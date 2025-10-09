Lê Xuân Sơn và hành trình ký ức qua thi ca

Ngày 9/10, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Hội Nhà văn phối hợp báo Tiền Phong tổ chức lễ ra mắt bộ 3 cuốn sách Đã từ lâu tôi là người thành phố, Mây trắng còn bay và Như nước dòng Mê của nhà báo, nhà thơ Lê Xuân Sơn, nguyên Tổng Biên tập báo Tiền Phong.

Là người gắn bó lâu năm với nghề báo, nhà báo Lê Xuân Sơn vẫn không ngừng cầm bút; dù bận rộn với công việc quản lý, ông luôn coi viết lách là cách lưu giữ ký ức, ghi lại dấu ấn trong từng chuyến đi và mỗi cuộc gặp gỡ, biến những trải nghiệm ấy thành những trang sách giàu cảm xúc và nhân văn.

Bìa 3 cuốn sách: “Đã từ lâu tôi là người thành phố”, “Mây trắng còn bay” và “Như nước dòng Mê” của nhà báo, nhà thơ Lê Xuân Sơn (Ảnh: Ban tổ chức).

Tập thơ Đã từ lâu tôi là người thành phố gồm 49 bài, như một cuộc trở về với tuổi thơ, làng quê, mẹ cha, đồng ruộng, xen lẫn những trăn trở về môi trường, biển đảo, dịch bệnh. Hành trình cảm xúc trong tập thơ đi từ nỗi nhớ quê đến tình cảm gia đình, tình yêu đôi lứa và cảm hứng công dân.

Tác giả Lê Xuân Sơn cũng thử sức với nhiều thể thơ khác nhau, từ thể tự do, thơ năm chữ, bảy chữ, cho đến thể lục bát, nơi ông thể hiện sự nhuần nhuyễn trong nhịp điệu và chiều sâu cảm xúc.

Trong Mây trắng còn bay, ông khắc họa hơn 20 chân dung văn nghệ sĩ, từ Trịnh Công Sơn, Phú Quang, Hữu Loan, Tô Hoài, đến Hồ Xuân Hương, Đặng Trần Côn... Một số bài viết dựa trên ký ức và trải nghiệm nghề nghiệp, số khác được dựng lại từ tư liệu và giai thoại. Qua đó, người đọc cảm nhận được tấm lòng trân trọng của tác giả với những tài hoa đất Việt, những “mây trắng còn bay” trong đời sống văn hóa dân tộc.

Như nước dòng Mê dẫn độc giả đi qua 11 quốc gia, từ Nhật Bản, Nga, Pháp, Cuba, Ecuador đến Mỹ… Tác giả không chỉ ghi lại cảnh sắc và con người mà còn khám phá bề sâu văn hóa, lịch sử và những mối dây gắn bó với Việt Nam.

Các phần ký như Nhật Bản đại hòa hồn, Cuba - miền đất ân tình và lãng mạn, Pháp, Bỉ, Hà Lan - một chuyến độc hành thể hiện cách nhìn thấu đáo, giàu nhân văn và cảm xúc của tác giả. Tác phẩm cũng mở đầu cho bộ du ký dài hơi mà Lê Xuân Sơn dự kiến tiếp tục thực hiện.

Nhà báo, nhà thơ Lê Xuân Sơn, nguyên Tổng Biên tập báo Tiền Phong, chia sẻ về hành trình sáng tác 3 cuốn sách sau nhiều năm gắn bó với nghề báo (Ảnh: Ban tổ chức).

Tại sự kiện, nhà báo Lê Xuân Sơn cho biết, việc ra mắt 3 cuốn sách cùng lúc không nằm trong kế hoạch ban đầu. Khi về hưu, ông chỉ dự định biên soạn một cuốn sách từ những tác phẩm báo chí còn giữ được giá trị theo thời gian. Thế nhưng khi tập hợp lại, khối lượng bài viết đủ để xuất bản tới 6 cuốn, khiến chính ông cũng bất ngờ.

“Từ khi làm thư ký tòa soạn, rồi khi đảm nhiệm cương vị Tổng biên tập, tôi chưa bao giờ ngừng viết. Mỗi chuyến công tác, tôi đều cố gắng tìm hiểu kỹ lịch sử, văn hóa và con người nơi đến, để mọi trải nghiệm đều trở thành những trang viết sâu sắc và giàu cảm xúc”, ông Lê Xuân Sơn chia sẻ.

Tại buổi ra mắt sách, Tổng Biên tập báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng cho rằng, hiếm có người ra mắt cùng lúc 3 tác phẩm chỉ sau một năm rời nhiệm sở, cho thấy sự chuẩn bị cẩn thận, nghiêm túc của tác giả.

Những vần thơ trong Đã từ lâu tôi là người thành phố gợi nhớ tuổi thơ, làng quê và âm hưởng đậm chất quê hương, trong khi các bút ký về vùng đất mà ông đi qua cũng rất ấn tượng, thể hiện tinh thần lao động và sự am hiểu sâu sắc về con người, văn hóa, mảnh đất.

Nhà báo Hồ Quang Lợi, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, chia sẻ ấn tượng về 3 cuốn sách mới của nhà báo Lê Xuân Sơn (Ảnh: Ban tổ chức).

Chia sẻ về 3 cuốn sách, Nhà báo Hồ Quang Lợi, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, cũng nhận xét rằng, các tác phẩm đều mang vẻ đẹp riêng, đồng thời toát lên tâm hồn và tinh thần của Lê Xuân Sơn.

Ông đặc biệt ấn tượng với Như nước dòng Mê, nơi tác giả ghi lại trải nghiệm ở nhiều quốc gia qua lăng kính văn hóa, lịch sử, và những liên tưởng tinh tế, biến câu chuyện đời thường trở nên sinh động và giàu cảm xúc.