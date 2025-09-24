NSND Mai Hoa: "Tôi nói nhanh nhưng... hát chậm"

Chia sẻ tại buổi ra mắt album Hà Nội cờ hoa, ngày 23/9 ở Hà Nội, NSND Mai Hoa cho biết, tiếng hát của chị trầm khàn, lúc nào cũng mang sự thong dong, từ tốn.

"Tôi từng đi khám, bác sĩ bắt mạch còn hỏi: “Sao mạch cô này chậm thế?”. Đúng là tôi nói nhanh nhưng lại… hát chậm", nữ ca sĩ hài hước kể lại.

Nữ ca sĩ cũng thừa nhận, bản thân là người ôm đồm, luôn tham công tiếc việc nên chưa ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc.

NSND Mai Hoa nói: "Tôi thuộc tuýp người có tính cách ôm đồm, hay tham công tiếc việc, chỗ nào cũng cảm thấy mình vẫn phải vươn bàn tay ra mới thấy yên tâm. Ngay cả bình hoa đặt trong phòng khách, tôi cũng muốn tự chọn từng cành, tự cắm theo ý mình. Nếu nhờ ai khác, tôi không yên tâm. Mình làm được thì cứ làm, dù có mất thêm thời gian".

NSND Mai Hoa chia sẻ rằng, chị yêu âm nhạc một cách thong dong, từ tốn và giữ trọn bản sắc qua từng nốt nhạc (Ảnh: Hải Dương).

Bạn bè nhiều lần góp ý rằng chị nên buông bớt để đỡ vất vả. Nhưng với Mai Hoa, đó là một phần tính cách. “Có lẽ do tôi quen làm gì cũng kỹ càng nên khi ra sản phẩm âm nhạc cũng vậy. Nếu không thấy thực sự tốt, tôi sẽ không đưa ra công chúng”, chị bộc bạch.

Khi được hỏi về Hà Nội, Mai Hoa coi đó là nơi đã nuôi dưỡng tuổi trẻ và sự nghiệp ca hát của chị. Bao năm gắn bó, Hà Nội đã trở thành một phần ký ức không thể phai mờ.

Chị kể: “Ngày ấy đi học hay đi làm tôi đều đi bộ, sáng nào cũng đi qua hồ Thiền Quang, hơi lạnh táp vào mặt, răng va lập cập vào nhau. Cái rét Hà Nội cứ ngấm vào da thịt, vừa buốt vừa thương. Giờ nhớ lại vẫn thấy bồi hồi”.

Với NSND Mai Hoa, Hà Nội không chỉ có cái rét cắt da của mùa đông mà còn là hương hoa sữa nồng nàn mỗi độ thu về: “Có những buổi tối, gió thổi mang theo mùi hoa sữa ngào ngạt. Không khí ấy khiến con người dễ nhớ, dễ thương, dễ xao lòng".

Những trải nghiệm ấy, theo chị, đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận trong âm nhạc và thấm vào từng câu hát, từng giai điệu trong album Hà Nội cờ hoa.

Album gồm 9 ca khúc quen thuộc: Hà Nội trái tim hồng (Nguyễn Đức Toàn), Nhớ mùa thu Hà Nội, Trời Hà Nội xanh, Hà Nội và tôi, Hà Nội mùa thu, Nhớ về Hà Nội, Hà Nội mùa lá bay, Chiều Hà Nội, Chị tôi (Trọng Đài).

Nhạc sĩ Hồng Kiên, Giám đốc âm nhạc của album, chia sẻ: “Giọng hát của Mai Hoa trầm, dày và nội lực, những nốt đậu ở khoảng trầm là dấu ấn riêng của nữ ca sĩ trong từng tác phẩm. Tôi tin rằng điều này sẽ mang lại sức hút đặc biệt và chiều sâu cảm xúc hiếm có trong các ca khúc lần này".

Nữ ca sĩ hát tại sự kiện ra mắt album "Hà Nội cờ hoa" chiều 23/9 (Ảnh: Mạnh Nguyễn).

NSND Mai Hoa (SN 1975) là nữ ca sĩ dòng nhạc tiền chiến Việt Nam.

Không chỉ được biết đến khi thể hiện các ca khúc trong các bộ phim truyền hình nổi tiếng, Mai Hoa còn thành công ở vai trò diễn viên qua các phim như Hương đất hay Bí thư tỉnh ủy.

Mai Hoa bắt đầu sự nghiệp với giải Nhất cuộc thi Tiếng hát truyền hình Hà Nội năm 1996. Năm 2024, Mai Hoa được trao tặng danh hiệu NSND.

Ngày 26/12/2024, chị ra mắt đĩa than Nốt trầm tại Hà Nội. Sản phẩm được sản xuất tại Mỹ, phải xếp hàng hơn nửa năm để hoàn thiện, sở hữu trọng lượng và chất lượng cao nhất trên thị trường đĩa than hiện nay. Nốt trầm là phiên bản 200gr, nâng cấp so với phiên bản 180gr thông thường

Hiện, NSND Mai Hoa công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam.