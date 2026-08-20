Cristiano Ronaldo Jr (Cristiano Jr.) sinh năm 2010 bằng phương pháp mang thai hộ. Ronaldo không công khai danh tính mẹ của con trai và từng cho biết sẽ giải thích với cậu khi cậu trưởng thành.

Hiện, Cristiano Jr. theo đuổi bóng đá tại Saudi Arabia và được xem là một trong những cầu thủ trẻ đáng chú ý của Al-Nassr. Theo dữ liệu cầu thủ hiện tại, cậu cao 1,9m, thi đấu ở vị trí tiền đạo và thuộc đội U17 Al-Nassr, đồng thời là thành viên đội tuyển U16 Bồ Đào Nha.

Cristiano Ronaldo Jr và người cha nổi tiếng, Cristiano Ronaldo (Ảnh: Instagram).

Tuổi thơ bên người cha nổi tiếng

Những năm đầu đời, Cristiano Jr. chủ yếu lớn lên bên cha và bà nội Dolores Aveiro. Khi Ronaldo bắt đầu mối quan hệ với Georgina Rodríguez vào năm 2016, cậu khoảng 6 tuổi.

Georgina không phải mẹ ruột của Cristiano Jr., nhưng dần trở thành một nhân vật quan trọng trong gia đình. Cô tham gia chăm sóc và đồng hành cùng cậu trong cuộc sống thường ngày, đồng thời nhiều lần công khai gọi Cristiano Jr. là con trai.

Mối quan hệ giữa hai người tiếp tục được duy trì khi gia đình Ronaldo ngày càng đông thành viên. Những hình ảnh do Ronaldo và Georgina chia sẻ cho thấy Cristiano Jr. thường xuyên xuất hiện cùng các em trong những chuyến du lịch, dịp lễ và các hoạt động gia đình.

Cristiano Jr. được cha huấn luyện và truyền cảm hứng tập luyện từ nhỏ (Ảnh: Instagram).

Tháng 8 vừa rồi, Ronaldo và Georgina kết hôn trong một hôn lễ riêng tư tại Cascais (Bồ Đào Nha). Cả 5 người con của Ronaldo, trong đó có Cristiano Jr., đều tham dự buổi lễ.

Lớn lên cùng sự kỷ luật của Ronaldo

Cristiano Jr. bắt đầu chơi bóng từ nhỏ và sớm được cha hướng dẫn tập luyện. Những hình ảnh hai cha con tập bóng, rèn thể lực và thực hiện các bài kỹ thuật từng nhiều lần xuất hiện trên truyền thông.

Ronaldo hiểu rõ tài năng không thể thay thế cho kỷ luật. Anh từng nhấn mạnh rằng Cristiano Jr. có tiềm năng nhưng muốn thành công vẫn phải làm việc chăm chỉ và có sự cống hiến.

Sự nghiêm khắc của Ronaldo đôi khi tạo ra những tình huống đáng nhớ giữa hai cha con. Truyền thông từng nhắc lại chuyện Ronaldo yêu cầu Cristiano Jr. thực hiện các bài chống đẩy sau khi cậu đá hỏng phạt đền trong lúc tập luyện.

Cristiano Jr. cũng phải trải qua nhiều áp lực vì là con trai của ngôi sao nổi tiếng (Ảnh: Instagram).

Tuy nhiên, Ronaldo dường như không muốn biến gia đình thành một môi trường chỉ xoay quanh bóng đá. Điều anh muốn truyền cho con không chỉ là kỹ thuật mà còn là thái độ sống, sự chăm chỉ và tính kỷ luật.

Cristiano Jr. có nhiều nét tương đồng với cha, từ việc bắt đầu chơi bóng sớm đến khả năng ghi bàn. Trong cuộc phỏng vấn với Mirror vào năm 2024, Ronaldo cho biết con trai muốn trở thành cầu thủ nhưng anh không muốn tạo áp lực quá lớn.

“Con tôi mới 14 tuổi và đã phải chịu sức ép khi là con trai của Cristiano Ronaldo”, Ronaldo nói, đồng thời cho biết anh muốn con được tự quyết định tương lai. Nếu Cristiano Jr. không trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, Ronaldo vẫn sẽ ủng hộ lựa chọn khác của con.

Anh cả trong gia đình đông con

Cristiano Jr. và bà nội, người chăm sóc cậu khi nhỏ (Ảnh: Instagram).

Cristiano Jr. từng có nhiều năm gần như là con một. Mọi thứ thay đổi vào năm 2017, khi Ronaldo đón cặp song sinh Eva Maria và Mateo. Cuối năm đó, Alana Martina, con gái của Ronaldo và Georgina, chào đời.

Năm 2022, gia đình đón thêm cặp song sinh Bella Esmeralda và Ángel. Ángel qua đời trong quá trình sinh, trong khi Bella sống sót. Đây là một trong những biến cố đau buồn nhất đối với gia đình Ronaldo.

Là anh cả, Cristiano Jr. lớn lên cùng các em và dần trở thành một thành viên quan trọng trong gia đình. Cậu thường xuất hiện bên Eva, Mateo, Alana và Bella trong những kỳ nghỉ, dịp đặc biệt hoặc các hoạt động đời thường.

Tháng 6, Cristiano Jr. đón sinh nhật lần thứ 16. Georgina Rodríguez đăng video chúc mừng cậu, nhắc đến việc con trai đã cao gần 2m nhưng trong mắt cô vẫn là “chàng trai bé bỏng”.

Cristiano Jr. cùng các em trong hôn lễ của bố (Ảnh: Vogue).

Trên trang cá nhân, Rodríguez chia sẻ video kèm lời chúc: “Dù con đã cao gần 2m, với mẹ, con vẫn mãi là chàng trai bé bỏng. Mẹ mong con có một cuộc đời luôn ngập tràn yêu thương, mạnh khỏe và thành công. Và dù thế nào, con cũng đừng bao giờ đánh mất trái tim nhân hậu - điều khiến con trở nên thật đặc biệt. Mẹ, bố và các em luôn yêu con”.

Mối quan hệ giữa Cristiano Jr. và Georgina cũng nhiều lần được thể hiện qua những khoảnh khắc đời thường. Cậu từng dành những lần ăn mừng bàn thắng cho cô, cho thấy sự gắn bó giữa hai người được hình thành qua nhiều năm sống cùng nhau.

Từ “con trai Ronaldo” đến đội tuyển trẻ Bồ Đào Nha

Cristiano Jr. cũng theo đuổi con đường cầu thủ chuyên nghiệp (Ảnh: Getty).

Bóng đá gần như là lựa chọn tự nhiên đối với Cristiano Jr., nhưng mang họ Ronaldo cũng khiến con đường của cậu khác biệt so với nhiều cầu thủ trẻ.

Mỗi bàn thắng của Cristiano Jr. dễ dàng trở thành đề tài trên mạng xã hội. Những video tập luyện của cậu thường được đặt cạnh hình ảnh Ronaldo thời trẻ, trong khi các thống kê về thành tích ghi bàn thời niên thiếu nhiều lần được chia sẻ rộng rãi.

Ronaldo hiểu rõ sức ép mà con trai phải đối mặt. “Hãy để thằng bé tự mắc sai lầm, nhưng tôi hy vọng trong tương lai, nó có thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Nếu không, nó có thể làm công việc khác, nhưng tôi sẽ luôn ủng hộ”, Ronaldo nói.

“Tôi muốn con trai vượt qua mình”

Cristiano Jr. đang có một tương lai rộng mở phía trước (Ảnh: News).

Ronaldo từng nhiều lần nói về giấc mơ một ngày được thi đấu cùng con trai. Năm 2025, khi được hỏi về khả năng hai cha con cùng khoác áo một đội bóng, anh cho biết mình rất thích viễn cảnh ấy nhưng quyết định cuối cùng phụ thuộc vào Cristiano Jr.

Đến khi Cristiano Jr. bắt đầu được triệu tập vào đội tuyển trẻ Bồ Đào Nha, niềm tự hào của người cha càng rõ ràng. Ronaldo từng đăng hình ảnh danh sách triệu tập của con trai lên mạng xã hội cùng lời nhắn: “Tự hào về con, con trai”.

Tháng 11/2025, Ronaldo tiếp tục nói rằng anh hy vọng con trai có thể vượt qua mình, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là Cristiano Jr. phải hạnh phúc với lựa chọn của bản thân.

Ở tuổi 16, Cristiano Jr. bắt đầu có những dấu ấn đầu tiên trên sân cỏ. Cậu được triệu tập vào các đội tuyển trẻ Bồ Đào Nha và đang theo đuổi giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là Ronaldo chưa bao giờ muốn con trai chỉ được nhớ đến như “con của Cristiano Ronaldo”.