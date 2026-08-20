Nữ chính phim học đường VTV: Nàng thơ Gen Z, được gọi thử vai tưởng bị lừa

Lê Lưu Ly (SN 2004, bên trái) là một trong những gương mặt trẻ được chú ý khi tham gia Mùa hè năm ấy - bộ phim thanh xuân học đường đang phát sóng trên VTV.

Tác phẩm xoay quanh nhóm bạn thân ở những năm cuối cấp. Một biến cố xảy ra vào mùa hè trước khi tốt nghiệp khiến mỗi người rẽ sang một hướng. Sau 10 năm, họ gặp lại, cùng đối diện với những tổn thương, hiểu lầm và tiếc nuối của tuổi trẻ. Không chỉ khai thác những rung động đầu đời, Mùa hè năm ấy còn tập trung vào hành trình trưởng thành và hàn gắn của các nhân vật.

Trong phim, Lưu Ly đảm nhận vai Phương ở giai đoạn tuổi học trò, thuộc tuyến nhân vật gắn với những năm tháng thanh xuân của nhóm bạn. Là gương mặt còn khá mới với khán giả truyền hình, việc Lê Lưu Ly góp mặt trong một bộ phim giờ vàng đánh dấu bước tiến đáng chú ý của cô trên hành trình theo đuổi diễn xuất.

Lưu Ly hiện là sinh viên năm cuối ngành truyền thông. Chia sẻ tại sự kiện họp báo, cô cho biết bản thân đến với Mùa hè năm ấy khá bất ngờ sau khi được đoàn phim liên hệ casting (thử vai). Ban đầu, cô thậm chí nghĩ cuộc gọi mời thử vai là một trò lừa đảo vì không tin mình có cơ hội góp mặt trong một dự án phim giờ vàng.

Quá trình ghi hình kéo dài hơn 1 tháng là thử thách không nhỏ với Lê Lưu Ly khi đây là lần đầu cô đảm nhận vai chính phim truyền hình. Áp lực không chỉ đến từ vai diễn mà còn ở việc phải duy trì thể lực và cảm xúc ổn định trong suốt thời gian quay.

Sự xuất hiện của Lê Lưu Ly góp phần mang đến nét trẻ trung cho tuyến nhân vật thời học sinh. Đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh cho biết ê-kíp chủ ý lựa chọn những diễn viên trẻ để giữ được sự hồn nhiên, ánh mắt và năng lượng đúng với lứa tuổi học trò.

Sau khi phim lên sóng, Lê Lưu Ly nhận nhiều phản hồi tích cực từ khán giả về nhan sắc và diễn xuất. Sở hữu vẻ ngoài trong trẻo, đôi mắt sáng và nụ cười tươi, nữ diễn viên tạo thiện cảm ngay từ những tập đầu.

Dù là gương mặt mới, cô được nhận xét diễn xuất tự nhiên, duyên dáng, biểu cảm phù hợp với lứa tuổi học sinh và ăn ý với bạn diễn. Những phản hồi tích cực dành cho vai Phương cũng khiến Lưu Ly nghiêm túc hơn với định hướng theo đuổi diễn xuất lâu dài thay vì chỉ xem đây là một trải nghiệm của tuổi trẻ.

Trước khi tạo dấu ấn với vai Phương trong Mùa hè năm ấy, Lê Lưu Ly từng có thời gian làm mẫu ảnh, tham gia một số dự án quảng cáo và âm nhạc. Nữ diễn viên từng góp mặt trong một video quảng cáo cùng Steven Nguyễn và đảm nhận vai nữ chính trong MV Giá mà anh của Captain Boy. Công việc này giúp cô làm quen với ống kính, đồng thời có cơ hội thử nghiệm nhiều phong cách hình ảnh.

Trên phim, Lê Lưu Ly gắn với hình ảnh Phương giản dị, đời thường cô lại cho thấy phong cách thời trang đa dạng hơn. Nữ diễn viên ưa chuộng trang phục đơn giản, năng động theo tinh thần Y2K (phong cách thời trang đặc trưng của cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000), như áo cổ yếm, áo hai dây, croptop kết hợp quần jeans. Cách phối đồ giúp cô giữ vẻ trẻ trung, thoải mái nhưng vẫn tạo điểm nhấn.

Ở phong cách này, Lê Lưu Ly không cần tạo dáng cầu kỳ. Nét mặt tươi tắn cùng thần thái tinh nghịch, tự nhiên giúp cô giữ toát lên sự trẻ trung, phù hợp với hình ảnh một người mẫu ảnh Gen Z.

So với vẻ dịu dàng của nhân vật Phương, hình ảnh đời thường này cho thấy một Lưu Ly cá tính và hiện đại.

Lê Lưu Ly cũng thường xuyên xuất hiện trong với hình tượng mang màu sắc nữ tính. Những chiếc váy nhẹ nhàng, chất liệu mềm mại, tông màu sáng cùng lối trang điểm trong trẻo giúp cô toát lên vẻ thuần khiết như một nàng thơ.

Khi xuất hiện tại các sự kiện, Lưu Ly luôn gây ấn tượng với diện mạo mới mẻ, nổi bật cùng gu thời trang biến hóa. Cô khéo léo lựa chọn trang phục phù hợp với không khí và tính chất của từng chương trình, khi quyến rũ, lúc kiêu sa, lãng mạn hay thanh lịch.

Không chỉ theo đuổi phong cách ngọt ngào, Lưu Ly còn thử sức với hình ảnh trưởng thành và gợi cảm. Những thiết kế ôm dáng, váy ngắn hay khoe vai giúp nữ diễn viên làm mới phong cách, mang đến vẻ ngoài hiện đại và cuốn hút.

Cách lựa chọn trang phục và tạo dáng của cô vẫn giữ sự tiết chế. Lưu Ly không thay đổi hoàn toàn sang hình ảnh quá táo bạo mà vẫn duy trì nét trẻ trung vốn có.

Bên cạnh những trang phục hiện đại, Lưu Ly cũng ghi điểm khi diện áo dài truyền thống. Cách trang điểm nhẹ nhàng, kiểu tóc đơn giản cùng thần thái dịu dàng giúp cô giữ được nét trẻ trung, đồng thời tôn lên vẻ duyên dáng, nữ tính.

Ảnh: Facebook nhân vật, Nguyễn Hà Nam