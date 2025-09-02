Nhan sắc nổi bật của hoa hậu cao 1,86m trên sóng truyền hình ở đại lễ A80

Khép lại lễ kỷ niệm, diễu binh và diễu hành Quốc khánh 2/9 (A80) diễn ra trọng thể tại Quảng trường Ba Đình, nhiều khoảnh khắc ý nghĩa đã được chia sẻ rộng rãi. Trong đó, sự góp mặt của các nghệ sĩ thuộc khối Văn hóa - Thể thao, cùng chương trình văn nghệ "Khí phách Việt Nam", đặc biệt thu hút sự chú ý của công chúng.

Ba hoa hậu Trần Tiểu Vy, Lương Thùy Linh và Lê Nguyễn Bảo Ngọc là những gương mặt nổi bật trong khối Văn hóa - Thể thao. Dù thời lượng xuất hiện trên sóng truyền hình chỉ vài giây, khoảnh khắc cả 3 hòa mình vào những giai điệu hào hùng, vừa hát vừa vẫy tay theo nhịp điệu, để lại ấn tượng.

Khoảnh khắc xuất hiện trên sóng của Hoa hậu Bảo Ngọc và Lương Thùy Linh (Ảnh: Chụp màn hình).

Mặc dù ca hát không phải là thế mạnh, cả ba đều chăm chỉ tham gia tập luyện và thu âm trước ngày diễn ra chương trình. Sáng 2/9, từ 3h, Tiểu Vy, Lương Thùy Linh và Bảo Ngọc đã có mặt để chuẩn bị những khâu cuối cùng. Dàn người đẹp chia sẻ nhiều khoảnh khắc thú vị bên các nghệ sĩ, khối diễu binh và người dân.

Nổi bật giữa hàng ngũ với chiều cao 1,86m, Hoa hậu Bảo Ngọc diện tà áo dài đỏ, khoác khăn quàng đỏ in hình ngôi sao vàng.

Là người trẻ tích cực trong các hoạt động cộng đồng, cô chia sẻ: "Tôi xúc động khi được đại diện khối Văn hóa - Thể thao, góp phần lan tỏa tinh thần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Cất tiếng hát trong thời khắc thiêng liêng này, tôi cảm thấy như đang hát bằng cả trái tim mình để tri ân các thế hệ cha ông đã hy sinh, để hôm nay chúng ta được sống trong hòa bình và tự do".

Hoa hậu Bảo Ngọc (áo dài đỏ) và Hoa hậu Lương Thùy Linh giao lưu với các chiến sĩ tại điểm tập kết (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hoa hậu Lương Thùy Linh gây ấn tượng với hình ảnh thanh lịch, dịu dàng trong tà áo dài trắng tinh khôi, choàng khăn đỏ in hình sao vàng, tóc tết gọn gàng.

Sau phần trình diễn, cô chia sẻ: "Được khoác lên mình tà áo dài trắng, bước đi trên Quảng trường Ba Đình lịch sử trong ngày Quốc khánh trọng đại của dân tộc là niềm vinh dự vô cùng lớn lao đối với tôi. Khoảnh khắc ấy khiến tôi vừa tự hào, vừa xúc động khi cùng người dân cả nước cất vang hai tiếng Việt Nam".

Hoa hậu Trần Tiểu Vy cũng bày tỏ sự tự hào: "Tôi cảm thấy vô cùng tự hào khi là một người con Việt Nam, đặc biệt hơn khi được sinh ra và lớn lên trong thời bình để thừa hưởng những giá trị của độc lập, tự do mà cha ông đã hy sinh gây dựng.

Đây thực sự là niềm vinh dự lớn lao và dấu ấn không thể quên trong tuổi trẻ của tôi. Tôi tin rằng mỗi người trẻ chúng ta đều có thể góp phần nhỏ bé để làm nên một Việt Nam tươi đẹp và vững mạnh hơn".

Lương Thùy Linh, Tiểu Vy giao lưu với dàn sao "Mưa đỏ" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sự hiện diện của Tiểu Vy, Lương Thùy Linh và Bảo Ngọc không chỉ tạo nên sắc màu rực rỡ cho khối Văn hóa - Thể thao mà còn khẳng định vai trò, tiếng nói và trái tim nhiệt huyết của thế hệ trẻ trong việc tiếp nối truyền thống lịch sử, giữ gìn hồn cốt Việt Nam.

Trước đó, trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), Tiểu Vy và Bảo Ngọc cũng góp mặt trong khối Văn hóa - Thể thao.