đạo cụ và tư duy dàn dựng.

Vở diễn tiếp tục khẳng định hướng đi bền bỉ của đơn vị trong khai thác đề tài lịch sử, đồng thời cho thấy nỗ lực làm mới cải lương để đưa lịch sử đến gần hơn với công chúng đương đại.

NSND Hồ Thị Ngọc Trinh - Trưởng Đoàn Nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ - cho biết, phiên bản mới được đầu tư kỹ lưỡng từ cảnh trí, phục trang đến âm nhạc. Ngoài những làn điệu cải lương truyền thống, vở diễn còn lồng ghép âm hưởng nhạc giao hưởng và yếu tố nghệ thuật võ cổ truyền Việt Nam nhằm tạo nên không khí sân khấu hoành tráng, giàu cảm xúc.

Đoàn vẫn phát huy thế mạnh ca diễn của các nghệ sĩ từng đoạt giải Chuông vàng vọng cổ như: NSƯT Ngọc Đợi, Lê Hoàng Nghi, Võ Hoàng Dư, Lâm Kim Cương, Phú Yên, Quỳnh Nhi… Đồng thời, các câu ca, lớp diễn và lời thoại kinh điển của nguyên tác vẫn được giữ gìn như một cách bảo tồn chuẩn mực nghệ thuật cải lương truyền thống.

Một trong những điểm nhấn của vở là hình tượng voi trận được đưa lên sân khấu bằng đạo cụ kích thước lớn. Con voi cao khoảng hơn 2m, chiều ngang gần 2m, được làm bằng chất liệu composite (được tổng hợp từ rất nhiều vật liệu khác nhau, tạo nên một vật liệu độ bền cao - PV) có thể di chuyển bằng bánh xe và phần đầu có thể chuyển động.

Đây không chỉ là một chi tiết trang trí mà góp phần tạo không khí trận mạc, làm rõ hơn hình tượng Hai Bà Trưng trong tâm thế nữ tướng cưỡi voi ra trận.

NSND Ngọc Trinh chia sẻ thêm, trước đây chị từng sử dụng hình thức voi do diễn viên hóa thân nhưng cách làm đó khó tạo được quy mô cần thiết. Với Tiếng trống Mê Linh, voi trận phải có tỷ lệ lớn hơn người, phải tạo được cảm giác uy nghi, xứng với không khí chiến đấu và tầm vóc biểu tượng của Hai Bà Trưng.

Vở diễn lấy bối cảnh nước ta vào những năm đầu Công nguyên, dưới ách đô hộ tàn bạo của nhà Đông Hán, Thái thú Tô Định cùng tay sai ra sức đàn áp, bóc lột người dân Giao Chỉ, khiến lòng căm phẫn dâng cao khắp nơi.

Trong bối cảnh ấy, hai chị em Trưng Trắc và Trưng Nhị đã đứng lên tập hợp nghĩa quân phất cờ khởi nghĩa. Câu chuyện không chỉ khắc họa tinh thần yêu nước, ý chí quật cường của dân tộc mà còn tôn vinh hình tượng người phụ nữ Việt Nam anh hùng.

Với phiên bản mới của Tiếng trống Mê Linh, Đoàn Nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ mong muốn đưa cải lương lịch sử đến gần hơn với công chúng đương đại, đặc biệt là khán giả trẻ.

Hai chú voi cao hơn 2m, chiều ngang gần 2m, làm bằng chất liệu composite có thể di chuyển trên sân khấu (Ảnh: Ban tổ chức).

Không chỉ là một tác phẩm sân khấu, vở diễn còn được kỳ vọng trở thành nhịp cầu kết nối thế hệ hôm nay với lịch sử dân tộc thông qua nghệ thuật cải lương.

Ngay sau khi dựng vở, đoàn đã nhận được lời mời tham gia chương trình lễ hội Trên bến dưới thuyền tại TPHCM vào ngày 13/6. Điều đó cho thấy đề tài lịch sử, nếu được đầu tư đúng mức và đặt trong bối cảnh phù hợp, vẫn có sức hấp dẫn riêng với công chúng hôm nay.