Bốn con của Hoa hậu Hà Kiều Anh: Con trai cao 1,8m, ái nữ xinh như hoa hậu

Sau hơn 30 năm kể từ ngày đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Hà Kiều Anh hiện có cuộc sống viên mãn bên gia đình. Hè này, cô dành thời gian đưa các con đi du lịch Anh, Pháp, Italy... Những hình ảnh gia đình Hà Kiều Anh khám phá loạt địa danh tại châu Âu được nhiều khán giả quan tâm.

Trong những hình ảnh được hoa hậu chia sẻ, các con của cô gây chú ý bởi vóc dáng cao lớn, gương mặt sáng, gu thời trang thanh lịch. Khán giả để lại nhiều bình luận ngưỡng mộ tổ ấm hạnh phúc của Hà Kiều Anh, khen các con cô lớn nhanh, ngoại hình nổi bật.

Hoa hậu Hà Kiều Anh và doanh nhân Trung Nam kết hôn năm 2007, có 3 người con là Vương Khang, Vương Khôi và con gái út Huỳnh Viann.

Vương Khang sinh năm 2008, là con trai lớn của Hà Kiều Anh và doanh nhân Huỳnh Trung Nam. Từ nhỏ, cậu đã được mẹ chú trọng phát triển thể chất thông qua nhiều môn thể thao như bơi lội, bóng rổ, boxing, chạy bộ, nhảy xa, trượt tuyết và cưỡi ngựa.

Những hình ảnh gần đây cho thấy Vương Khang đã trưởng thành rõ rệt, cao 1,8m và sở hữu diện mạo nam tính.

Hiện Vương Khang du học tại Anh, có định hướng theo ngành Quản trị kinh doanh. Hà Kiều Anh từng chia sẻ, hành trình cho con trai du học cũng là quãng thời gian nhiều cảm xúc với cô. Những năm đầu con xa nhà, mỗi lần tiễn ra sân bay, cô nghẹn lòng khi con ôm mẹ khóc vì không muốn xa gia đình. Dù thương con, Hà Kiều Anh vẫn cố gắng giữ sự cứng rắn, động viên con mạnh mẽ bước tiếp con đường học tập đã lựa chọn.

Sau 5 năm, Vương Khang đã trưởng thành hơn, biết tự lập và có những ước mơ riêng. Nhìn con trai tròn 18 tuổi, Hà Kiều Anh xúc động khi nhận ra cậu bé ngày nào nay đã trở thành một chàng trai chín chắn, hiền lành, giàu tình cảm và biết quan tâm đến các em.

Vương Khôi (bìa phải) sinh năm 2011, là con trai thứ hai của Hà Kiều Anh. So với các anh, Vương Khôi khá kín tiếng và ít xuất hiện trước truyền thông. Hà Kiều Anh cũng từng nhận xét con trai có tính cách trầm lặng, ít nói và chỉn chu.

Qua những hình ảnh gia đình được chia sẻ thời gian gần đây, Vương Khôi cũng gây chú ý bởi vóc dáng ngày càng cao lớn, thừa hưởng nhiều nét đẹp từ cha mẹ.

Trong 4 người con, Huỳnh Viann là gương mặt được công chúng chú ý nhiều nhất. Sinh năm 2015, cô bé sở hữu gương mặt thanh tú, đôi mắt sáng và vóc dáng cao ráo.

Ở tuổi 11, Huỳnh Viann ngày càng ra dáng thiếu nữ, thu hút chú ý mỗi khi xuất hiện cùng mẹ. Trong chuyến du lịch châu Âu gần đây, hai mẹ con Hà Kiều Anh thường diện trang phục đồng điệu, cùng tham quan nhiều địa danh nổi tiếng tại Pháp và ghi lại những khoảnh khắc đời thường.

Hoa hậu Việt Nam 1992 được khen trẻ trung, rạng rỡ dù đã ở tuổi ngoài 50, trong khi Viann cũng dần bộc lộ nhiều nét đẹp được thừa hưởng từ mẹ.

Là con gái duy nhất trong gia đình, cô bé có phong cách thời trang nữ tính, thường lựa chọn những bộ váy áo thanh lịch, đồng điệu với mẹ và sử dụng trang phục từ các thương hiệu nổi tiếng.

Viann từng đồng hành cùng mẹ trên sàn diễn thời trang với vai trò người mẫu. Những trải nghiệm này giúp cô bé thêm tự tin trước ống kính, đồng thời sớm biết cách chăm chút cho diện mạo. Tuy nhiên, Hà Kiều Anh cho biết cô chưa có ý định định hướng con gái theo nghệ thuật. Hoa hậu muốn Viann được phát triển tự nhiên, tự do khám phá sở thích riêng.

Về quan điểm nuôi dạy con, Hà Kiều Anh hướng đến việc rèn cho các con tính tự lập, mạnh mẽ và tự tin ngay từ nhỏ. Cô tạo điều kiện để các con học tập, trải nghiệm nhiều lĩnh vực, từ thể thao, nghệ thuật đến những kỹ năng trong cuộc sống, nhưng tôn trọng mong muốn, năng lực riêng của từng người.

Dù điều kiện gia đình đủ đầy, cô không muốn các con hình thành tâm lý dựa dẫm vào bố mẹ mà khuyến khích mỗi người tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Làm mẹ của 4 người con, Hà Kiều Anh thừa nhận không phải lúc nào hành trình ấy cũng nhẹ nhàng. "Phải làm quá nhiều việc một lúc, lại chăm lo cho 4 người con khiến tôi nhiều khi thấy đuối. Nhưng tôi nghĩ, con tôi chỉ sống với mình khi con còn nhỏ thôi, sau này con lớn lên sẽ sống tự lập, tách riêng, nên tôi phải cố gắng vì con", cô từng cho hay.

Sau thời gian chăm lo cho các con, Hà Kiều Anh vẫn cố gắng sắp xếp quỹ thời gian để chăm sóc bản thân, tập luyện giữ gìn vóc dáng, làm đẹp, tích lũy kiến thức và cập nhật tin tức thời sự. Cô đồng thời duy trì công việc kinh doanh riêng, chủ động về kinh tế và không muốn hoàn toàn phụ thuộc vào ông xã.

Hà Kiều Anh sinh năm 1976, quê Hà Nội, đăng quang Hoa hậu báo Tiền Phong năm 1992 (tiền thân của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam) khi vừa tròn 16 tuổi và trở thành hoa hậu trẻ nhất trong lịch sử cuộc thi này. Lúc bấy giờ, cô là sinh viên năm nhất khoa thanh nhạc của Nhạc viện TPHCM. Năm 2007, Hoa hậu Hà Kiều Anh kết hôn với doanh nhân Trung Nam, được nhiều khán giả ngưỡng mộ vì tổ ấm viên mãn. Hà Kiều Anh xem ông xã là tri kỷ, là điểm tựa vững chắc để cô và các con được sống vui vẻ, hạnh phúc. Hiện tại Hà Kiều Anh chuyển hướng kinh doanh nhưng vẫn xuất hiện nhiều trong các sự kiện giải trí. Cô thường tham gia với vai trò cố vấn, giám khảo trong một số cuộc thi hoa hậu.

Ảnh: Facebook nhân vật