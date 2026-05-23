Hoa Thúy "Cảnh sát hình sự" thân thiết với vợ của chồng cũ

Mới đây, NSƯT Hoa Thúy chia sẻ những khoảnh khắc gia đình tại tiệc sinh nhật của cháu ngoại. Trong đó có hình ảnh chị và chồng cũ - diễn viên Tùng Dương - cùng người vợ hiện tại thân thiết đứng bên nhau.

Hoa Thúy (thứ 2, từ trái sang) và vợ chồng diễn viên Tùng Dương (bên phải) bên con gái, cháu ngoại (Ảnh: Facebook nhân vật).

"Sinh nhật cháu, ông bà ngoại gặp nhau hớn hở, vui quá", chị bày tỏ. Trong khi đó, diễn viên Tùng Dương cũng chia sẻ: "Mừng cháu ngoại tròn 1 tuổi! Chúc cháu yêu của ông mạnh khoẻ, chóng lớn!".

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Hoa Thúy cho biết, chia tay nhiều năm nhưng chị và chồng cũ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, luôn nghĩ tốt về đối phương. Họ thường xuyên hội ngộ trong các sự kiện liên quan đến con gái hoặc cháu ngoại.

"Tôi nghĩ rằng, chia tay không có nghĩa vì mâu thuẫn. Bây giờ tôi không quá căng thẳng với ai, kể cả con cái. Tôi nghĩ, mỗi người sinh ra có 1 số phận, 1 cái nghiệp tiền kiếp. Không ai làm bạn với mình bền như chính mình. Chúng ta không đến trái đất này để sống vĩnh cửu cùng nhau. Mai đây, mình cũng sẽ rời khỏi cõi tạm, nên hãy tranh thủ yêu thương nhau và đừng thù hận", Hoa Thúy nói.

Nữ diễn viên cũng kể lại rằng, khi biết chồng cũ lấy vợ thứ 4, chị vừa mừng vừa lo. Mừng vì sau tất cả những tháng ngày cô đơn, đối diện với khó khăn, đau ốm, bệnh tật, cuối cùng Tùng Dương cũng tìm được người phụ nữ yêu thương và chăm sóc. Chị lo vì nghĩ: "Liệu anh có giữ trọn vẹn mái ấm lần này của mình được không?".

"Trước ngày cưới của anh ấy, tôi bị đau dạ dày phải nằm viện điều trị. Vợ chồng anh qua thăm và gửi thiệp cưới, tôi cũng nói rằng: "Lần này, anh phải giữ hạnh phúc thật chặt đấy nhé! Đừng để tuột mất một lần nữa".

Anh ấy nói: "Bây giờ, việc gì anh cũng làm được rồi, từ rửa bát, lau nhà, giặt giũ quần áo…". Vợ anh ngồi cạnh cũng gật đầu cười và công nhận. Chúng tôi trò chuyện với nhau rất vui vẻ", chị tâm sự.

Hoa Thúy cho biết thêm, hiện tại chị vẫn giữ mối quan hệ với vợ của chồng cũ. Qua một thời gian tiếp xúc, chị thấy quý người vợ thứ 4 của Tùng Dương.

"Tôi cũng từng khuyên anh Dương nên thay đổi. Với phụ nữ, đôi khi chỉ cần một sự quan tâm, chia sẻ nhỏ thôi cũng khiến họ ấm lòng, hạnh phúc", Hoa Thuý kể lại.

Sau khi chia tay Tùng Dương, Hoa Thúy cũng đi bước nữa và có thêm 2 người con trai. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này không bền lâu. Hiện tại, Hoa Thuý là người phụ nữ độc lập, tự chủ về kinh tế.

Hoa Thúy bộc bạch rằng, chị chưa từng cảm thấy cô đơn hay cần một bờ vai đàn ông để nương tựa. Trong tình yêu, chị cũng là người mộng mơ, mong muốn sự lãng mạn nhưng vì một lẽ nào đó phải dừng lại, thì đó cũng là duyên số.

"Nếu gặp được một người có thể thương và chấp nhận mọi khiếm khuyết cũng như hoàn cảnh của mình thì tôi sẵn sàng đón nhận. Nhưng phụ nữ ở độ tuổi như tôi, đã trải qua những thăng trầm trong cuộc sống thì một người đàn ông chỉ yêu thôi chưa đủ. Mối bận tâm lớn nhất với tôi bây giờ là con cái và công việc. Chuyện đi bước nữa, bản thân chưa sẵn sàng và không dám nghĩ đến", chị thành thật.

Bên cạnh công việc ở Nhà hát Tuổi trẻ, Hoa Thúy còn kinh doanh cùng em trai ruột (Ảnh: Toàn Vũ).

Hoa Thúy sinh năm 1979 tại Đông Anh, Hà Nội. Năm 1993, khi mới 14 tuổi, chị theo học nghệ thuật Chèo tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Năm 1997, chị tốt nghiệp và gia nhập Đoàn Chèo Hà Nội. Cũng trong năm 1997, chị được đạo diễn Vũ Châu mời đóng vai chính trong Duyên nghiệp.

Vai diễn nổi tiếng nhất của Hoa Thúy là Thu Hiền, đóng cặp cùng NSƯT Võ Hoài Nam trong Cảnh sát hình sự những năm 1997 - 2000. Đạo diễn Khải Hưng đã chọn chị trong số rất nhiều người tham gia casting (thử vai). Từ năm 1997 đến 2000, chị làm diễn viên tự do, sau đó về Nhà hát Tuổi Trẻ cho đến nay. Bên cạnh công việc ở nhà hát, chị còn kinh doanh cùng em trai ruột.

Năm 2019, chị được Nhà nước trao tặng danh hiệu NSƯT.