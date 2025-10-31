Ra mắt nền tảng số bảo vệ quyền tác giả

Ngày 30/10 tại Hà Nội, Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam (VCCA) đã ra mắt Certiva - nền tảng công bố sáng tạo và bảo vệ bản quyền số.

Theo VCCA, tình trạng vi phạm bản quyền trên không gian mạng đang ngày càng gia tăng với nhiều hình thức. Sự bùng nổ của khoa học công nghệ vô tình khiến việc sao chép, phát tán trái phép các sản phẩm số trở nên dễ dàng hơn.

Các website lậu, ứng dụng vi phạm bản quyền ngày càng tinh vi, khó kiểm soát. Không gian mạng với đặc thù xuyên biên giới khiến việc xác định nơi vi phạm, đối tượng vi phạm phải chịu trách nhiệm trở nên phức tạp, khó khăn hơn.

Để giải quyết những thách thức mà thời đại số đặt ra, với việc bảo vệ bản quyền tác phẩm, thúc đẩy một thị trường bản quyền minh bạch và lành mạnh tại Việt Nam, VCCA đã đầu tư, nghiên cứu, xây dựng Certiva.

VCCA ra mắt nền tảng công bố sáng tạo và bảo vệ bản quyền số Certiva (Ảnh: Ngọc Diệp).

Ông Bùi Nguyên Hùng, Chủ tịch Hiệp hội VCCA, cho biết nền tảng này được định vị là một công cụ bổ trợ cho các hình thức công bố sáng tạo khác, như đăng ký quyền tác giả tại cơ quan quản lý nhà nước, công chứng, lập vi bằng hoặc xác thực của một tổ chức bất kỳ.

“Mục tiêu cốt lõi của nền tảng Certiva là cung cấp cho tác giả một phương tiện tức thời để tạo lập chứng cứ sơ cấp, có giá trị pháp lý về hai yếu tố then chốt: danh tính tác giả, thời điểm tồn tại và bảo vệ bản quyền tác phẩm”, ông Bùi Nguyên Hùng nói.

Theo ông Bùi Nguyên Hùng, Certiva ngoài việc trao quyền tự vệ tức thời cho các tác giả và nhà sáng tạo nội dung còn đồng thời mở ra cánh cửa thương mại hóa toàn cầu cho tác phẩm Việt Nam. Từ đó, đóng góp trực tiếp vào sự phát triển bền vững của các ngành công nghiệp sáng tạo, công nghiệp văn hóa quốc gia.

Nền tảng này được vận hành bởi Trung tâm Giám định và Chứng thực Bản quyền tác giả số Việt Nam, đơn vị trực thuộc VCCA, có tư cách pháp nhân và được cấp giấy phép hoạt động khoa học – công nghệ, chứng nhận tổ chức giám định bởi Bộ KH&CN và Cục Bản quyền tác giả. Đây là sáng kiến được phát triển bởi đội ngũ kỹ sư công nghệ AI và blockchain của BH Media – hội viên của VCCA.