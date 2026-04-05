Nhan sắc Kiều Chinh và các minh tinh thập niên 70 qua những bức ảnh hiếm

Thẩm Thúy Hằng (SN 1940) là diễn viên điện ảnh nổi tiếng một thời của làng sân khấu - điện ảnh Việt Nam. Bà nổi lên từ vai Tam Nương trong phim Người đẹp Bình Dương năm 1957, sau đó nhanh chóng trở thành biểu tượng nhan sắc phụ nữ Sài Gòn nói riêng, miền Nam nói chung.

Thẩm Thúy Hằng sở hữu nhiều vai diễn nổi bật, có thể kể đến các vai trong phim: Tấm cám, Sự tích trầu cau, Nửa hồn thương đau…

Thập niên 1970 đánh dấu giai đoạn đỉnh cao trong nghề của minh tinh Thẩm Thúy Hằng. Sau năm 1975, với vai diễn cuối cùng - Phồn Y trong vở Lôi vũ trên sân khấu đoàn Kim Cương, Thẩm Thúy Hằng từ giã nghệ thuật.

Nhắc đến Thẩm Thúy Hằng, ngoài khả năng diễn xuất, không thể không nhắc đến vẻ đẹp từng làm khuynh đảo biết bao con tim. Thuở ấy, bà được giới nhiếp ảnh săn đón, xuất hiện trên rất nhiều bìa đĩa, lịch tết (Ảnh: Fanpage Thẩm Thúy Hằng).

Thẩm Thúy Hằng tại sân bay Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) năm 1966 - được sự đón tiếp của phái đoàn điện ảnh Đài Loan - khi đáp chuyến bay quá cảnh từ Hong Kong (Trung Quốc) sang Đài Loan để bấm máy bộ phim Sài gòn vô chiến sự (tức Từ Sài Gòn đến Điện Biên Phủ).

Trong hình là Thẩm Thúy Hằng cùng các diễn viên Đài Loan trong vai thiếu nữ Việt Nam tại điểm quay phim Từ Sài Gòn đến Điện Biên Phủ trên đường Song Giang (Đài Bắc, Đài Loan).

Nhà báo Lê Quang Thanh Tâm cho biết, đây là bức ảnh ghi lại khoảnh khắc hiếm hoi của Thẩm Thúy Hằng (phải) và Kim Vui tại tiệc chiêu đãi ở Phủ Tổng thống Việt Nam Cộng hòa, nhân dịp lễ trao giải Tượng vàng tổ chức tại Dinh Độc Lập.

Dưới ánh đèn rực rỡ, 2 minh tinh xuất hiện nổi bật trong trang phục dạ hội, với kiểu tóc, trang sức và lối trang điểm đặc trưng của thời kỳ. Thẩm Thúy Hằng và Kim Vui đều toát lên vẻ đẹp vừa kiêu sa vừa quyến rũ giữa không gian sang trọng của buổi tiệc.

Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc rạng rỡ của "tuyệt đỉnh giai nhân" một thời Thẩm Thúy Hằng vào ngày 7/5/1975, khi bà cùng phái đoàn nghệ sĩ Sài Gòn - Gia Định chào đón ngày thành lập Ủy ban Quân quản thành phố Sài Gòn - Gia Định. Xuất hiện bên cạnh những tên tuổi gạo cội như NSND Năm Châu (phải) và nghệ sĩ kịch nói Túy Hoa, Thẩm Thúy Hằng vẫn tỏa sáng với nhan sắc của một đại minh tinh.

Trong tà áo dài hoa hồng thanh lịch, bà gây ấn tượng mạnh bởi đôi mắt to tròn sắc sảo, hàng chân mày thanh tú và mái tóc uốn phồng sang trọng đặc trưng của thập niên 70. Dù là ảnh chụp giữa đám đông, thần thái kiều diễm cùng nụ cười rạng ngời của bà vẫn toát lên vẻ quyền quý, xứng danh biểu tượng nhan sắc không thể thay thế của nền điện ảnh Việt Nam một thời.

Cùng với Thẩm Thúy Hằng thì Kiều Chinh, Thanh Nga và Mộng Tuyền được ca tụng là “tứ đại mỹ nhân" điện ảnh một thời. Trong ảnh là Kiều Chinh (SN 1937) và Lê Quỳnh trong bộ phim Hồi chuông Thiên Mụ (1957), do đạo diễn Lê Dân dàn dựng, hãng Tân Việt sản xuất. Tác phẩm mang màu sắc cổ tích, vừa bi thương vừa lãng mạn.

Trong phim, Kiều Chinh vào vai Như Ngọc với vẻ đẹp dịu dàng, trầm lắng, còn nam tài tử Lê Quỳnh, với vẻ điềm đạm và cương trực, đã tạo nên một Hoài An vừa trí thức, vừa đa cảm, vừa tài ba. Sự kết hợp của 2 diễn viên để lại dấu ấn sâu đậm, gợi nhớ về một chuyện tình nhuốm màu hoài niệm của điện ảnh Việt Nam buổi đầu.

Kiều Chinh gây ấn tượng với nét đẹp lai Tây độc lạ, khá hiếm trong bối cảnh showbiz thời bấy giờ. Bà sở hữu đôi mắt sâu, sống mũi cao cùng gương mặt thanh thoát, toát lên khí chất sang trọng, kín đáo. Dù xuất hiện trong tà áo dài truyền thống hay trang phục hiện đại, nữ diễn viên vẫn giữ được vẻ duyên dáng và cuốn hút riêng. Đến nay, nhan sắc của Kiều Chinh vẫn được xem là một dấu ấn khó trộn lẫn trong làng giải trí Việt.

Trong ảnh là khoảnh khắc hội ngộ giữa minh tinh điện ảnh Việt Nam Kiều Chinh và tài tử Indonesia Sophan Sophian tại Liên hoan phim châu Á lần thứ 17, tổ chức ở Đài Bắc, Đài Loan năm 1971.

Tại sự kiện này, họ lần lượt được vinh danh ở hạng mục Ảnh hậu và Ảnh đế tương đương danh hiệu Nữ diễn viên được yêu thích nhất và Nam diễn viên được yêu thích nhất theo cách gọi hiện nay.

Trong khung hình, Kiều Chinh và Sophan Sophian đều toát lên phong thái thanh lịch, tự tin của những nghệ sĩ hàng đầu. Nụ cười rạng rỡ của nữ diễn viên cùng vẻ điềm đạm của bạn diễn không chỉ là dấu ấn cá nhân, mà còn gợi nên không khí cởi mở, thân tình của điện ảnh khu vực thời kỳ đó.

Theo nhà báo Thanh Tâm, đây là khoảnh khắc quý giá của điện ảnh Sài Gòn xưa, ghi lại hình ảnh 2 minh tinh Kim Cương (trái) và Kiều Chinh trong buổi đón tiếp ông Gong Hong - Chủ tịch Liên hoan phim châu Á - Thái Bình Dương - khi ông đến thăm các cơ sở sản xuất phim tại Nam Việt Nam năm 1970.

Không chỉ là ảnh kỷ niệm, bức hình còn phản ánh một giai đoạn sôi động của điện ảnh Sài Gòn, khi các nghệ sĩ tên tuổi tham gia những hoạt động giao lưu quốc tế trong không khí trang trọng nhưng gần gũi. Ảnh thuộc kho tư liệu cũ của báo Màn ảnh được nhà báo Lê Quang Thanh Tâm công bố thu hút sự quan tâm của công chúng.

"Đây là bức ảnh gốc quý hiếm của cố nghệ sĩ Thanh Nga - biểu tượng nhan sắc và tài năng rực rỡ của sân khấu, điện ảnh Việt Nam - lần đầu tiên được công bố. Được thực hiện tại hiệu ảnh Bình Minh vào năm 1965, tấm chân dung này ghi lại trọn vẹn nét đẹp thanh tú, đằm thắm của bà ở độ tuổi xuân thì rực rỡ nhất. Bức ảnh vốn được chọn làm ảnh bìa cho tạp chí Màn ảnh thời bấy giờ.

Ánh nhìn trong trẻo, thần thái nền nã cùng vẻ đẹp thuần Việt của Thanh Nga đã tạo nên dấu ấn khó phai trong lòng công chúng", nhà báo Lê Quang Thanh Tâm thông tin.

“Mỹ nhân Sài Gòn” Thanh Nga trong bức ảnh bìa báo Màn ảnh năm 1974 mang vẻ đẹp rất đặc trưng của thời kỳ vàng son: Dịu dàng mà rạng rỡ, đằm thắm nhưng không phô trương. Ánh mắt sáng, nụ cười hiền và gương mặt phúc hậu của Thanh Nga gợi lên nét an nhiên của người phụ nữ Á Đông khi xuân về.

Mái tóc gọn gàng, tà áo dài sắc xuân càng tôn lên khí chất thanh tao, nền nã. Không cần đến sự sắc sảo hay cầu kỳ, vẻ đẹp của Thanh Nga chinh phục người xem bằng sự tự nhiên, ấm áp - một nhan sắc rất “xuân” thập niên 1970.

Đây là một hình ảnh quý, ghi lại thần thái rực rỡ của nữ nghệ sĩ tài danh Thanh Nga vào những năm cuối của sự nghiệp. Trong ánh nhìn và dáng vẻ ấy, nữ nghệ sĩ vẫn giữ nguyên nét kiêu sa, đài các cùng khí chất sân khấu đặc trưng - những yếu tố góp phần làm nên tên tuổi của Thanh Nga trong lòng nhiều thế hệ khán giả.

Đây là ảnh của một trong những mỹ nhân đẹp nhất làng cải lương và điện ảnh miền Nam trước năm 1975 - Mộng Tuyền (tên thật Kim Loan, quê Cần Thơ). Nữ nghệ sĩ từng giành nhiều giải thưởng như Thanh Tâm, Kim Khánh, Tượng Vàng, cùng Huy chương vàng tại các kỳ hội diễn sân khấu toàn quốc và Liên hoan phim Việt Nam.

Sở hữu làn da trắng, gương mặt hài hòa, Mộng Tuyền là một trong những nhan sắc tiêu biểu của sân khấu và màn bạc miền Nam thời bấy giờ. Bức ảnh được chụp khi bà còn sử dụng tên Kim Loan, trước khi đổi nghệ danh thành Mộng Tuyền.

Mộng Tuyền và Hùng Cường trong phim Còn gì cho nhau năm 1972. Nhà báo Thanh Tâm cho phóng viên Dân trí biết, đây là bức ảnh do nhiếp ảnh gia Đinh Tiến Mậu thực hiện, được chọn làm bìa cho số 120 của tờ Phụ nữ thời báo năm 1972, nhân dịp giới thiệu bộ phim điện ảnh Còn gì cho nhau.

Trong khuôn hình, Mộng Tuyền và Hùng Cường xuất hiện với vẻ đẹp rạng rỡ, đầy cuốn hút. Ánh mắt, nụ cười và cách họ tựa vào nhau gợi lên một câu chuyện tình vừa ngọt ngào, vừa man mác buồn, rất đúng tinh thần của dòng phim tâm lý tình cảm thời bấy giờ.

Trong ảnh là nhan sắc diễm lệ, kiêu sa mà đằm thắm của nghệ sĩ Bạch Tuyết thuở son trẻ, vào giai đoạn thành lập đoàn cải lương Bạch Tuyết - Hùng Cường.

Theo nhà báo Lê Quang Thanh Tâm, bức ảnh được phục chế từ phim âm bản trong kho tư liệu của báo Màn ảnh, nay nâng cấp lại màu sắc, như đánh thức ký ức vàng son của sân khấu cải lương một thời.

