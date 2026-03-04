Người mẫu Việt kẹt lại châu Âu, lo lắng cho tài sản ở Dubai giữa biến động

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, người mẫu Kha Mỹ Vân cho biết chuyến đi về Việt Nam ăn Tết năm nay đã được gia đình cô lên kế hoạch từ khá lâu. Sau khi sum họp cùng người thân, cả nhà tiếp tục bay sang Roma (Italia) để thăm quê chồng.

"Theo dự định ban đầu, chúng tôi chỉ ở lại Italia vài tuần rồi sẽ trở về Dubai vào đầu tháng 3 để tiếp tục công việc", người mẫu sinh năm 1989 nói.

Tuy nhiên, đúng thời điểm đó, tình hình chiến sự tại khu vực Trung Đông bất ngờ leo thang, khiến vợ chồng cô phải tạm thời ở lại Roma và chưa thể quay về căn hộ riêng tại Dubai.

Kha Mỹ Vân và ông xã hiện ở Italia (Ảnh: Facebook nhân vật).

Kha Mỹ Vân thừa nhận cô bị sốc vì mọi việc diễn ra quá nhanh. "Cả đêm đó tôi gần như thức trắng, liên tục gọi điện cho bạn bè. Dù đang ở Roma nhưng sau gần 8 năm gắn bó, Dubai đã thực sự là ngôi nhà của gia đình tôi. Tất cả công sức, tiền bạc tôi đều đầu tư ở đó nên không thể không lo lắng”, cô chia sẻ.

Tuy vậy, sau những phút hoang mang ban đầu, người mẫu tự trấn an khi tin tưởng vào khả năng kiểm soát tình hình của chính quyền Dubai.

Để cập nhật thông tin, cô theo dõi các kênh chính thống từ chính phủ và đại sứ quán, tránh đọc những nguồn tin chưa kiểm chứng trên mạng xã hội. Đồng thời, cô giữ liên lạc trực tiếp với bạn bè đang ở Dubai.

“Hai hôm trước, bạn bè tôi kể họ nhận được tin nhắn khẩn cấp từ chính phủ, nghe tiếng nổ lớn rất gần, cửa kính rung lắc mạnh. Nhiều người phải xuống hầm giữ xe trú tạm, đường phố vắng lặng như thời Covid-19. Lúc đó tôi chỉ biết cầu nguyện”, cô nói.

Gia đình Kha Mỹ Vân chưa thể về nhà riêng ở Dubai (Ảnh: Facebook nhân vật).

Theo cô, hiện tại, phần lớn cư dân chuyển sang làm việc và học tập online, trong khi chính quyền vẫn đang kiểm soát tình hình. Với bối cảnh hiện tại, Kha Mỹ Vân khẳng định sự an toàn của gia đình là ưu tiên hàng đầu.

“Trước mắt, chúng tôi sẽ ở lại Roma cho đến khi mọi thứ ở Dubai thật sự ổn định rồi mới trở về”, cô cho biết.

Về phản ứng của gia đình, người đẹp kể con trai liên tục hỏi khi nào được quay lại Dubai và cô phải giải thích rằng thành phố đang gặp một số vấn đề nên chưa thể trở về ngay.

Trong khi đó, chồng cô - doanh nhân Luigi Menghini - giữ thái độ bình tĩnh. “Anh ấy nói Dubai là thành phố được quản lý rất chuyên nghiệp, luôn đặt sự an toàn của cư dân lên hàng đầu. Ngồi lo lắng quá cũng không thay đổi được gì. Sự vững vàng của anh ấy giúp tôi an tâm hơn rất nhiều”, cô chia sẻ.

Nếu tình hình kéo dài, gia đình Kha Mỹ Vân đã chuẩn bị phương án ở lại Roma lâu hơn. Dù lo lắng cho bạn bè và tài sản tại Dubai, Kha Mỹ Vân vẫn bày tỏ niềm tin thành phố sẽ sớm ổn định trở lại.

Kha Mỹ Vân đã định cư ở nước ngoài nhiều năm nay (Ảnh: Facebook nhân vật).

Kha Mỹ Vân (SN 1989) được biết đến sau khi giành ngôi Á quân Vietnam's Next Top Model 2012. Năm 2017, cô kết hôn với doanh nhân người Italy - Luigi Menghini.

Sau 2 năm sinh sống tại TPHCM, cả hai chuyển sang Dubai định cư từ cuối năm 2019 khi chồng cô tìm thấy nhiều cơ hội đầu tư tại đây. Tại Dubai, Kha Mỹ Vân tận hưởng cuộc sống ổn định. Gia đình cô sở hữu căn hộ cao cấp tại Dubai.

Từ khi ra nước ngoài sinh sống, Kha Mỹ Vân gần như rút khỏi các hoạt động nghệ thuật trong nước. Thỉnh thoảng, cô sang Mỹ góp mặt tại một số show diễn hoặc thực hiện bộ ảnh thời trang để vơi nỗi nhớ nghề.