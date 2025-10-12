"Người phụ nữ toàn vẹn": Hành trình tìm lại giá trị và thấu hiểu bản thân

Chiều 11/10 tại Hà Nội, buổi ra mắt cuốn Người phụ nữ toàn vẹn của tác giả Mai Khôi và đội ngũ Toàn Vẹn nhận được sự quan tâm của các khách mời.

Ra mắt dịp 20/10, Ngày Phụ nữ Việt Nam, cuốn Người phụ nữ toàn vẹn được xem như món quà tri ân gửi tới những người phụ nữ đã và đang nỗ lực sống trọn vai trò làm mẹ, làm vợ, làm người của xã hội nhưng đôi khi quên mất chính mình.

Tác phẩm đi từ câu hỏi tưởng chừng giản đơn nhưng đầy day dứt: “Mình đã đủ chưa?”, nỗi băn khoăn của không ít phụ nữ, dù đã có gia đình, con cái, sự nghiệp ổn định nhưng trong lòng vẫn cảm thấy trống vắng. Cũng có những người vẫn đang miệt mài trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc mà chưa bao giờ thấy đủ, luôn day dứt rằng “mình vẫn chưa xứng đáng”.

Bìa cuốn “Người phụ nữ toàn vẹn” của tác giả Mai Khôi và đội ngũ Toàn Vẹn, thể hiện thông điệp về hành trình tự yêu thương và sống trọn vẹn với bản thân (Ảnh: Ban tổ chức).

Người phụ nữ toàn vẹn là hành trình thực tế được kiểm chứng qua hơn 30 năm làm việc của tác giả với hàng nghìn phụ nữ tại Mỹ, Canada, Thụy Điển, Azerbaijan và nay được viết dành riêng cho phụ nữ Việt Nam.

Tác phẩm cũng là lời mời gọi dành cho bất kỳ ai, không phân biệt giới tính hay hoàn cảnh, những người đang khao khát được sống thật, sống trọn, không còn phải chia nhỏ bản thân để làm hài lòng người khác.

Chia sẻ tại sự kiện, tác giả Mai Khôi cho biết ý tưởng về Người phụ nữ toàn vẹn ra đời sau những biến cố hôn nhân và tài chính, khi chị buộc phải đối diện với chính mình để tìm lại sự cân bằng và tự do nội tâm.

Từ hành trình ấy, chị sáng tạo nên mô hình 3N, nền tảng của cuốn sách giúp phụ nữ học cách nhìn lại, yêu thương và hòa hợp với mọi phần trong con người mình.

“Tôi không viết để dạy phụ nữ phải sống thế nào, mà mong họ nhận ra bản thân vốn đã đủ. Khi lắng nghe chính mình, họ sẽ tìm thấy sức mạnh và tình yêu để sống trọn vẹn. Cuốn sách hướng đến việc yêu và trân trọng bản thân, để mỗi người phụ nữ tự tìm hạnh phúc, sự nghiệp và bình an theo cách riêng”, Mai Khôi bày tỏ.

Từ trái qua: Tác giả Mai Khôi cùng Minh Phong và Minh Ngọc, thành viên đội ngũ Toàn Vẹn, tại buổi ra mắt cuốn “Người phụ nữ toàn vẹn” chiều 11/10 (Ảnh: Lê Phương Anh).

Đồng hành cùng chị là Minh Ngọc và Minh Phong, thành viên đội ngũ Toàn Vẹn, những người tham gia biên tập và phát triển nội dung của Người phụ nữ toàn vẹn với mong muốn cuốn sách trở nên gần gũi và chạm đến trải nghiệm của phụ nữ Việt.

Cô từng trải qua quãng thời gian dài cảm thấy ngột ngạt trong vai trò người vợ, người mẹ và con dâu, luôn cố gắng làm tròn mọi việc. Dù có gia đình yêu thương, cô vẫn cảm thấy lạc lõng, mệt mỏi và kiệt sức trước những biến cố liên tiếp.

Sau khi đồng hành cùng Mai Khôi, Ngọc học cách thấu hiểu và yêu thương bản thân, lắng nghe những nhu cầu sâu thẳm bên trong, đồng thời từng bước dung hòa giữa công việc và cuộc sống gia đình.

Tại sự kiện, Minh Phong chia sẻ về việc anh thuộc cộng đồng LGBTQ+ (nhóm những người có xu hướng tính dục và bản dạng giới đa dạng) cùng hành trình tìm hiểu bản thân và học cách hòa hợp các phần “tính nữ” bên trong.

Phong nhấn mạnh rằng, dù cuốn sách Người phụ nữ toàn vẹn, thông điệp mà nhóm tác giả hướng tới không giới hạn trong khuôn khổ giới tính: “Người phụ nữ toàn vẹn dành cho tất cả mọi người, bất kể bạn là ai, giới tính nào hay đang ở giai đoạn nào của hành trình sống. Ai cũng có thể tìm thấy mình trong đó”.

Tác giả Mai Khôi, người khởi xướng dự án Toàn Vẹn, từng trải qua hôn nhân và biến cố tài chính trước khi bắt đầu hành trình tìm lại chính mình.

Ở tuổi 60, chị là người châu Á đầu tiên đạt chứng chỉ Nhà khai vấn chuyên nghiệp (CPCC) từ Co-Active Training Institute (Mỹ) và có gần 30 năm kinh nghiệm đào tạo hơn 2.000 nhà khai vấn trên toàn cầu.