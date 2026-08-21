Ảnh hiếm thời trẻ của Út Trong "Đất phương Nam" gây chú ý

Mới đây, nhà báo, đạo diễn kiêm biên kịch Lê Quang Thanh Tâm chia sẻ loạt ảnh cũ của diễn viên Thúy Loan - người từng ghi dấu ấn với vai Út Trong trong bộ phim truyền hình Đất phương Nam.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Thanh Tâm cho biết, bộ ảnh do nhiếp ảnh gia Hoàng Trưởng thực hiện bằng máy phim, thời gian khoảng năm 1997 hoặc năm 1998. Thời điểm này, Thúy Loan vừa bước qua tuổi đôi mươi, đang là một trong những gương mặt nữ được chú ý của màn ảnh Việt.

Diễn viên Thúy Loan trong một bộ ảnh chụp cuối thập niên 1990 (Ảnh: Hoàng Trưởng).

Nhiều khán giả để lại bình luận khen ngợi vẻ đẹp dịu dàng, mộc mạc, đậm chất Á Đông của Thúy Loan thời thanh xuân.

Trong bộ ảnh, Thúy Loan xuất hiện với mái tóc dài buông tự nhiên, trang phục đơn giản. Bức ảnh được chụp ngoài trời, có ánh sáng tự nhiên xuyên qua tán cây phía sau tạo hiệu ứng lãng mạn.

Ở một số bức ảnh khác, Thúy Loan thử nghiệm phong cách trẻ trung hơn. Cô đội vòng hoa nhiều màu sắc, gây ấn tượng bởi lối trang điểm nhấn vào mắt và môi.

Những bức ảnh hiếm của Thúy Loan thời trẻ được đạo diễn, biên kịch Lê Quang Thanh Tâm hé lộ (Ảnh: Hoàng Trưởng).

Chia sẻ về loạt ảnh, đạo diễn Lê Quang Thanh Tâm cho biết, ông bất ngờ bắt gặp những tư liệu cũ khi ngồi sắp xếp lại kho ảnh của mình.

"Đây là những ảnh bìa tôi đã chọn đăng ở những ngày đầu tôi về làm cho báo Màn ảnh Sân khấu. Thúy Loan có mái tóc dài, gương mặt thanh tú. Không cần tạo hình quá cầu kỳ, cô ấy vẫn có sức hút rất riêng", ông nói.

Trong công việc, ông Lê Quang Thanh Tâm cũng có nhiều kỷ niệm với diễn viên Thúy Loan. Ông quen biết Thúy Loan từ những ngày cô theo học lớp đào tạo diễn viên do Hội Điện ảnh TPHCM tổ chức. Đầu thập niên 1990, khi Thúy Loan tham gia một vai phụ trong phim Người đi tìm dĩ vãng của đạo diễn Trần Phương, nhà báo Thanh Tâm cũng có dịp gặp gỡ cô tại đoàn phim.

"Trong đoàn phim khi ấy có nhiều gương mặt quen thuộc như Trần Lực, Thanh Mai, Thiệu Ánh Dương, Lê Công Tuấn Anh... Chúng tôi có dịp cùng sống trong không khí của đoàn phim suốt gần 1 tháng ở Bình Dương, Bình Phước.

Với tôi, đó là những ngày rất đáng nhớ. Thúy Loan khi ấy vẫn còn là một cô gái trẻ, đang đứng trước một con đường nghề nghiệp mà chưa ai biết rồi đây cô sẽ đi xa đến đâu. Nhưng rồi sau đó, Thúy Loan thật sự bước ra ánh sáng với phim Đất phương Nam", ông chia sẻ.

Nhan sắc dịu dàng của Thúy Loan trong phim "Đất phương Nam" (Ảnh: Chụp màn hình).

Theo ông Lê Quang Thanh Tâm, vai diễn Út Trong của Thúy Loan trong Đất phương Nam (1997) đã để lại dấu ấn mạnh mẽ với khán giả truyền hình cuối thập niên 1990. Nữ diễn viên hóa thân trọn vẹn vào cô gái miền Tây dịu dàng, đằm thắm nhưng mạnh mẽ và kiên cường.

Nam đạo diễn cũng nhận xét, nếu vai Út Trong giúp Thúy Loan đến gần với đông đảo công chúng thì vai Út Mơ trong Chim phóng sinh (1998) mới thực sự đưa tên tuổi cô được yêu thích rộng rãi.

Ông đánh giá cao lối diễn tự nhiên, chân chất, tạo cảm giác gần gũi với người xem của nữ diễn viên sinh năm 1976. Vai diễn trong Chim phóng sinh cũng giúp Thúy Loan giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim truyền hình toàn quốc năm 1998.

Thúy Loan chụp ảnh cùng đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn tại sự kiện ra mắt phim điện ảnh "Đất rừng phương Nam" tháng 10/2023 (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Khi đang được khán giả yêu mến và có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp, Thúy Loan lập gia đình, sinh con, dần rút khỏi showbiz. Trong một thời gian dài, cô gần như vắng bóng trên báo chí, sống kín tiếng.

Tháng 10/2023, Thúy Loan bất ngờ hội ngộ cùng những nghệ sĩ từng tham gia Đất phương Nam tại sự kiện ra mắt phim điện ảnh Đất rừng phương Nam ở TPHCM.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí thời điểm này, Thúy Loan bày tỏ hạnh phúc khi được gặp lại các đồng nghiệp, thầy cô và bạn bè sau nhiều năm. Diễn viên tiết lộ, nhiều năm qua, cô dành thời gian chăm sóc gia đình và công việc riêng nên ít khi tham gia các hoạt động nghệ thuật.

"Tôi có 3 người con. Con gái lớn đang sống ở Mỹ, con trai giữa làm phi công và con gái út đang đi học. Hiện tại, tôi sống ở Việt Nam là chính, thỉnh thoảng bay sang Mỹ để thăm con gái. Cuộc sống của tôi vẫn tốt, vui vẻ và bình thường. Mọi người thấy hôm nay tôi xuất hiện thế nào thì bao năm qua tôi vẫn ổn và vui vẻ như thế", Thúy Loan nói.

Trong một bài phỏng vấn hiếm hoi, Thúy Loan cũng từng tiết lộ chồng cô là giảng viên đại học, thành đạt và yêu thương cô. Diễn viên 7X khẳng định ông xã không cấm cản cô tham gia nghệ thuật. Quyết định rời màn ảnh xuất phát từ bản thân cô.