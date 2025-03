"Khi cuộc đời cho bạn quả quýt" kết đẫm nước mắt, là phim gia đình đáng xem

Ngày 28/3, bộ phim Khi cuộc đời cho bạn quả quýt (When Life Gives You Tangerines) đã khép lại ở tập 16, tròn 1 tháng kể từ khi bộ phim lên sóng. Tập cuối tràn đầy cảm xúc với những khoảnh khắc lấy đi nước mắt người xem. Phần cuối cùng của phim tiếp tục khơi gợi cảm xúc và mang đến nhiều bài học nhân văn ý nghĩa.

Nửa đầu tập phim xoay quanh hành trình nhân vật Gwan Sik chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác. Cuộc chiến khó khăn của ông luôn có sự đồng hành của người bạn đời Ae Sun và những đứa con thân yêu.

Phần cuối của "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt" đã khép lại và để lại nhiều cảm xúc trong khán giả (Ảnh: Netflix).

Thời gian này, Gwan Sik và Ae Sun dành thời gian về thăm mộ con trai Dong Myeong, ôn lại nhiều chuyện cũ. Khoảnh khắc Ae Sun thời trẻ nằm trên mộ con trai giữa trời đông lạnh giá để lại nỗi xót xa trong lòng người xem.

Những hình ảnh đan xen giữa quá khứ và hiện tại của 2 nhân vật chính tiếp tục lấy đi nước mắt của người xem. Ở đó, khán giả tìm thấy ý nghĩa thực sự của hôn nhân, chính là sự đồng hành và thấu hiểu.

Ngay trong những phút cuối nằm trên giường bệnh, Gwan Sik vẫn luôn hướng về người bạn đời Ae Sun. Ông luôn đau đáu vì không thể giúp Ae Sun xuất bản tập thơ riêng của mình. Từ khi còn là một cậu bé cho đến khi già đi, Gwan Sik vẫn luôn cố gắng bao bọc và làm những điều tốt nhất cho Ae Sun.

Cả gia đình sụp đổ khi Gwan Sik qua đời, khép lại một cuộc đời chân thành, dành trọn tình yêu cho vợ và con cái. Cuối phim, sau khi Gwan Sik rời đi, Ae Sun vẫn sống trong căn nhà của hai người, chờ những ngày con gái về thăm.

Những cảnh tượng thời trẻ của hai người trên cánh đồng hoa cải dầu cũng hiện lên, tươi đẹp, bình yên đúng như tiêu đề của tập cuối: "Chúc mừng bố mẹ đã sống đời trọn vẹn".

Bốn tập cuối của "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt" tiếp tục khiến khán giả rơi nước mắt với những phân cảnh xúc động (Ảnh chụp màn hình).

Nhiều khán giả thừa nhận "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt" là bộ phim gia đình rất đáng xem (Ảnh: Netflix).

Trong những tập cuối của phim cũng mô tả hành trình nhân vật Geum-myeong (con gái của cặp đôi Ae Sun và Gwan Sik) tìm thấy hạnh phúc của riêng mình. Cô lập gia đình, sinh con và có sự nghiệp thành công trong cuộc sống.

Mọi bước đi của Geum-myeong luôn có bóng dáng và sự đồng hành của cha mẹ. Trải qua mỗi giai đoạn của cuộc đời, Geum-myeong càng thêm thấu hiểu sự hy sinh và tình yêu thương của cha mẹ dành cho mình.

Trên các diễn đàn điện ảnh, những hình ảnh trong phần cuối của Khi cuộc đời cho bạn quả quýt được chia sẻ với tốc độ chóng mặt, thu hút nhiều bình luận. Nhiều ý kiến cho rằng, bộ phim quá buồn và không giống một tác phẩm chữa lành.

Đám cưới của nhân vật Geum-myeong (IU đóng) cũng là điểm nhấn trong những tập cuối của "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt" (Ảnh: Netflix).

Một số khán giả bình luận: "Đây là khi cuộc đời cho bạn củ hành tây mới đúng, phim quá buồn", "Tôi không dám xem tiếp bộ phim này, quá nhiều nước mắt và nỗi đau trong phim", "Đây thực sự là một bộ phim chữa lành nhưng khiến người ta rơi nước mắt nhiều hơn là cười", "Phim hơi tốn nước mắt nhưng đây là bộ phim gia đình rất đáng xem"...

Trước khi Khi cuộc đời cho bạn quả quýt phát sóng những tập cuối, bộ phim truyền hình Hàn Quốc đang duy trì vị trí số 1 trên bảng xếp hạng phim không nói tiếng Anh của nền tảng Netflix và thu hút gần 6 triệu lượt xem.

Bộ phim truyền hình đầy hoài niệm này kéo dài hơn 60 năm về cuộc sống của cặp đôi chính ở phía Nam đảo Jeju. Đó là Ae Sun, một cô gái nổi loạn và có suy nghĩ khác biệt so với những phụ nữ cùng thời. Nhân vật nam chính là Gwan Sik, một chàng trai kiên định và hết lòng vì những người mình yêu thương.

"Khi cuộc đời cho bạn quả quýt" ngập tràn những hình ảnh quá khứ và hiện tại của cặp đôi Ae Sun và Gwan Sik trong phần cuối (Ảnh: Netflix).

Kể từ khi ra mắt vào ngày 7/3, bộ phim đã nhận được nhiều đánh giá tích cực vì cốt truyện ấm áp, mang lại cả tiếng cười và nước mắt về hành trình kiên cường của Ae Sun và Gwan Sik trước những khó khăn trong cuộc sống.

Trang phê bình phim Rotten Tomatoes dành lời khen phim là "câu chuyện ngọt ngào nhưng cay đắng", đánh giá phim truyền cảm hứng, thúc đẩy người ta có đủ nghị lực để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.

"Cốt truyện đơn giản, nhưng được thể hiện hay, diễn xuất tinh tế và khắc họa thực tế một cách sống động", tờ Rotten Tomatoes viết.

Dù rất thành công với 16 tập phim Khi cuộc đời cho bạn quả quýt, đạo diễn và nhà sản xuất từng chia sẻ rằng, họ sẽ không thực hiện phần tiếp theo của phim.