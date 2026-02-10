Bên trong căn hộ cao cấp rộng 150m2 của NSND Hoàng Cúc

NSND Hoàng Cúc đón phóng viên Dân trí tại căn hộ riêng ở tầng 12, thuộc một tòa tháp trong khu chung cư cao cấp trên phố Liễu Giai. Tòa tháp này sở hữu lợi thế tầm nhìn “hai trong một”, hướng ra hồ Tây và khu trung tâm thành phố sôi động.

Bước vào căn hộ, dễ cảm nhận một không gian sống khoáng đạt, tinh tế, phản ánh rõ gu thẩm mỹ thanh lịch, hiện đại của nữ nghệ sĩ. NSND Hoàng Cúc cho biết, toàn bộ nội thất và cách bài trí trong nhà đều do chính tay bà lựa chọn, sắp xếp.

Phòng khách sử dụng chủ yếu các gam màu trung tính như nâu, trắng và xám. Điểm nhấn của khu sinh hoạt chung là bộ sofa da đặt sát hệ cửa kính lớn, tận dụng nguồn ánh sáng tự nhiên cho toàn bộ căn phòng. Trên bàn trà là đèn chùm pha lê, tạo ánh sáng cho không gian tiếp khách vào buổi tối.

Những món đồ lưu niệm từ các chuyến đi nước ngoài, ảnh chụp thời còn là “mỹ nhân điện ảnh” cùng các khung hình ghi lại khoảnh khắc bên bạn bè, được NSND Hoàng Cúc sắp xếp gọn gàng trong không gian phòng khách.

Từ các bình gốm lớn đến hệ vách ngăn gỗ, mọi chi tiết đều được bố trí ngay ngắn, ngăn nắp và cho thấy sự chỉn chu của chủ nhân.

Khu bếp được bố trí liền với phòng khách, thiết kế gọn gàng, ưu tiên sự tiện dụng trong sinh hoạt hằng ngày.

Hệ tủ bếp tông trắng - xám tạo cảm giác sáng và sạch, các khu vực nấu nướng, rửa và để đồ được sắp xếp liền mạch, phù hợp với không gian căn hộ.

Phía sau là khu vực bàn ăn được thiết kế tối giản với mặt đá trắng, đồng điệu với hệ tủ kệ lưu trữ phía sau.

NSND Hoàng Cúc chia sẻ thêm rằng, thường sau lễ cúng ông Công - ông Táo, bà cùng các con mới đi chợ hoa để sắm sửa, chuẩn bị trang trí nhà cửa đón Tết.

Năm nay, không gian nhà sớm có không khí xuân nhờ bình hoa lan hồ điệp trắng được nhà thông gia biếu tặng cách đây ít ngày. Trong lúc chờ đón năm mới, nữ nghệ sĩ dành thời gian bên bàn trà, lật mở những trang sách và tận hưởng cuộc sống an yên ở tuổi xế chiều.

Một góc nhỏ trong căn hộ được NSND Hoàng Cúc dành để đặt chiếc đàn piano cơ màu đen. Phía trên đàn là bức chân dung khổ lớn của chính bà, trở thành điểm nhấn mang dấu ấn cá nhân trong không gian.

Dù đã ở tuổi U70 và đang trải qua giai đoạn chống chọi với bệnh ung thư, NSND Hoàng Cúc vẫn toát lên nguồn năng lượng dồi dào, vẻ trẻ trung của “bà nội chất chơi”.

Căn hộ có 3 phòng ngủ, trong đó phòng ngủ chính được thiết kế theo phong cách tối giản với hệ cửa kính lớn bao trọn quang cảnh thành phố từ tầng 12.

Bên khung cửa sổ, bà bố trí một bộ bàn ghế trang điểm nhỏ. Không gian nghỉ ngơi của nữ nghệ sĩ không bày biện nhiều đồ đạc, điểm nhấn là bức ảnh chân dung thời trẻ được treo trang trọng phía trên đầu giường.

Với NSND Hoàng Cúc, đây là góc riêng tư yêu thích nhất trong nhà, nơi bà có thể thả tầm mắt ngắm nhìn nhịp sống phố xá từ trên cao và có thêm những khoảng lặng bình yên.

Dọc hai bên phòng ngủ, NSND Hoàng Cúc treo nhiều bức ảnh cá nhân ghi lại những khoảnh khắc đời thường, bên cạnh một số tác phẩm hội họa bà yêu thích.

Trong đó, nổi bật là bức tranh thêu hoa cúc khổ lớn với gam xanh chủ đạo cùng bức chân dung ghi lại khoảnh khắc bà rạng rỡ giữa vườn cúc họa mi.

Giá sách được đặt gọn ở một góc phòng ngủ của NSND Hoàng Cúc, xếp đầy những đầu sách văn học, tản văn và sách nghiên cứu - phần lớn là những cuốn bà giữ thói quen đọc trong đời sống hằng ngày.

Góc ban công nhỏ trong căn hộ, mỗi sáng, NSND Hoàng Cúc vẫn giữ thói quen ra đây chăm cây, tưới nước.

Với nữ nghệ sĩ, việc chậm rãi chăm chút từng chậu cây hay sắp xếp lại vài món đồ trong nhà vừa là cách vận động nhẹ nhàng, vừa giúp tinh thần luôn thư thái, an nhiên.

NSND Hoàng Cúc sinh ngày 6/7/1957 tại Hưng Yên. Học hết phổ thông, Hoàng Cúc thi và trúng tuyển khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Trong lúc chờ nhập học, bà được đoàn nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang vận động vào phục vụ biểu diễn. Sau đó, bà có 2 năm công tác tại đoàn nghệ thuật tỉnh này. Dù chuyên môn là thanh nhạc, nghệ sĩ Hoàng Cúc ngoài biểu diễn ca hát còn còn kiêm thêm diễn kịch; nhiều đồng nghiệp lớn tuổi hơn trong đoàn khuyên bà theo nghiệp sân khấu vì tuổi nghề còn dài, có nhiều trải nghiệm thú vị. Hoàng Cúc liền nghe theo, bà bỏ thanh nhạc, đăng ký học khoa Kịch nói dài 4 năm tại trường Nghệ thuật Việt Bắc. Học xong, năm 1982 bà xin về Đoàn kịch Hà Nội, bởi bà mê mẩn vở Âm mưu và tình yêu của đoàn này. Vai diễn đầu tiên của bà là Sa-ghi-a - vai chính trong vở kịch Người đàn bà sau tấm cửa sổ xanh, ra mắt năm 1984 đóng cùng với các NSND Hoàng Dũng, Minh Vượng, Minh Trang… Bà từng được Hãng phim truyện Việt Nam mời đi đóng phim và nổi tiếng với vai Tám Bính trong phim Bỉ vỏ. Vai diễn Thủy trong bộ phim Tướng về hưu giúp bà giành giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam năm 1990. Từ 2001 - 2012 bà là Phó giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội, bà đã tìm các kịch bản hay, dựng được những vở kịch thành công như Cát bụi (2004), vở Mắt phố (2009) đoạt Huy chương vàng Hội diễn sân khấu toàn quốc tại TPHCM. Năm 2010, bà phát hiện mình bị ung thư gần đến giai đoạn 3 và phải dành thời gian cho việc trị bệnh, bà nghỉ hưu vào năm 2012. Sau 10 năm vắng bóng trên màn ảnh và sân khấu, NSND Hoàng Cúc đã trở lại và gây tiếng vang với vai bà mẹ chồng trong phim Hoa hồng trên ngực trái phát sóng năm 2019.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam