Nhà hát Tuổi trẻ cùng nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc dựng nhạc kịch về gia đình

Ngày 11/10, buổi diễn đọc (reading showcase) vở nhạc kịch My dream - Ước mơ của em tại Nhà hát Tuổi trẻ thu hút đông đảo khán giả.

Khán giả hào hứng xem buổi diễn đọc nhạc kịch "Ước mơ của em" trên sân khấu (Ảnh: Ban tổ chức).

Buổi diễn đọc Ước mơ của em là kết quả giai đoạn đầu tiên của dự án hợp tác nghệ thuật giữa Nhà hát Tuổi trẻ, Nhà hát SangsangMaru và Quỹ Văn hóa Guri (Hàn Quốc) dàn dựng kéo dài trong 2 năm (2025-2026).

Dự án được thực hiện bài bản theo quy chuẩn nhạc kịch chuyên nghiệp qua các khâu chuyển ngữ, chuyển thể kịch bản, sáng tác âm nhạc, tổ chức diễn đọc tại Hàn Quốc (do các nghệ sĩ Hàn Quốc trình diễn) và tại Việt Nam (do các nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ trình diễn).

NSƯT Sĩ Tiến - Giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ - cho biết, Ước mơ của em là dự án nhạc kịch với mục tiêu thúc đẩy sự phát triển của các dự án văn hóa và nghệ thuật, đặc biệt trong lĩnh vực nhạc kịch dành cho trẻ em, gia đình và thanh thiếu nhi.

Đây cũng là dự án nhạc kịch thứ 3 dành cho thiếu nhi được Nhà hát Tuổi trẻ triển khai hợp tác sản xuất theo mô hình nhạc kịch gia đình hiện đại, với sự hỗ trợ chuyên môn từ các chuyên gia Hàn Quốc, nối tiếp thành công của hai dự án nhạc kịch trước đó là Đứa con của yêu tinh và Zorba - Chú mèo thám tử.

Theo ông Sĩ Tiến, sự hợp tác này đồng thời mang đến nhiều cơ hội để các nghệ sĩ trẻ Việt Nam học hỏi và trưởng thành trong môi trường nhạc kịch chuyên nghiệp.

Nhạc kịch Ước mơ của em chuyển thể từ kịch bản sân khấu của tác giả Nguyễn Thị Thanh Thanh - người giành Giải nhất cuộc thi Sáng tác kịch bản sân khấu cho trẻ em tại Việt Nam - với chủ đề Câu chuyện của Việt Nam chạm tới thế giới.

Ở buổi diễn đọc, khán giả không chỉ được lắng nghe phần đọc thoại sống động của các diễn viên Nhà hát Tuổi trẻ, mà còn được tận hưởng những giai điệu âm nhạc vui tươi, tràn đầy hứng khởi do các nghệ sĩ chơi ngay trên sân khấu.

Bà Jin Hwa Ja - Giám đốc Quỹ Văn hóa Guri, NSƯT Nguyễn Sĩ Tiến - Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, ông Um Dongyoul - Giám đốc Nhà hát SangsangMaru (từ trái qua) trong buổi ký kết hợp tác (Ảnh: Ban tổ chức).

Ông Um Dongyoul - Giám đốc Nhà hát SangsangMaru - thông tin rằng, sau buổi diễn đọc, trên cơ sở lắng nghe đánh giá, góp ý từ giới chuyên môn và khán giả, vở nhạc kịch sẽ tiếp tục được hoàn thiện về kịch bản, âm nhạc và bước vào dàn dựng sân khấu để có thể chính thức ra mắt khán giả Việt Nam trong năm 2026 và tham dự các hoạt động trình diễn tại Hàn Quốc.