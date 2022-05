LHP Cannes chuộng phim về đề tài tình dục, bạo lực?

Phim gây sốc, đề tài tình dục chiếm ưu thế tại các kỳ LHP Cannes

Năm ngoái, giải Cành cọ vàng đã thuộc về nữ đạo diễn người Pháp - Julia Ducournau với tác phẩm gây tranh cãi Titane. Nội dung phim đề cập đến một tấm titan được đặt trong đầu của Alexia (Agathe Rousselle đóng) sau một tai nạn xe hơi thời thơ ấu. Tấm titan thu hút cô đến với các yếu tố kim loại và sau khi "quan hệ" với chiếc xe Cadillac, Alexia mang thai.

Julia Ducournau là một trong hai nữ đạo diễn của LHP Cannes giành giải Cành cọ vàng. Chiến thắng của Julia Ducournau đã gây tranh cãi dữ dội bởi trước lễ trao giải, ít người nghĩ rằng bộ phim của Julia Ducournau sẽ giành chiến thắng.

Bộ phim "Titane" với nhiều cảnh phim gây sốc, chủ đề nhạy cảm giành giải Cành cọ vàng năm 2021 (Ảnh: DW).

Bộ phim của nữ đạo diễn người Pháp mang phong cách cực đoan, kỳ quái với tràn ngập chất liệu tình dục, bạo lực. Nhiều kênh truyền thông, báo chí đánh giá Titane là bộ phim hoang dại, gây sốc nhất năm 2021. Bộ phim khiến giới phê bình chia rẽ và nhiều khán giả phải bỏ về khi đang xem phim.

Không chỉ Titane, LHP Cannes 2021 cũng chứng kiến một loạt tác phẩm gây sốc như Benedetta của Paul Verhoeven và Nitram của Justin Kurzel bởi nội dung khá nhạy cảm. Chiến thắng của Titane lại một lần nữa khẳng định sự bất ngờ của các LHP Cannes khi giới chuyên môn nhiều lần "bó tay" hay dự đoán "sai bét" kết quả của sự kiện này.

Tuy nhiên, một điểm chung của các bộ phim tham gia tranh giải tại LHP Cannes chính là sự táo bạo trong cách thể hiện, yếu tố gây sốc và liên quan tới yếu tố tình dục, bạo lực.

Bộ phim giành giải Cành cọ vàng 2013 - "Blue Is the Warmest Colour" đề cập tới chủ đề đồng tính nữ (Ảnh: DW).

Năm 2013, bộ phim giành giải Cành cọ vàng mang tên Blue Is the Warmest Colour cũng khiến giới chuyên môn và người hâm mộ choáng váng bởi những cảnh sắc dục đồng tính nữ khá trần trụi. Phim kể về mối tình đầu của Adèle, từ khi cô còn là một nữ sinh trung học yêu thích văn chương và ngôn ngữ. Cô loay hoay tìm kiếm con người thực của mình. Cô làm tan vỡ trái tim bạn trai khi đem lòng yêu Emma - một nữ sinh viên mỹ thuật…

Ký sinh trùng - bộ phim của điện ảnh Hàn Quốc giành chiến thắng tại LHP Cannes 2019 cũng là một tác phẩm đặc sắc mang đậm tính thời cuộc khi phản ánh sự phân cấp giàu nghèo rõ nét trong xã hội hiện đại, những mặt tối, sự ích kỷ, xấu xa mà con người nhiều khi muốn tìm cách che đậy.

LHP Cannes vẫn là đỉnh cao, bệ phóng cho cộng đồng điện ảnh

LHP Cannes được xem là "bệ phóng" cho hàng loạt tác phẩm trở thành ứng cử viên sáng giá của Oscar. Ký sinh trùng của đạo diễn Bong Joon Ho đã xuất sắc ẵm 4 tượng vàng Oscar 2020, gồm Kịch bản gốc xuất sắc, Phim quốc tế xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc, Phim truyện xuất sắc.

Another Round của nhà làm phim Đan Mạch - Thomas Vinterberg được đề cử cho Đạo diễn xuất sắc và chiến thắng giải Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất tại Oscar 2021. Phim hài - chính kịch The Worst Person in the world của Joachim Trier được đề cử cho Kịch bản hay nhất và Phim quốc tế hay nhất tại Oscar 2022.

Chiến thắng tại Cannes vẫn là ước mơ của nhiều nhà làm phim trên thế giới (Ảnh: Getty Images).

Drive My Car của Nhật Bản, bộ phim giật giải Kịch bản hay nhất LHP Cannes 2021 đã nhận đề cử Oscar 2022 cho Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Kịch bản chuyển thể hay nhất và Phim quốc tế xuất sắc.

Người sáng lập Divergent PR - Josh Haroutunian, nhận định: "LHP Cannes có ý nghĩa mạnh mẽ với cộng đồng điện ảnh quốc tế. Khi bạn hỏi các đạo diễn vĩ đại, họ muốn phim của mình chiếu ở đâu, thì đó là Cannes. Cannes vẫn là đỉnh cao và liên hoan phim này luôn có những bộ phim hay, đầy thử thách và thú vị".

LHP Cannes năm 2022 diễn ra từ ngày 17/5 đến 28/5 tại Pháp với 21 tác phẩm đến từ nhiều quốc gia tranh giải Cành cọ vàng. Tài tử Vincent Lindon được chọn làm trưởng ban giám khảo tại LHP năm nay.

Tại lễ khai mạc LHP Cannes 2022, chủ tịch ban giám khảo Vincent Lindon chia sẻ: "Tôi vui mừng khôn xiết". Các thành viên ban giám khảo gồm các diễn viên và nhà làm phim như Rebecca Hall, Noomi Rapace, Deepika Padukone, Jeff Nichols, Asghar Farhadi, Ladj Ly, Joachim Trier sẽ tham gia quyết định phim giành chiến thắng.

Nữ diễn viên Anne Hathaway trên thảm đỏ Cannes 2022 (Ảnh: AP).

"Đừng tin vào những lời cường điệu khi nhiều người nói rằng điện ảnh đang chết dần. Tôi không hề tin điều đó", thành viên ban giám khảo Joachim Trier nói khi đề cập đến bộ môn nghệ thuật thứ bảy.

Năm 2020, LHP Cannes đã bị hoãn vì ảnh hưởng dịch bệnh. Năm 2021, LHP này được tổ chức muộn vài tháng và kèm theo những quy định kiểm soát dịch bệnh nghiêm ngặt. Sau hai năm bị ảnh hưởng, LHP Cannes trở lại với mô típ quen thuộc cùng những sự kiện thảm đỏ rầm rộ, thu hút truyền thông.

Những bộ phim ấn tượng, hứa hẹn bùng nổ tại LHP Cannes 2022

LHP Cannes 2022 mở màn bằng bộ phim Final Cut do Michel Hazanavicius đạo diễn sau đó là sự góp mặt bom tấn Top Gun: Maverick của Tom Cruise và phim tiểu sử Elvis về danh ca Mỹ Elvis Presley của Baz Luhrmann.

Giám đốc nghệ thuật Liên hoan phim Cannes - Thierry Fremaux thông báo từ chối tiếp đón các phái đoàn chính thức đến từ Nga tại sự kiện năm nay. Tuy nhiên, ông đã bảo lưu quyền đưa các nhà làm phim Nga vào chương trình trao giải.

Một cảnh trong bộ phim "Tchaikovsky's Wife" (Vợ của Tchaikovsky) (Ảnh: DW).

Nhà làm phim người Nga - Kirill Serebrennikov là một trong số những người được mời tham dự lễ trao giải năm nay với bộ phim Tchaikovsky's Wife (Vợ của Tchaikovsky). Đây là lần thứ ba ông góp mặt tại Cannes.

Serebrennikov hiện đang sống ở Đức và bộ phim lần này của ông kể lại một giai thoại trong cuộc đời của nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới người Nga - Peter Tchaikovsky. Chỉ vì sợ bị coi là đồng tính luyến ái, nhà soạn nhạc đã kết hôn với một người phụ nữ trẻ đem lòng yêu ông, dẫn đến một cuộc hôn nhân đầy biến động, khiến cho chính vợ ông trở nên điên loạn.

Hiện, một số tác phẩm tại LHP Cannes 2022 đang được đánh giá cao. Trong đó phải kể tới Broker, một dự án do đạo diễn người Nhật từng thắng giải Cành cọ vàng năm 2018 - Hirokazu Kore-eda với Shoplifters nhào nặn.

Phim quy tụ dàn sao Hàn Quốc gồm nữ diễn viên Bae Doona, nam diễn viên Song Kang Ho, Lee Ji Eun, Kang Dong Won. Kịch bản kể về tình trạng nhiều cha mẹ bỏ rơi con cái trong những chiếc hộp cạnh bệnh viện hoặc tổ chức xã hội vì không đủ điều kiện nuôi dưỡng. Tác phẩm được các chuyên gia đánh giá là ứng viên tiềm năng cho giải Cành cọ vàng năm nay.

"Broker", một dự án của đạo diễn người Nhật Hirokazu Kore-eda, tham gia tranh giải tại LHP Cannes 2022 (Ảnh: Sina).

Decision to Leave tiếp tục là một tác phẩm Hàn Quốc gây chú ý và được kỳ vọng tại kỳ LHP năm nay. Đây là phim điện ảnh mới nhất của đạo diễn Hàn Quốc - Park Chan Wook kể từ The Handmaiden (năm 2016). Kịch bản xoay quanh một thám tử do Park Hae Il đóng. Khi điều tra vụ án giết người, anh nghi ngờ góa phụ bí ẩn (Thang Duy đóng) là thủ phạm và bắt đầu lần theo các manh mối. Phim cũng mở ra câu chuyện bất ngờ khi hai người phải lòng nhau.

Silent Twins là dự án điện ảnh mới nhất của nữ đạo diễn người Ba Lan - Agnieszka Smoczynska. Bà từng gây tiếng vang với tác phẩm The Lure (năm 2015). Kịch bản dựa trên cuốn sách cùng tên của nhà báo Marjorie Wallace kể về một cặp chị em song sinh có thật sống tại Wales thập niên 1970.

Họ vướng rắc rối pháp lý và phải sống cuộc đời như tù nhân tại một bệnh viện tâm thần suốt 11 năm. Dự án có sự tham gia của dàn sao nữ đa quốc tịch gồm Letitia Wright, Tamara Lawrence, Johdi May... Tác phẩm tranh giải Un Certain Regard, dành cho những phim có phong cách mới lạ, đột phá.

"Decision to Leave" - một tác phẩm của Hàn Quốc tranh giải Cành cọ vàng tại LHP Cannes 2022 (Ảnh: News).

Crimes of the Future của nhà làm phim người Canada - David Cronenberg cùng dàn sao như Léa Seydoux, Kristen Stewart, Viggo Mortensen cũng được giới chuyên môn kỳ vọng làm nên chuyện tại LHP năm nay. Phim thuộc thể loại khoa học - viễn tưởng, lấy bối cảnh tương lai khi thế giới tự nhiên dần bị hủy diệt. Con người phải sống trong những cỗ máy như những chiếc kén nhân tạo. Tác phẩm tranh giải Cành cọ vàng năm nay.

Holy Spider - tác phẩm là phim điện ảnh mới nhất của đạo diễn Iran - Ali Abbasi, người từng thắng giải Un Certain Regard tại LHP Cannes năm 2018, cũng được giới chuyên môn đánh giá cao. Phim kể về một gã đàn ông cuồng tín tên là Saeed. Anh ta tin bản thân được đấng tối cao trao nhiệm vụ "làm sạch" thành phố Mashhad bằng cách giết những cô gái bán hoa. Tác phẩm thuộc nhóm tranh giải Cành cọ vàng.

Ngoài những gương mặt kỳ cựu từng ghi dấu ấn tại Cannes, LHP năm nay cũng có một số đề cử đến từ những "chiến binh" chưa có duyên bước lên bục vinh quang, điển hình như đạo diễn gốc Mỹ James Grey, người từng 5 lần được mời tham dự Cannes nhưng vẫn "trắng tay". Năm nay, ông trở lại với tác phẩm Armageddon Time (Thời tranh đấu) lấy bối cảnh thời Ronald Reagan tranh cử, với dàn sao "khủng" đến từ Hollywood như Anne Hathaway và Anthony Hopkins.