"Hoa hậu cải lương" Như Huỳnh run khi lần đầu hát giữa vùng sông nước

Tối 27/12, Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ lần thứ I - năm 2025 chính thức khai mạc tại Rạch Khai Luông, phường Cái Khế, TP Cần Thơ với chủ đề “Cần Thơ - Sắc màu sông nước”.

Giữa những tiết mục được dàn dựng công phu, phần trình diễn của NSƯT Như Huỳnh với ca cảnh Phiên chợ sông để lại nhiều dư âm xúc động.

Nữ nghệ sĩ chia sẻ: “Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Tây, nhưng đây là lần đầu được đứng trên sân khấu lớn của Cần Thơ trong một lễ hội mang ý nghĩa văn hóa sâu sắc như thế này. Cảm giác vừa thân quen, vừa thiêng liêng”.

NSƯT Như Huỳnh trong tiết mục ca cảnh "Phiên chợ sông" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ca cảnh Phiên chợ sông do Lâm Viên sáng tác, Hoài An phổ nhạc, tái hiện sinh động không gian chợ nổi, nét văn hóa đặc trưng của miền Tây Nam Bộ. Trên nền âm nhạc mang âm hưởng dân gian đương đại, Như Huỳnh hóa thân thành người phụ nữ miền sông nước, kể câu chuyện mưu sinh, tình người và nhịp sống chan hòa trên những con thuyền.

Phần trình diễn của NSƯT Như Huỳnh chinh phục khán giả bằng sự mộc mạc, giàu cảm xúc. Giọng ca trầm ấm, cách xử lý tinh tế cùng diễn xuất giàu trải nghiệm của nữ nghệ sĩ giúp nhân vật hiện lên chân thực, gần gũi. Nhiều khán giả theo dõi trực tiếp tại khu vực sân khấu đã dành tràng pháo tay dài sau khi tiết mục kết thúc.

"Hoa hậu cải lương" chia sẻ, cô xúc động ngay từ những ngày đầu tập luyện tiết mục này. “Khi đọc kịch bản và nghe bản nhạc hoàn chỉnh, tôi thấy hình ảnh tuổi thơ, thấy bà con mình trên những con rạch, dòng sông. Đến lúc đứng trên sân khấu, nhìn khán giả đông kín, phía trước là sông nước Cần Thơ, tôi thực sự... run”, nghệ sĩ bộc bạch.

Theo nữ nghệ sĩ, cái "run" ấy không phải vì lo lắng mà vì cảm giác trách nhiệm. “Đây không chỉ là một tiết mục biểu diễn, mà còn là cách để kể câu chuyện văn hóa của miền Tây với du khách trong và ngoài nước. Tôi tự nhủ mình phải hát và diễn sao cho thật chân thành, để ai xem cũng thấy được cái hồn của sông nước”, NSƯT Như Huỳnh chia sẻ.

NSƯT Như Huỳnh xúc động khi hát về miền sông nước (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Lễ hội văn hóa sông nước Cần Thơ lần thứ I được tổ chức với mong muốn tôn vinh giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất Tây Đô, đặc biệt là đời sống gắn liền với sông ngòi, ghe thuyền. Trong chương trình khai mạc, Phiên chợ sông được xem là điểm nhấn mang tính tự sự, kết nối quá khứ và hiện tại.

“Từ khâu dàn dựng, âm nhạc đến ánh sáng, phục trang đều được làm rất kỹ. Tôi thấy mình may mắn khi được góp một phần nhỏ trong một chương trình được đầu tư nghiêm túc như vậy. Có người nói họ thấy lại hình ảnh cha mẹ, ông bà mình trong ca cảnh. Nghe vậy, tôi thấy hạnh phúc và nhẹ lòng. Với người làm nghệ thuật, không gì quý hơn việc chạm được vào cảm xúc của công chúng”, Như Huỳnh bộc bạch.

Lễ hội diễn ra từ ngày 27/12/2025 đến ngày 1/1/2026.

Hoàng Thư