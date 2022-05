Dấu ấn của mỹ nhân bị cấm vận vì cảnh "nóng" tại LHP Cannes 2022

Thời điểm này, Thang Duy đang có mặt tại Cannes để tham gia LHP Cannes 2022. Nữ diễn viên lộ diện sau nhiều năm nghỉ ngơi, ở ẩn, rời xa làng điện ảnh để tập trung chăm sóc gia đình.

Sự xuất hiện của Thang Duy tại LHP Cannes 2022 gây chú ý khi bộ phim nói tiếng Hàn - Decision to Leave mà cô đảm nhiệm vai nữ chính nằm trong hạng mục phim tranh giải. Decision to Leave còn được giới chuyên môn nhận định là một trong những bộ phim châu Á đáng kỳ vọng tại kỳ LHP năm nay.

Tác phẩm của đạo diễn tài năng người Hàn Quốc - Park Chan Wook đã có buổi công chiếu vào ngày 23/5 tại Cannes và được nhiều trang tin điện ảnh uy tín của Hollywood khen ngợi. Tỷ lệ phản hồi tích cực về tác phẩm của các cây bút phê bình trên chuyên trang Rotten Tomatoes là 89%, tương đương 17/19 bình luận là khen ngợi.

"Decision to Leave" được giới phê bình khen ngợi khi ra mắt tại LHP Cannes 2022 (Ảnh: Sina).

Trong Decision to Leave, Thang Duy thủ vai Seo Rae, một người đàn bà vừa trở thành góa phụ sau khi chồng cô không may rơi khỏi vách núi. Đặc biệt, cô còn bị thám tử Hae Joon (Park Hae Il đóng) nghi ngờ có liên quan tới vụ án.

Seo Rae trở thành kẻ tình nghi giết người trong mắt Hae Joon vì cách cô phản ứng trước cái chết của chồng có phần lạnh nhạt. Hae Joon bị cuốn theo suy luận của mình. Ngược với sự dò xét và nghi ngờ của Hae Joon, Seo Rae chỉ giữ im lặng và tiếp tục cuộc sống kín tiếng đầy bí ẩn. Thái độ của cô càng làm củng cố những suy nghĩ của thám tử Hae Joon.

Tuy nhiên, càng điều tra, Hae Joon càng hiểu Seo Rae và những góc khuất trong cuộc sống của người góa phụ này cũng được hé lộ. Seo Rae bắt đầu chơi đùa với trí tò mò của chàng thám tử…

Một cảnh phim "Decision to Leave" (Ảnh: Variety).

Decision to Leave là dự án điện ảnh Hàn Quốc thứ hai mà Thang Duy đảm nhận vai nữ chính. Tác phẩm trước đó của người đẹp là bộ phim tâm lý Late Autumn (Thu muộn) đóng cùng tài tử Hyun Bin và ra mắt khán giả từ năm 2011. Tác phẩm này mang về cho Thang Duy một số giải thưởng điện ảnh của Hàn Quốc, giúp cô khẳng định tài năng diễn xuất.

Thang Duy trở thành hiện tượng điện ảnh Hoa ngữ sau khi cô hóa thân vào vai Vương Gia Chi trong Sắc, Giới - một tác phẩm điện ảnh đặc sắc của đạo diễn Lý An. Tuy nhiên, chính vai diễn nhiều cảnh "nóng" đã khiến sự nghiệp của Thang Duy tại Trung Quốc bị đóng băng một thời gian dài.

Dù được giới chuyên môn và khán giả quốc tế khen ngợi nhưng Thang Duy lại bị khán giả Trung Quốc nhận định là hư hỏng, cổ xúy cho việc cởi đồ trên màn ảnh để nổi tiếng. Nữ diễn viên chịu lệnh cấm sóng tại Trung Quốc gần hai năm và sự nghiệp diễn xuất của cô tại Trung Quốc bị đóng băng một thời gian dài.

Trailer giới thiệu bộ phim "Decision to Leave" (Video: Trailer).

Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định, Thang Duy là một trong những nữ diễn viên tài năng nhất màn ảnh Hoa ngữ hiện tại, sánh ngang với Triệu Vy, Châu Tấn, Lý Băng Băng, Thư Kỳ bởi khả năng diễn xuất đa dạng. Các nhân vật của cô trên màn ảnh đều là những phụ nữ truân chuyên với chuyện tình yêu kết thúc trong bi kịch.

Trở lại với phim trường sau nhiều năm nghỉ ngơi, diễn xuất của Thang Duy trong Decision to Leave nhận được nhiều lời khen ngợi. Bài bình luận phim của Deadline nhận định: "Các nhân vật nữ là điểm sáng của bộ phim, đặc biệt là Seo Rae qua màn hóa thân xuất thần của Thang Duy. Cô thể hiện một cách rất tự nhiên, hai khía cạnh cùng tồn tại trong cùng một người phụ nữ. Đó là vẻ ngoài nghiêm nghị nhưng rất bùng nổ, cuồng nhiệt trong tình yêu. Đây cũng có thể là lý do Lý An từng chọn cô vào vai chính trong bộ phim Sắc, Giới (năm 2007)".

Thang Duy cũng được khen ngợi khả năng thoại tiếng Hàn trôi chảy và giàu cảm xúc. Tương tác giữa Thang Duy và bạn diễn người Hàn Quốc, nam diễn viên Park Hae Il trong phim được đánh giá tốt. Nhà bình luận David Ehrlich của IndieWire khen ngợi: "Decision to Leave không phải kiểu phim trinh thám đề cao việc lật mặt hung thủ. Khán giả dễ nhận thấy điều này bằng cách quan sát nỗ lực phá án của nam chính. Trên thực tế, sự hài hước, vui tươi và chất kinh dị, tội phạm tăng tiến của đạo diễn Park Chan Wook được dành vào việc xây dựng tâm lý nhân vật Hae Joon thông qua cảm xúc và sự ám ảnh của anh dành cho Seo Rae".

Thang Duy và người đồng nghiệp người Hàn Quốc - Park Hae Il có sự kết nối tuyệt vời trong phim (Ảnh: Sina).

Theo nhà David Ehrlich, bí ẩn không lời giải đáp của phim chính là việc liệu các nhân vật có chấp nhận sống trong lâu đài tình ái với nền móng là những bí ẩn quá khứ của đối phương. Ông cũng nhận định, Decision to Leave là "phim lãng mạn nhất năm". Điều thú vị chính là sự ngọt ngào, lãng mạn lại được thể hiện qua một bộ phim trinh thám điều tra.

Các cây bút bình luận cũng so sánh Decision to Leave với The Handmaiden - một tác phẩm nổi tiếng của đạo diễn Park Chan Wook và từng được giới thiệu tại LHP Cannes 2016. Trong đó, lối làm phim dẫn dắt tâm lý khán giả qua từng câu thoại, chi tiết nhỏ của phim được đạo diễn Park thể hiện một cách tự nhiên, tinh tế.

Decision to Leave đã nhận được tràng pháo tay kéo dài 5 phút từ những người xem tham gia sự kiện công chiếu. Decision to Leave đã được một nền tảng trực tuyến mua bản quyền phát sóng tại nhiều vùng lãnh thổ như Bắc Mỹ, Anh, Ireland, Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ. Tại Việt Nam, tác phẩm cũng sẽ sớm được phát hành.

Thang Duy cùng đạo diễn Park Chan Wook (trái) và bạn diễn Park Hae Il (phải) tham gia quảng bá cho dự án "Decision to Leave" (Ảnh: AP).

Nhà phê bình Jessica Kiang của Variety nhận định Decision to Leave là một câu chuyện tình yêu nhưng lại không có bất kỳ một cảnh "nóng" nào. Cả hai nhân vật Hae Joon and Seo Rae đều không chạm vào đối phương hay có cảnh quay nhạy cảm nào. Sự kết nối giữa họ là qua tinh thần và tâm hồn được thể hiện một cách tinh tế qua từng góc quay.

Thang Duy, sinh năm 1979, gia nhập ngành giải trí từ năm 2004. Cô được biết đến nhiều với vai diễn Vương Giai Chi trong phim Sắc, Giới của đạo diễn Lý An. Tác phẩm giúp người đẹp giành được giải Nghệ sĩ mới xuất sắc tại giải Kim Mã năm 2007.

Năm 2011, cô cũng đoạt giải Nữ chính xuất sắc tại Baeksang Arts Awards (giải thưởng điện ảnh Hàn Quốc) với tác phẩm Thu muộn. Thang Duy kết hôn từ năm 2014 và dừng đóng phim một thời gian dài để tập trung chăm sóc gia đình.

Trong những ngày qua, nữ diễn viên Trung Quốc cùng đạo diễn Park Chan Wook và người đồng nghiệp Park Hae Il có mặt tại Cannes để tham gia quảng bá, giới thiệu bộ phim Decision to Leave. Nữ diễn viên 43 tuổi được khen bởi gu thời trang tinh tế, giản đơn nhưng rất thanh lịch.

Thang Duy duyên dáng và thanh lịch với đầm dạ hội pha hai màu trắng xanh tại LHP Cannes, ngày 24/5 (Ảnh: AP).

Nữ diễn viên 43 tuổi có sự kết hợp ấn tượng khi diện váy điệu đà với giày thể thao hầm hố (Ảnh: AP).

Lối trang điểm nhẹ nhàng, cách kết hợp phụ kiện tối giản giúp Thang Duy xinh đẹp và tỏa sáng trên thảm đỏ (Ảnh: AP).

Thang Duy mang đến Cannes những bộ trang phục đơn giản nhưng tinh tế, tôn nét đẹp tự nhiên của cô (Ảnh: AP).

Trước đó, ngày 23/5, Thang Duy diện đầm xẻ ngực gợi cảm để tham gia buổi công chiếu phim "Decision to Leave" (Ảnh: AP).

Nữ diễn viên Trung Quốc được khen ngợi vì cách lựa chọn thời trang, trang điểm (Ảnh: AP).