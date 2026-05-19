Lương Thế Thành - Thúy Diễm chuẩn bị đón con thứ hai sau 10 năm kết hôn

Trên trang cá nhân, Thúy Diễm - Lương Thế Thành chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên con trai đầu lòng Bảo Bảo cùng hình ảnh siêu âm em bé. Nhiều đồng nghiệp và khán giả bày tỏ sự bất ngờ bởi trước đó cả hai giữ kín thông tin.

Trong loạt ảnh được đăng tải, Thúy Diễm diện trang phục rộng rãi nhưng vẫn lộ rõ bụng bầu đã nhô cao. Nữ diễn viên xúc động viết: “Chúc mừng gia đình chúng mình đã có thêm thành viên mới. Không còn hạnh phúc nào hơn khi đúng dịp tròn 10 năm ngày cưới, ba Thành và mẹ Diễm lại nhận được món quà thiêng liêng và vô giá này”.

Vợ chồng Thuý Diễm - Lương Thế Thành thông báo tin vui (Ảnh: Facebook nhân vật).

Cô cho biết khoảnh khắc cầm trên tay kết quả báo tin có thai, cả hai đã xúc động đến bật khóc khi biết một em bé khỏe mạnh đang lớn lên từng ngày trong bụng mẹ.

Vợ chồng Thúy Diễm - Lương Thế Thành bày tỏ niềm hạnh phúc khi một lần nữa được lên chức ba mẹ, được tiếp tục hành trình yêu thương và chờ đón một thiên thần nhỏ đến với gia đình. Con trai đầu lòng của cả hai - bé Bảo Bảo - cũng háo hức khi sắp được lên chức anh hai.

“Thiên thần bé nhỏ ơi, con chính là sợi dây gắn kết tuyệt vời nhất của gia đình mình. Nhờ có con mà ba mẹ thêm thấu hiểu, yêu thương và trưởng thành hơn mỗi ngày”, nữ diễn viên viết. Cô mong em bé sẽ luôn khỏe mạnh, bình an và đủ ngày đủ tháng để gia đình sớm được đón con chào đời.

Thúy Diễm và Lương Thế Thành bén duyên khi hợp tác trong một dự án phim vào năm 2013, sau đó kết hôn vào năm 2016. Sau một thập kỷ đồng hành, cả hai có tổ ấm viên mãn bên con trai đầu lòng và luôn nhận được sự yêu mến từ khán giả bởi hình ảnh hôn nhân bền chặt, giản dị.

Vào dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới, Lương Thế Thành từng xúc động nhắn gửi đến vợ: “Cảm ơn em đã luôn bên anh suốt 10 năm qua, cùng nhau chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống. Cảm ơn em đã cho anh tất cả. Chúng ta sẽ còn nhiều cái 10 năm như thế nữa và cùng đón chờ thêm nhiều điều hạnh phúc trong tương lai”.

Cặp đôi kỷ niệm 10 năm ngày cưới (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trước đó, vào năm 2025, cặp đôi từng vướng tin đồn rạn nứt hôn nhân. Tuy nhiên, cả hai nhanh chóng lên tiếng phủ nhận và khẳng định tình cảm vẫn bền chặt.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí gần đây, Thúy Diễm cho biết cô luôn cảm thấy may mắn khi có người bạn đời thấu hiểu và sẻ chia. Nữ diễn viên khẳng định chính sự ủng hộ từ chồng và gia đình là chỗ dựa để cô yên tâm hoạt động nghệ thuật suốt nhiều năm qua.

“Có những dự án tôi phải quay dài ngày, anh sẵn sàng gác lại công việc để chăm con, giúp tôi toàn tâm theo đuổi nghề. Với nhiều người, những cảnh thân mật trên màn ảnh có thể gây khó chịu, nhưng anh luôn tôn trọng và thấu hiểu công việc của tôi”, cô chia sẻ.