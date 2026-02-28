NSND Ngọc Trinh đưa vở cải lương về Thái hậu Dương Vân Nga ra Hà Nội

Tối 27/2, tại thôn Văn Điềm, xã Thư Lâm (TP Hà Nội), Đoàn Nghệ thuật cải lương Vàm Cỏ lần đầu tiên ra mắt khán giả Thủ đô trong chuyến lưu diễn phía Bắc.

Vở cải lương "Đế đô sóng cả" được các nghệ sĩ của Đoàn Nghệ thuật cải lương Vàm Cỏ trình diễn (Ảnh: Ban tổ chức).

NSND Hồ Ngọc Trinh - Trưởng Đoàn Nghệ thuật cải lương Vàm Cỏ - cho biết, trước đây có hai đơn vị là Đoàn Cải lương Long An và Đoàn Cải lương Tây Ninh. Tuy nhiên, từ năm 2018, Đoàn Cải lương Tây Ninh giải thể, sáp nhập vào Trung tâm Văn hóa và lực lượng dần thu hẹp. Khi hai tỉnh sáp nhập, thực tế chỉ còn Đoàn Nghệ thuật cải lương Long An làm nòng cốt.

Để tránh cảm giác "cũ - mới" giữa hai địa phương, lãnh đạo thống nhất đổi tên thành Đoàn Nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ - lấy theo con sông Vàm Cỏ Đông bắt nguồn từ Tây Ninh, chảy qua Long An như một biểu tượng gắn kết.

Việc đổi tên đồng nghĩa với hành trình gây dựng thương hiệu gần như từ đầu. Nếu cái tên Long An đã có hơn 50 năm tạo dựng niềm tin nơi công chúng, thì Vàm Cỏ vẫn còn mới mẻ.

Đoàn hiện có 40 viên chức theo biên chế cũ và khoảng 15 lao động hợp đồng, tổng cộng hơn 50 người - một lực lượng không lớn nhưng đủ để triển khai những dự án nghệ thuật quy mô.

Đêm diễn tại Hà Nội không chỉ đánh dấu sự hiện diện của một đơn vị nghệ thuật cải lương đến từ miền Nam trên sân khấu miền Bắc mà còn là cột mốc quan trọng sau quá trình sáp nhập và tái định vị thương hiệu của đoàn.

Vở diễn Đế đô sóng cả do TS.NSND Triệu Trung Kiên sáng tác, soạn giả Hoàng Song Việt chuyển thể cải lương, NSND Giang Mạnh Hà dàn dựng. Đây cũng là vở đầu tiên được thực hiện sau khi đoàn chính thức mang tên Vàm Cỏ.

Vở diễn khai thác hình tượng Thái hậu Dương Vân Nga - nhân vật vốn đã có nhiều phiên bản thành công trên sân khấu cải lương miền Nam.

NSND Triệu Trung Kiên cho biết, ê-kíp lựa chọn cách tiếp cận mới, nghiên cứu lại tư liệu lịch sử, đặc biệt là những tranh luận quanh nhân vật Nguyễn Bặc và cái chết của vua Đinh.

"Chúng tôi muốn lý giải giai đoạn lịch sử đó theo một cách nhìn khác, tránh những cách thể hiện chưa thật sự chính xác trước đây", NSND Triệu Trung Kiên chia sẻ.

NSND Triệu Trung Kiên đánh giá đây là vở diễn được dàn dựng quy mô lớn, đầu tư công phu. Ngay phần mở đầu là dàn trống hội hoành tráng, có sự tham gia của lực lượng cộng tác viên bên ngoài, cho thấy khát vọng thực hiện một tác phẩm xứng tầm với nhân vật lịch sử.

Với hình tượng Thái hậu Dương Vân Nga, NSND Hồ Ngọc Trinh có một cơ duyên đặc biệt. Khi còn là diễn viên, chị từng thể hiện vai này và học hỏi từ NSND Bạch Tuyết.

Sau đó, chị còn chọn đề tài nhân vật này cho luận văn thạc sĩ về đạo diễn sân khấu. Vì vậy, khi tiếp cận kịch bản mới về Dương Vân Nga, chị nhận thấy sự phù hợp với định hướng đơn vị và quyết định dàn dựng.

Vở diễn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả (Ảnh: Ban tổ chức).

Theo lịch trình, Đoàn Nghệ thuật cải lương Vàm Cỏ sẽ biểu diễn tại các điểm ở Hà Nội, Ninh Bình và đêm bán vé tại Liên đoàn Xiếc Việt Nam ngày 9/3. Ngoài ra, đoàn đang chờ phản hồi để bổ sung 2 suất diễn.