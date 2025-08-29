Nhan sắc trong veo của hoa hậu sinh năm 2005 tại lễ diễu binh

Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2025 Nguyễn Thị Mỹ Linh cho biết, cô vinh dự khi được tham gia lễ diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), hòa chung không khí kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Trong sự kiện mang tầm vóc lịch sử này, Mỹ Linh sẽ xuất hiện trong đội hình Khối Văn hóa - Thể thao.

Mỹ Linh khoe nhan sắc trong trẻo với tà áo dài (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trước thềm đại lễ, người đẹp gây chú ý khi thực hiện bộ ảnh diện áo dài trắng bên lá cờ Tổ quốc, toát lên vẻ tinh khôi và niềm kiêu hãnh của thế hệ trẻ Việt Nam năng động, tri thức và giàu khát vọng.

Sinh ra tại Thanh Hóa, Mỹ Linh cho biết cô muốn truyền tải tinh thần về sự kiên cường, đại diện lớp thanh niên trẻ biết kế thừa và phát huy truyền thống cha ông.

Thông qua bộ ảnh, Mỹ Linh không chỉ muốn tôn vinh nét đẹp phụ nữ Việt trong tà áo dài, mà còn gửi gắm thông điệp về lòng tự hào dân tộc, sự đoàn kết và khát vọng vươn lên trong thời đại mới.

Hiện tại, ngoài vai trò Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2025, Mỹ Linh còn là đại sứ truyền thông của Miss Cosmo Thanh Hóa 2026. Với cương vị này, cô tiếp tục lan tỏa những giá trị văn hóa, tinh thần của người xứ Thanh, đồng thời truyền cảm hứng cho các thí sinh tự tin khẳng định bản thân.

Mỹ Linh tham gia diễu binh, diễu hành trong đại lễ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nguyễn Thị Mỹ Linh sinh năm 2005 hiện là sinh viên khoa Du lịch Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. Sở hữu chiều cao 1,71m, số đo 80-62-96cm, gương mặt khả ái và phong thái tự tin, cô sớm ghi dấu ấn trong các hoạt động văn hóa - nghệ thuật và phong trào sinh viên tại quê hương.

Tại cuộc thi Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2025, Mỹ Linh không chỉ nổi bật với nhan sắc rạng rỡ mà còn gây ấn tượng bằng phần thi ứng xử tự tin, thuyết phục.