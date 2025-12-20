Những câu chuyện trong trẻo về tình bạn bước ra từ trang sách tranh

Sáng 20/12 tại Hà Nội, Nhà xuất bản Kim Đồng phối hợp ra mắt 4 ấn phẩm sách tranh thuộc chủ đề Một tình bạn gồm: Chúng mình là bạn, We are friends, Mỗi tháng tặng cậu một bài thơ và Hà Nội của tớ.

Đây là bộ sách mở đầu cho dự án sách tranh dành cho thiếu nhi, quy tụ nhiều tác giả và họa sĩ Việt Nam, với mục tiêu khuyến khích sáng tác các tác phẩm phản ánh đời sống, cảm xúc và thế giới nội tâm của trẻ em qua nhiều góc nhìn khác nhau.

Tác phẩm quy tụ nhiều cây bút và họa sĩ, mỗi người mang đến một cách kể riêng về tình bạn và thế giới tuổi thơ. Đáng chú ý là 2 ấn phẩm song ngữ Chúng mình là bạn (tiếng Việt) và We are friends (tiếng Anh) của nhóm tác giả Thanh Tâm, Phương Vũ, Hoài Anh, với phần chuyển ngữ của dịch giả Ngô Hà Thu và minh họa của họa sĩ Cam Anh Ng.

Các tác giả, họa sĩ và ê-kíp thực hiện bộ sách tranh “Một tình bạn” tại buổi ra mắt ngày 20/12 (Ảnh: Ban tổ chức).

Các cuốn sách dẫn dắt bạn đọc nhỏ tuổi khám phá thế giới ấm áp của tình bạn thông qua hệ thống từ ngữ được sắp xếp theo trật tự bảng chữ cái, mỗi trang mở ra một kỷ niệm nhỏ, trong trẻo và giàu cảm xúc.

Với cuốn sách song ngữ Hà Nội của tớ - My Hanoi, Phương Vũ tiếp tục khai thác cảm thức nơi chốn gắn với tình bạn. Tác phẩm mở ra hành trình từ một căn phòng nhỏ trong khu chung cư cũ, theo chân 2 bạn nhỏ dạo qua phố cổ, những gánh hàng rong, mùi hoa lá rất riêng của Hà Nội. Giọng văn nhẹ nhàng, gần gũi cùng phần minh họa dung dị của họa sĩ Thảo Võ giúp hình ảnh Thủ đô hiện lên vừa quen thuộc, vừa trong trẻo.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí về tác phẩm, Phương Vũ cho biết, cô mong muốn cuốn sách có thể trở thành cầu nối để nhiều thế hệ trong gia đình cùng đọc và trò chuyện với nhau.

“Tôi hy vọng khi cầm cuốn sách trên tay, ông bà, bố mẹ và các con có thể cùng ngồi lại, đọc cho nhau nghe và chia sẻ những kỷ niệm rất riêng của gia đình mình”, tác giả Phương Vũ nói.

Tác giả Phương Vũ (áo trắng) chia sẻ về cuốn sách “Hà Nội của tớ - My Hanoi” tại sự kiện (Ảnh: Lê Phương Anh).

Từ tinh thần đó, gia đình Salim (thường được khán giả gọi là gia đình Hạt Nhài) đã tham gia thể hiện ca khúc Reo vang bình minh trong dự án sách tranh. Theo Phương Vũ, cô lựa chọn gia đình Salim không vì yếu tố chuyên môn ca hát, mà bởi sự chân thực và ấm áp toát lên từ tiếng hát của các thành viên.

“Tôi không tìm một giọng hát thật kỹ thuật, mà tìm cảm giác gần gũi, nơi mọi người có thể hát cùng nhau chỉ bằng tình yêu thương”, Phương Vũ bày tỏ.

Bên cạnh các tác phẩm của Phương Vũ, Mỗi tháng tặng cậu một bài thơ của tác giả Hà mã đi bộ (bút danh của Lã Thanh Hà) mang đến một lát cắt khác về tình bạn trong không gian khu chung cư tập thể cũ, trải dài suốt bốn mùa.

Mỗi tháng là một bài thơ dịu dàng, kể câu chuyện về sự sẻ chia và trưởng thành. Phần minh họa của họa sĩ Ngô Thanh Đức với gam màu biến chuyển theo thời gian càng làm nổi bật nhịp điệu của tình bạn qua năm tháng.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động trải nghiệm, đọc sách, vẽ tranh được tổ chức dành cho thiếu nhi (Ảnh: Ban tổ chức).

Theo đại diện Ban tổ chức, bộ sách Một tình bạn không chỉ đánh dấu bước khởi đầu của một dự án sách tranh dành cho thiếu nhi mà còn cho thấy sự đa dạng trong giọng kể và phong cách sáng tác của các tác giả, họa sĩ Việt Nam, qua đó góp phần mở rộng không gian văn học thiếu nhi trong nước.

Nhân dịp ra mắt bộ sách, Ban tổ chức cũng triển khai tuần lễ giới thiệu Một tình bạn từ ngày 20/12 đến 28/12, với các hoạt động trưng bày, đọc sách và trải nghiệm, nhằm giúp các tác phẩm đến gần hơn với bạn đọc nhỏ tuổi và gia đình.