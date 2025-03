Những nữ rapper Gen Z đình đám: Pháo gợi cảm, tlinh vướng nhiều thị phi

Rapper Pháo

Pháo tên thật là Nguyễn Diệu Huyền (SN 2003, Tuyên Quang), nổi tiếng từ cuộc thi King of Rap và nhanh chóng trở thành cái tên quen thuộc với giới trẻ qua loạt hit: Hai phút hơn, Một ngày chẳng nắng... Đặc biệt, bản rap Hai phút hơn của cô tạo cơn sốt tại châu Á, vượt mốc 300 triệu lượt xem trên YouTube.

Gần đây, Pháo tiếp tục gây chú ý với ca khúc Sự nghiệp chướng, được cho là nhắm vào mối quan hệ tình cảm cũ. Chỉ 4 ngày sau khi ra mắt, ca khúc đã dẫn đầu danh sách thịnh hành của YouTube Việt Nam, thu về hơn 12 triệu lượt xem.

Tuy nhiên, Sự nghiệp chướng cũng kéo theo nhiều ồn ào, khi khán giả nghi vấn về mối quan hệ tình cảm giữa Pháo và ViruSs. Trước tin đồn, Pháo giữ im lặng, trong khi đại diện quản lý khẳng định: "Những thông tin lan truyền trên mạng chưa được xác minh, chúng tôi phủ nhận hoàn toàn".

Năm 2024, Pháo gây chú ý khi tham gia một số chương trình truyền hình thực tế. Trong Sao nhập ngũ, cô gây sốc khi để đầu đinh cá tính, tiết lộ đã hiến tóc quyên góp cho bệnh nhân ung thư.

Ở tuổi 22, Pháo đã sở hữu nhà riêng tại Hà Nội, Tuyên Quang và TPHCM. "Tôi không khoe, nhưng cũng không giấu. Còn xe thì chưa có, vẫn dùng "ké" xe mẹ, nhưng tính là tài sản của tôi cũng được", cô hài hước chia sẻ trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí.

Trong cộng đồng rap, Pháo thường được so sánh với tlinh. Về việc này, cô cho biết: "Việc được so sánh với tlinh là may mắn, vì cô ấy rất giỏi. Khi bị so sánh, tôi xem đó là động lực để cố gắng hơn". Về đời tư, Pháo từng công khai hẹn hò rapper Tez nhưng đã chia tay, hiện cả hai vẫn giữ quan hệ bạn bè.

Rapper tlinh

tlinh (Nguyễn Thảo Linh, SN 2000) là thí sinh nổi bật tại Rap Việt mùa đầu và cũng là nữ rapper duy nhất vào sâu các vòng trong. JustaTee nhận định đây là rapper tiềm năng, còn Suboi gọi tlinh là "tương lai của rap Việt".

Sau cuộc thi, tlinh nhanh chóng chứng tỏ bản thân là một nghệ sĩ đa năng với khả năng viết lời sáng tạo, phong cách biểu diễn phóng khoáng, hiện đại. Thành công vượt trội giúp tlinh trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất, thậm chí còn "vượt mặt" Quán quân và Á quân Rap Việt cùng năm.

tlinh ghi dấu ấn với loạt ca khúc như: Tình yêu bận bịu (cùng MCK), Thích quá rùi nà, (cùng Hoàng Tôn), Gái độc thân, nếu lúc đó (hợp tác cùng 2pillz)... Năm 2023, album Ái giúp cô gặt hái nhiều thành tựu và nhận đề cử trong 5 hạng mục tại Làn sóng xanh 2023.

Bên cạnh thành công, tlinh cũng gặp không ít tranh cãi. Một số ca khúc bị chỉ trích vì ngôn từ gợi dục. Phong cách thời trang và vũ đạo táo bạo của cô cũng bị nhận xét là gợi cảm quá đà.

Về đời tư, tlinh và MCK từng là cặp đôi hot nhất làng rap sau Rap Việt mùa 1, thường xuyên kết hợp trong các sản phẩm âm nhạc. Tuy nhiên, tháng 12/2021, họ xác nhận chia tay, kèm theo nhiều ồn ào. Hiện tlinh hẹn hò với rapper WXRDIE (Trần Đức Phương). Mối quan hệ này từng gây bàn tán vì WXRDIE là bạn thân và là đồng nghiệp của cả tlinh và MCK.

Rapper Liu Grace

Liu Grace (tên thật Trần Nguyễn Thanh Nhi, SN 1999) không còn là cái tên xa lạ trong làng rap Việt. Cô là nữ rapper duy nhất lọt vào chung kết cuộc thi Rap Việt 2023, dần khẳng định chỗ đứng qua các sáng tác như Hoa Kiều, Anh chưa biết em, Vành khuyên nhỏ...

Tài năng của Liu Grace được nhiều rapper trong nghề như Thái VG, Suboi, Karik, Big Daddy khen ngợi. Cô chia sẻ: "Tôi luôn nhớ những lời dặn, góp ý của các tiền bối để tiến bộ hơn. Hiện thị trường rap, hip hop xuất hiện nhiều bạn trẻ tài năng. Tôi cố gắng từng bước để tạo phong cách riêng".

Trước khi theo đuổi âm nhạc, Liu Grace là nhân viên văn phòng với mức lương cơ bản. Dù yêu rap từ nhỏ, cô không có cơ hội bộc lộ tài năng. Rapper quyết định từ bỏ công việc ổn định để theo đuổi đam mê dù bị gia đình phản đối.

Nhiều năm qua, Liu Grace nghiêm túc làm nghề, chứng tỏ khả năng để mẹ yên tâm. Cô cho biết, nhờ các tiết mục tại Rap Việt, gia đình dần tin tưởng và ủng hộ. Hiệu ứng từ chương trình giúp cô đắt show, có thu nhập khá hơn so với công việc cũ.

Trên hành trình làm nghề, Liu Grace có bạn trai - rapper Minh Lai - luôn ủng hộ tinh thần. Anh từng thuyết phục cô tham gia thi rap, giúp cô đến gần hơn với công chúng. Trong tương lai, Liu Grace mong muốn kết hợp nhiều xu hướng âm nhạc thịnh hành thế giới vào các bản rap tự sáng tác.

Ảnh: Facebook nhân vật