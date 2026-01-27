Nhạc kịch "Giấc mơ Chí Phèo" giành giải thưởng Tinh hoa sân khấu

Ở hạng mục Tinh hoa sân khấu, Giấc mơ Chí Phèo “cạnh tranh” với các đối thủ khác cũng rất “nặng ký”, đó là: Nhạc kịch Lửa từ đất (đạo diễn NSƯT Cao Ngọc Ánh - Nhà hát Tuổi trẻ), vở chèo Nặng gánh Sơn Hà (Đạo diễn NSND Thuý Mùi - Nhà hát chèo Hà Nội), vở cải lương Nhật thực (Đạo diễn NSƯT Lê Nguyên Đạt - Sân khấu Sen Việt), vở kịch Lá đơn thứ 72 (đạo diễn NSND Lê Tiến Thọ - sân khấu Lệ Ngọc).

Đây là những tác phẩm sân khấu nhiều thử nghiệm, sáng tạo và thành công về mặt chuyên môn cũng như được công chúng yêu mến, được trình diễn nhiều buổi, mang lại những giá trị tích cực cho khán giả trong thời gian qua.

Hình ảnh trong vở nhạc kịch "Giấc mơ Chí Phèo" (Ảnh: Ban tổ chức).

Giấc mơ Chí Phèo lấy cảm hứng từ tác phẩm văn học kinh điển Chí Phèo của nhà văn Nam Cao, vở nhạc kịch mang đến một góc nhìn mới về nhân vật Chí Phèo - từ một kẻ bị tha hóa bởi xã hội đến một con người có những giấc mơ đầy cảm xúc.

Vở nhạc kịch chinh phục được các giám khảo bởi sự kết hợp giữa giá trị cổ điển và tinh hoa của âm nhạc hiện đại, với lối kể chuyện tươi mới, dí dỏm.

Giấc mơ Chí Phèo do NSND Tấn Minh - Giám đốc Nhà hát - chỉ đạo nghệ thuật, nhạc sĩ Dương Cầm là Tổng đạo diễn kiêm Giám đốc âm nhạc. Vở diễn có sự tham gia của dàn nghệ sĩ: Đông Hùng (thủ vai Chí Phèo) và Hoàng Thái Phương (con gái nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền, thủ vai Thị Nở), NSƯT Khánh Hòa (thủ vai bà Cô), ca sĩ Bách Nguyên thủ vai Bá Kiến, ca sĩ Đinh Quang Đạt thủ vai Tự Lãng… và các diễn viên, ca sĩ tài năng của Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long.

Trước đó, vở nhạc kịch từng giành giải xuất sắc tại Liên hoan Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc năm 2024 và được tổ chức biểu diễn nhiều đêm tại sân khấu Nhà hát Hồ Gươm.

Theo NSND Tấn Minh, thành công của Giấc mơ Chí Phèo là sự cống hiến tài năng và tâm huyết của toàn thể nghệ sĩ, diễn viên, cán bộ công nhân viên Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long cùng với ê-kíp thực hiện.

Đây cũng chính là “giấc mơ” mà anh và nhạc sĩ Dương Cầm đã ấp ủ từ rất lâu. Chính họ đã “manh nha” đưa nhạc kịch lên sân khấu của Nhà hát từ các đợt hội diễn, liên hoan ca múa nhạc chuyên nghiệp nhiều mùa trước như: Trở về (Huy chương vàng năm 2015), Hà Nội Ngày, tháng, năm (2018), Tôi đọc báo sáng nay (2021)...

Tuy nhiên, cho đến Giấc mơ Chí Phèo, “giấc mơ” ấy mới trở thành hiện thực.