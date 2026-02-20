Người mẫu Đình Quyền đưa trò chơi dân gian Tết vào ngôn ngữ thời trang

Một bộ ảnh thời trang đang thu hút sự chú ý khi lựa chọn cách tiếp cận khá đặc biệt: Sử dụng ngôn ngữ thị giác hiện đại để tái hiện trò chơi dân gian Việt Nam trong bối cảnh đời sống đương đại. Dự án do người mẫu Đình Quyền thực hiện cùng nhóm người mẫu nhí.

Trò chơi cá ngựa - một trong những trò chơi dân gian quen thuộc của người Việt - được kết hợp cùng với cảm hứng thời trang (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Điểm đáng chú ý của bộ ảnh không nằm ở yếu tố trình diễn mà ở cách nó đặt thời trang vào vai trò trung gian văn hóa.

Những trò chơi quen thuộc như kéo co hay cờ cá ngựa được tái hiện trong bối cảnh Tết hiện đại, nơi nhịp sống đô thị và công nghệ số đang chi phối mạnh mẽ trải nghiệm tuổi thơ. Hình ảnh trẻ em vận động, tương tác trực tiếp và hòa mình vào không gian sinh hoạt truyền thống tạo nên một lớp đối thoại rõ rệt giữa hai hệ giá trị là văn hóa dân gian và đời sống số hóa.

Người mẫu Đình Quyền chia sẻ: "Ở góc độ xã hội học văn hóa, dự án này mong muốn phản ánh một thực tế: Thời gian giải trí của trẻ em ngày càng gắn với thiết bị điện tử, trong khi những hình thức vui chơi mang tính cộng đồng và vận động thể chất dần thu hẹp. Việc đưa trò chơi dân gian vào bối cảnh thời trang vì thế không chỉ mang ý nghĩa tái hiện hình ảnh mà còn là một hình thức diễn giải lại ký ức văn hóa bằng phương tiện thị giác đương đại".

Bộ ảnh cũng khai thác yếu tố biểu tượng theo cách có tính gợi nhắc. Trò chơi cờ cá ngựa được đặt trong bối cảnh năm con Ngựa theo lịch phương Đông, tạo nên mối liên hệ giữa nhịp sinh hoạt hiện tại và hệ thống biểu tượng truyền thống. Đây là cách tổ chức hình ảnh thường thấy trong nghệ thuật thị giác khi muốn tăng chiều sâu liên tưởng mà không cần diễn giải trực tiếp.

Người mẫu Đình Quyền và nhóm người mẫu nhí tái hiện trò chơi dân gian kéo co, kết hợp cùng với trang phục mang cảm hứng truyền thống (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Về phương diện thời trang, các thiết kế sử dụng chất liệu và cảm hứng từ kỹ thuật dệt truyền thống, trong đó nổi bật là hình tượng hoa sen - biểu trưng quen thuộc của mỹ học Việt Nam, thường gắn với ý niệm thanh khiết, bền bỉ và tính kế tục văn hóa.

Khi có sự đồng hành của các bạn nhỏ trong dự án, những biểu tượng này không còn thuần túy mang giá trị trang trí mà trở thành phương tiện truyền tải hệ thống ý nghĩa văn hóa thông qua hình ảnh.

Dự án đồng thời đặt ra một hướng tiếp cận đáng chú ý trong giáo dục thẩm mỹ cho trẻ em, khi thời trang và nhiếp ảnh không chỉ là công cụ biểu diễn hình thức mà còn có thể đóng vai trò phương tiện nhận thức văn hóa.