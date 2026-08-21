Nhan sắc cuốn hút của nữ diễn viên trên VTV thi Hoa hậu Việt Nam

Nguyễn Trinh gây chú ý với vai Ly trong phim "Mùa hè năm ấy" (Video: VTV).

Trong phim Mùa hè năm ấy, Ly là cô học sinh có tính cách hướng ngoại, năng động, giàu cảm xúc và thường là người khuấy động không khí. Nhân vật này cũng tạo cơ hội để Nguyễn Thị Trinh (SN 2005, thường gọi là Nguyễn Trinh) thể hiện một màu sắc khác với tính cách trưởng thành của cô ngoài đời.

Trước khi được khán giả truyền hình biết đến qua Mùa hè năm ấy, Nguyễn Trinh từng gây chú ý tại các cuộc thi sắc đẹp. Cô từng giành danh hiệu Á khôi Người đẹp Đền Cuông và mới đây xuất hiện tại vòng sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026.

Hiện tại, Nguyễn Trinh là sinh viên chuyên ngành Diễn viên tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Cô cũng là người mẫu ảnh với thân hình cân đối, chiều cao nổi bật 1,71m.

Với Nguyễn Trinh, hành trình đến với Mùa hè năm ấy bắt đầu từ buổi casting (thử vai). Cô phải trải qua 3 vòng tuyển chọn, liên tục tìm hiểu nhân vật và điều chỉnh cách thể hiện trước ê-kíp. Đây cũng là lần đầu nữ diễn viên tham gia một bộ phim truyền hình giờ vàng nên không tránh khỏi áp lực.

"Tôi nghĩ mình có may mắn, nhưng bên cạnh đó cũng là kết quả của sự cố gắng và nghiêm túc trong quá trình casting. Tôi rất biết ơn vì được trao cơ hội và luôn cố gắng hết mình để xứng đáng với sự tin tưởng của đoàn phim", Nguyễn Trinh chia sẻ.

Ở nhân vật Ly, Nguyễn Trinh thích nhất nguồn năng lượng tươi sáng, cởi mở và giàu cảm xúc của một cô gái tuổi học trò. Ly chủ động trong các mối quan hệ, luôn thể hiện rõ suy nghĩ và cảm xúc, trái ngược với Nguyễn Trinh ngoài đời.

"Tôi và Ly có một điểm chung là đều sống khá tình cảm. Tuy nhiên Ly là người hướng ngoại, năng động và dễ hòa nhập với mọi người, còn tôi lại hướng nội, thích quan sát và suy nghĩ kỹ trước khi thể hiện cảm xúc hay đưa ra quyết định", cô nói.

Sự khác biệt này trở thành một thử thách thú vị với nữ diễn viên trẻ. Trong những ngày đầu ghi hình, đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh thường phân tích kỹ tâm lý và hoàn cảnh của nhân vật để giúp cô hiểu vì sao Ly lại phản ứng như vậy trong từng tình huống.

Những cảnh quay đông người, có nhiều diễn viên và quần chúng khiến Nguyễn Trinh phải quay lại nhiều lần để giữ được sự ổn định về cảm xúc và nhịp diễn. Với cô, mỗi lần như vậy lại là một lần hiểu nhân vật hơn.

Trước khi tham gia phim, nhóm diễn viên trẻ của Mùa hè năm ấy gần như là những người xa lạ. Do đó, ê-kíp chủ động tạo điều kiện để dàn diễn viên có thời gian làm quen và xây dựng sự kết nối trước khi ghi hình.

Nguyễn Trinh cùng các bạn diễn thường gặp nhau, đi cà phê, trò chuyện và tìm hiểu tính cách của nhau. Ban đầu đó là cách để tạo kết nối cho các nhân vật, nhưng sau một thời gian, nhóm diễn viên thực sự trở nên thân thiết. Đến khi phim đóng máy, họ vẫn giữ liên lạc và thường xuyên tụ tập ngoài đời.

Nguyễn Trinh đặc biệt nhắc đến Long Vũ - người đảm nhận vai Khánh - với nguồn năng lượng hoạt náo và kinh nghiệm nhiều hơn các bạn diễn trẻ. Theo cô, sự cởi mở của Long Vũ giúp không khí trên trường quay thoải mái hơn, đồng thời khiến những cảnh tương tác giữa nhóm bạn trở nên tự nhiên.

Có những thời điểm, nhóm diễn viên trẻ thậm chí quên mất mình đang làm việc. Sau khi đạo diễn hô "cắt", họ vẫn giữ nguyên cảm xúc của cảnh quay và mất một lúc mới thoát khỏi thế giới học đường trong phim.

Lần đầu làm việc cùng những nghệ sĩ nhiều kinh nghiệm như Vân Dung, Anh Tuấn, Hồng Hạnh cũng là một trải nghiệm đáng nhớ với Nguyễn Trinh. Điều cô học được không chỉ nằm ở kỹ thuật diễn xuất mà còn ở tác phong làm nghề, sự tập trung của các nghệ sĩ đi trước.

Nguyễn Trinh cho rằng một diễn viên trẻ có thể học hỏi được rất nhiều bằng cách quan sát cách đàn anh, đàn chị chuẩn bị, xử lý tình huống trên trường quay.

Là một người thuộc thế hệ Gen Z, Nguyễn Trinh cho rằng những câu chuyện trong phim Mùa hè năm ấy không xa lạ với người trẻ. Theo cô, ở tuổi mới lớn, cảm xúc thường đến trước lý trí, khiến con người dễ rung động, dễ tin và dễ bị cuốn theo mong muốn được yêu thương hoặc khẳng định bản thân.

Phim không chỉ kể về tình bạn, tình yêu tuổi học trò mà còn mang đến những vấn đề như yêu sớm, áp lực gia đình và những cám dỗ của tuổi mới lớn.

Tuy nhiên, nữ diễn viên cho rằng điều quan trọng không phải là né tránh những trải nghiệm đó mà là giúp người trẻ hiểu cảm xúc, nhận biết giới hạn và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Sự đồng hành đúng cách từ gia đình và môi trường xung quanh có thể giúp những va vấp trở thành bài học trưởng thành.

Đây cũng là một trong những lý do Nguyễn Trinh muốn theo đuổi diễn xuất nghiêm túc. Sau vài tập phim lên sóng, cô nhận thấy lượng người theo dõi và tương tác trên mạng xã hội tăng rõ rệt. Tuy nhiên, điều khiến nữ diễn viên vui nhất không nằm ở những con số mà ở việc khán giả bắt đầu nhớ đến cô qua một nhân vật cụ thể.

Cô cũng dành thời gian đọc bình luận để biết khán giả đang nhìn nhận nhân vật như thế nào. Những lời khen là động lực, còn ý kiến trái chiều giúp cô nhìn lại cách thể hiện của mình.

Nguyễn Trinh đang ở năm cuối đại học và phải cân bằng giữa việc học với lịch quay phim. Sau Mùa hè năm ấy, cô muốn thử sức với những dạng nhân vật hoàn toàn khác Ly, đặc biệt là những vai có tâm lý phức tạp.

Mục tiêu của nữ diễn viên không chỉ dừng ở hình ảnh một gương mặt trẻ triển vọng. Cô muốn khán giả nhớ đến mình trước hết với tư cách một diễn viên có thực lực. "Tôi muốn những vai diễn sau này sẽ khiến khán giả thấy Nguyễn Trinh có khả năng biến hóa và đi đường dài với nghề", nữ diễn viên chia sẻ.

Ảnh: Nhân vật cung cấp