Người mẫu, KOL Hong Kong nhận hơn 300 triệu đồng quảng cáo cá độ

Ngày 28/11, tờ HK01 đưa tin Phòng Hình sự khu phía Nam Hong Kong đã phát động chiến dịch chống cờ bạc bất hợp pháp. Trong 6 ngày truy quét, cơ quan này bắt giữ 7 người phụ nữ, trong độ tuổi 20-30, là người mẫu, diễn viên và KOL (người có sức ảnh hưởng) nổi tiếng. Họ bị cáo buộc quảng cáo và tạo điều kiện cho việc tổ chức cá cược trực tuyến trái phép. Các cô gái tham gia đường dây này sẽ đăng bài kêu gọi người dân tham gia cá độ mùa World Cup.

Người mẫu Tô Tiểu Tiểu tiết lộ góc khuất nghề người mẫu ảnh và KOL (Ảnh: HK01).

Người mẫu Tô Tiểu Tiểu đã có bài đăng gây chú ý, chia sẻ về thủ đoạn tiếp cận và thuyết phục người mẫu, nghệ sĩ làm việc của tội phạm. Người mẫu trẻ cho biết, cô từng nhận được lời mời chào giá 80.000-100.000 HKD/tháng (250 triệu đồng - 312 triệu đồng) để làm mồi nhử của các sòng bạc ảo. Nhiệm vụ của cô là xây dựng hình tượng giàu có, sang chảnh hoặc đăng ảnh gợi cảm cùng bài quảng cáo, kêu gọi người hâm mộ tham gia đánh bạc hoặc cá độ trực tuyến.

Người mẫu có thể đề nghị mức lương cao hơn nếu làm việc hiệu quả. Theo Tô Tiểu Tiểu, các cô gái trẻ không phải làm việc một mình, họ được bên trang web cung cấp đội tư vấn hùng hậu, xây dựng các chiến lược marketing giúp họ nổi tiếng và hứa hẹn giúp họ giải quyết các vấn đề pháp lý nếu gặp phải.

Những lời mời chào này có sức hút lớn với những cô gái trẻ, đến từ những vùng quê nghèo đang loay hoay tìm cách gây dựng sự nghiệp, kiếm tiền và đổi đời. Tô Tiểu Tiểu cho biết, nhiều bạn bè của cô đã bị dụ ngọt bởi những lời mời chào này.

Tô Tiểu Tiểu giải thích, những người chấp nhận công việc này một phần vì khoản lương hậu hĩnh và một phần vì không nhận thức được bản thân đang phạm pháp. Họ không hiểu, chính họ đang tham gia một đường dây tội phạm, khích lệ đánh bạc, cá cược trá hình.

"Kiếm hơn 10.000 USD/tháng, ai không ham. Nhưng sự thật là trên đời này không có gì không có giá của nó. Sau khi lên mạng tìm hiểu, tôi phát hiện nhiều yếu tố lừa đảo của dịch vụ quảng cáo này. Tôi không muốn kiếm nhiều tiền trong một thời gian ngắn nhưng lý lịch bị vấy bẩn cả đời nên quyết định từ chối", Tô Tiểu Tiểu giải thích.

Người mẫu Tô Tiểu Tiểu đang làm DJ, kinh doanh online bên cạnh công việc người mẫu ảnh để tăng thu nhập (Ảnh: HK01).

Tô Tiểu Tiểu cũng thừa nhận, những người đẹp đi theo con đường gợi cảm như cô phải đối mặt với những nhận xét khắt khe từ công chúng. Nữ nghệ sĩ khuyên các đồng nghiệp nên cân nhắc, lựa chọn các quảng cáo phù hợp để tránh những rắc rối về luật pháp và bảo vệ bản thân.

Tô Tiểu Tiểu hiện có hơn 300.000 người theo dõi trên mạng xã hội. Chia sẻ với tờ HK01, cô gái trẻ thừa nhận có gia cảnh khó khăn, phải bỏ học sớm vì nhà không có đủ kinh tế. Cô tìm kiếm cơ hội làm người mẫu, KOL và hiện có một thu nhập ổn định.

Tô Tiểu Tiểu cho biết, giống như những cô gái trẻ theo nghiệp người mẫu ảnh, KOL, cô sở hữu hình thể đẹp, gương mặt ưa nhìn, và có thu nhập từ việc "bán" hình ảnh bản thân. Hiện, người đẹp còn thêm làm DJ, thợ xăm và kinh doanh trực tuyến để tăng thu nhập.

Những chia sẻ của Tô Tiểu Tiểu trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội và truyền thông Hong Kong sau khi Phòng Hình sự khu phía Nam Hong Kong xác nhận bắt 7 người mẫu, KOL gần đây vì liên quan tới cờ bạc trực tuyến.

Người mẫu Bối Y Lâm là một trong những người nổi tiếng bị cảnh sát Hong Kong bắt giữ vì quảng cáo cờ bạc phi pháp (Ảnh: ON).

Vụ việc nhận được sự chú ý của dư luận. Trong số 7 người đẹp bị bắt giữ để điều tra lần này có diễn viên kiêm người mẫu Bối Y Lâm. Cô sinh năm 1994 và nổi tiếng nhờ video múa cột đăng tải trên mạng xã hội vào năm 2018. Sau đó, cô được cộng đồng mạng gọi là "nữ thần gợi cảm" và có cơ hội tham gia diễn xuất.

Bối Y Lâm góp mặt trong khá nhiều bộ phim của Hong Kong như Natural Born Lovers, Delete My Love, To Love or Not to Love, All the Crows in the World hay xuất hiện trên show truyền hình thực tế War Of Household.

Bối Y Lâm bị cảnh sát bắt giữ tại nhà riêng vào ngày 27/11 và hiện được tại ngoại. Trong thời gian này, cô không được di chuyển khỏi nơi cư trú và chờ cơ quan điều tra triệu tập. Vụ việc Bối Y Lâm và các người đẹp bị bắt trở thành từ khóa nóng của truyền thông Hong Kong những ngày qua.

Theo cảnh sát Hong Kong, những phụ nữ này bị tội phạm công nghệ cao lợi dụng. Đối tượng được nhắm đến là các cô gái trẻ đẹp, gợi cảm và có lượng người hâm mộ khủng trên mạng xã hội. Họ được trả giá cao để quảng bá và lôi kéo người chơi cho các trang web, ứng dụng cờ bạc trực tuyến.

"Cám dỗ tiền bạc khiến nhiều người nổi tiếng trở thành đồng lõa của tội phạm. Họ bị lừa tham gia và có hành động tiếp tay cho việc phạm pháp diễn ra. Vì vậy, họ vẫn sẽ nhận hình phạt thích đáng từ luật pháp", đại diện Phòng hình sự khu phía Nam Hong Kong chia sẻ.

Theo cảnh sát Hong Kong, đối với người mời gọi, giới thiệu người khác tham gia vào hệ thống đánh bạc, cá cược chưa được cấp phép, chế tài sẽ là phạt tiền 5 triệu HKD (hơn 15 tỷ đồng) và phạt tù tối đa 7 năm.