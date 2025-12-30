Hòa Minzy, SOOBIN dẫn đầu đề cử Làn sóng xanh 2025

Ngày 29/12, ban tổ chức Làn sóng xanh 2025 công bố danh sách đề cử. Trong 11 hạng mục, ca sĩ Hòa Minzy nhận được 8 đề cử, trong đó có hạng mục quan trọng là Ca sĩ của năm.

Riêng ca khúc Bắc Bling nhận được loạt đề cử: Bài hát hiện tượng, Ca khúc của năm, MV của năm, Sự kết hợp xuất sắc, Hòa âm phối khí, Nhà sản xuất của năm. Bên cạnh đó, ca khúc Nỗi đau giữa hòa bình do Hòa Minzy thể hiện cũng được đề cử ở hạng mục Ca khúc nhạc phim được yêu thích.

Trong khi đó, SOOBIN cũng nhận 6 đề cử với Ca khúc nhạc phim được yêu thích (Tiến hay lùi - nhạc phim Nụ hôn bạc tỷ), Sự kết hợp xuất sắc, MV của năm, Nam ca sĩ của năm và hai đề cử gián tiếp tại hạng mục Hòa âm phối khí (ca khúc Mục hạ vô nhân) và Nhà sản xuất của năm (đề cử cho SlimV với SOOBIN Live concert: ALL-ROUNDER).

Ca sĩ Hòa Minzy đã có một năm nhiều dấu ấn (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo ban tổ chức, giải thưởng không hạn chế việc nghệ sĩ có mặt ở nhiều hạng mục. Ca sĩ Phương Mỹ Chi xuất hiện ở cả hai hạng mục Ca sĩ đột phá lẫn Nữ ca sĩ/Rapper của năm.

Ban tổ chức nhận xét, Phương Mỹ Chi đã có sự đột phá rất lớn trong năm nay, khi vừa đoạt quán quân của một chương trình thực tế về âm nhạc lớn trong nước, sau đó lại "mang chuông đi đánh xứ người" và đạt được những thành tựu to lớn.

Ca sĩ Nguyễn Hùng cũng có mặt ở hạng mục Gương mặt mới xuất sắc và Nam ca sĩ/Rapper của năm nhờ hai bản hit “Phép màu” (hát chung với ban nhạc MAYDAYs) và "Còn gì đẹp hơn".

Về tiêu chí lựa chọn nghệ sĩ được đề cử trong các hạng mục quan trọng, bà Trần Thị Vân Anh - Trưởng Ban văn nghệ, Phó Trưởng Ban tổ chức - chia sẻ: “Giải Làn sóng xanh từ trước đến nay luôn theo tiêu chí đưa những nghệ sĩ, ca khúc có tiêu chuẩn về âm nhạc, ca từ, phong cách làm sao cho phù hợp thuần phong mỹ tục nhất có thể.

Do đó, chắc chắn những nghệ sĩ có sự lệch chuẩn về văn hóa, Làn sóng xanh khó lòng ghi nhận vì vấn đề về chuẩn văn hóa bao giờ cũng được đặt lên hàng đầu”.

Điểm đáng chú ý trong danh sách đề cử chính là những tác phẩm ngợi ca tình yêu đất nước và con người Việt Nam như Bắc Bling, Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Còn gì đẹp hơn, Nỗi đau giữa hòa bình, Mặt trời trong bóng tối, MADE IN VIETNAM…

Các thành viên Hội đồng bình chọn cho biết, việc lựa chọn người và tác phẩm chiến thắng từ top 5 đề cử của Làn sóng xanh năm nay "vô cùng căng thẳng".

Nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy thừa nhận anh cảm thấy áp lực đến mức muốn "xin rút khỏi hội đồng" vì các sản phẩm quá ngang tài ngang sức, khiến việc đưa lên bàn cân trở nên vô cùng khó khăn.

Đại diện ban tổ chức chia sẻ những điểm mới trong mùa giải năm nay (Ảnh: Ban tổ chức).

Về giải thưởng Thành tựu Làn sóng xanh, năm nay ban tổ chức quyết định trao giải này cho ca sĩ Hồng Nhung và Quang Linh.

Lễ trao giải dự kiến sẽ diễn ra ngày 30/1/2026 tại Nhà hát Hòa Bình (TPHCM) với chủ đề "Con rồng cháu tiên". Ban tổ chức hé lộ những tiết mục sẽ mang đậm tinh thần Việt Nam được phối khí và dàn dựng công phu, mới lạ.