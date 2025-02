Rapper Pháo tuổi 22: Sở hữu khối tài sản mơ ước, công khai "dao kéo"

Thăng hạng nhan sắc sau khi can thiệp "dao kéo"

Cuối tháng 1, Pháo chia sẻ về việc phẫu thuật thẩm mỹ mũi. Trong video đăng trên trang cá nhân, nữ rapper quay cận chiếc mũi vẫn còn nẹp, kèm theo chú thích: "Bác sĩ dặn mới làm mũi nhớ phải nhẹ nhàng".

Diện mạo mới của Pháo sau khi sửa mũi (Ảnh: Facebook nhân vật).

Thời gian gần đây, Pháo chăm chỉ khoe diện mạo mới sau khi can thiệp thẩm mỹ. Cô được khen nhan sắc thăng hạng, tự tin khoe góc nghiêng để tôn lên đường nét khuôn mặt. Đồng thời, cô cũng thay đổi phong cách từ cá tính, gai góc sang mềm mại và nhẹ nhàng hơn.

Trước đó, Pháo gắn liền với kiểu tóc tém cá tính cùng phong cách thời trang gợi cảm. Cô tiết lộ quyết định "xuống tóc" là để thuận tiện hơn khi tham gia chương trình Sao nhập ngũ.

Phong cách đời thường của Pháo (Ảnh: Facebook nhân vật).

Sở hữu vóc dáng mảnh mai, Pháo tự tin thử nghiệm nhiều phong cách khác nhau, từ trang phục hở vai, khoe lưng thon đến những thiết kế tôn vòng eo săn chắc.

Trên sân khấu, nữ rapper ưa chuộng phong cách streetstyle (thời trang đường phố) kết hợp xu hướng Y2K, thường diện áo crop top, chân váy túi hộp và tất lông dài, tạo nên hình ảnh hiện đại, phá cách.

Sở hữu nhiều nhà riêng từ Hà Nội đến TPHCM

Nổi loạn trên sân khấu nhưng ngoài đời, Pháo cho biết cô sống gần gũi với gia đình. Ở tuổi 22, nữ rapper gây chú ý khi tiết lộ đã sở hữu nhà riêng tại Hà Nội, Tuyên Quang và TPHCM.

"Tôi may mắn khi nhận được sự yêu thương và ủng hộ của khán giả. Tôi không khoe nhưng cũng không giấu rằng ở Tuyên Quang, Hà Nội, TPHCM tôi đều có một nơi để về. Còn xe thì tôi chưa có, vẫn đang dùng "ké" xe của mẹ, nhưng tính là tài sản của tôi cũng được", cô chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Phong cách thời trang cá tính của Pháo (Ảnh: Facebook nhân vật).

Pháo cho biết cô không phải là người tiêu xài hoang phí hay đầu tư vào hàng hiệu, mà phần lớn thu nhập dành cho việc ăn uống. Tuy nhiên, cô thừa nhận không giỏi trong việc tiết kiệm tiền, nên toàn bộ thu nhập đều do mẹ quản lý.

"Tôi đưa hết tiền cho mẹ giữ, vì tôi không có khả năng giữ tiền. Mỗi khi cần tiêu xài khoản lớn, tôi phải báo cáo chi tiết với mẹ, cần bao nhiêu tiền, dùng vào việc gì, bao lâu sẽ hoàn vốn", cô nói.

Trong cộng đồng rapper, Pháo thường được đặt lên bàn cân so sánh với tlinh, bởi cả hai đều tài năng, xinh đẹp và chung đam mê với rap.

Trả lời về điều này, cô chia sẻ với phóng viên Dân trí: "Tôi thấy việc được so sánh với tlinh là một điều may mắn. Bởi vì tlinh rất giỏi, ai cũng công nhận điều đó. Khi được so sánh, có nghĩa là bạn đang được nhìn nhận ở mức bằng hoặc hơn. Vì vậy, tôi thấy tự hào khi được đặt cạnh những người tài giỏi như vậy".

Pháo và tlinh trình diễn chung sân khấu (Ảnh: Facebook nhân vật).

Về đời tư, Pháo và rapper Tez từng công khai hẹn hò nhưng sau đó đã chia tay, hiện tại vẫn giữ mối quan hệ bạn bè.

"Trong lúc còn quen nhau, giữa tôi và Tez không xảy ra mâu thuẫn nghiêm trọng hay làm tổn thương nhau, nên sau chia tay, chúng tôi vẫn có thể làm bạn. Cả hai là đồng nghiệp, sẵn sàng hỗ trợ nhau và không ngại nếu bị nhắc tên cùng nhau", cô chia sẻ.

Pháo thừa nhận mình là người "độc tài, độc đoán" trong tình yêu, thường ở thế chủ động và thích "bắt nạt" đối phương. Cô yêu theo cảm xúc, không đặt ra tiêu chuẩn cụ thể mà để mọi thứ diễn ra tự nhiên.